България след еврото и AI във фокуса на Powers Summit 2026

На 10 декември форумът събира в София представители на бизнеса, правителството и парламентарните сили

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 October 2026 14:14 >
България след еврото и AI във фокуса на Powers Summit 2026
Източник: WEBIT

Водещи браншови организации, работодателски съюзи и бизнес лидери ще поставят пет основни теми пред властта на тазгодишното издание на Powers Summit 2026, съобщиха организаторите от Webit. Форумът ще се проведе на 10 декември в София, с участието на ресорни министри и представители на всички парламентарно представени политически сили.

Фокусът тази година е върху:

* България след еврото – инвестиции, конкурентоспособност и продуктивност;

* AI Bulgaria – технологии, данни и държавата;

* Енергия за растеж – индустрия, инфраструктура и независимост;

* Отбрана и сигурност в Черноморския регион;

* Хората на България – здраве, образование, таланти и демография.

„Изборите приключват, но големите въпроси пред България остават. Powers Summit доказа през годините, че може да бъде независимото място, на което бизнесът и индустрията формулират конкретни решения, а властта трябва да ги чуе и да отговори. През сцената на форума са преминавали експерти от всички парламентарно представени партии и представители на изпълнителната власт, независимо кой е управлявал в конкретния момент. Именно тази приемственост прави формата различен и дава възможност разговорът да води до реални решения, а не само до позиции“, коментира Аниела Русева, изпълнителен директор на Webit.

В традиционния формат „Властта чува“ представителите на политическите сили и изпълнителната власт ще отговарят директно на поставените от бизнеса и индустрията приоритети.
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Powers SummitWEBIT
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