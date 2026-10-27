България след еврото и AI във фокуса на Powers Summit 2026

На 10 декември форумът събира в София представители на бизнеса, правителството и парламентарните сили

Източник: WEBIT



Водещи браншови организации, работодателски съюзи и бизнес лидери ще поставят пет основни теми пред властта на тазгодишното издание на Powers Summit 2026, съобщиха организаторите от Webit. Форумът ще се проведе на 10 декември в София, с участието на ресорни министри и представители на всички парламентарно представени политически сили.



Фокусът тази година е върху:



* България след еврото – инвестиции, конкурентоспособност и продуктивност;



* AI Bulgaria – технологии, данни и държавата;



* Енергия за растеж – индустрия, инфраструктура и независимост;



* Отбрана и сигурност в Черноморския регион;



* Хората на България – здраве, образование, таланти и демография.



„Изборите приключват, но големите въпроси пред България остават. Powers Summit доказа през годините, че може да бъде независимото място, на което бизнесът и индустрията формулират конкретни решения, а властта трябва да ги чуе и да отговори. През сцената на форума са преминавали експерти от всички парламентарно представени партии и представители на изпълнителната власт, независимо кой е управлявал в конкретния момент. Именно тази приемственост прави формата различен и дава възможност разговорът да води до реални решения, а не само до позиции“, коментира Аниела Русева, изпълнителен директор на Webit.



В традиционния формат „Властта чува“ представителите на политическите сили и изпълнителната власт ще отговарят директно на поставените от бизнеса и индустрията приоритети.

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