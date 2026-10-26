Голямото жури е голямо, заради постоянната грижа за природата

Лидери със сериозен принос към устойчивото развитие, ще изберат победителите в Националния конкурс "Хора на бъдещето" 2026

ПРЕДСТАВЯМЕ ПЕТЯ МАНАСТИРСКА, УЧАСТНИК В ГОЛЯМОТО ЖУРИ





ПЕТЯ МАНАСТИРСКА е ръководител устойчиво развитие в „Девин“ ЕАД.



Тя има над 20 години опит в сферата на управление на качеството, опазване на околната среда и безопасността, натрупан във водещи международни компании.





Петя е част от екипа на DEVIN от 2019 година и отговаря за прилагането на Source of Change – стратегията за устойчиво развитие, споделяна от всички компании на Spadel Group.



Работата ѝ в DEVIN през последните 5 години допринася за независимата оценка от световно признати организации и сертифициране на добрите практики на компанията с Alliance for Water Stewardship и B Corp™ (Benefit Corporation).



В професионалния си подход поставя акцент върху отговорното управление на природните ресурси и превръщането на устойчивостта в ежедневна практика за екипите и партньорите на компанията.

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