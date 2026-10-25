Голямото жури е голямо, заради позициите, които защитава

Професионалисти със силни обществени каузи, които работят по международни стандарти, ще изберат победителите в Националния конкурс "Хора на бъдещето" 2026

ПРЕДСТАВЯМЕ ИВАЙЛО СПАСОВ, УЧАСТНИК В ГОЛЯМОТО ЖУРИ



ИВАЙЛО СПАСОВ има над 20 години професионален опит в областта на медиите, неправителствения сектор, културната индустрия и хуманитаристиката.

Завършва „Телевизионна журналистика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2007 г.), след което продължава следването си в Хагския университет по приложни науки с профил „Европеистика” (2008 г.), специализира във водещата световна новинарска агенция „Ройтерс” в Лондон и Берлин (2014 г.).



В периода 2004-2014 г. работи последователно като репортер, редактор, продуцент и чуждестранен кореспондент с ресори „Международна политика”, „Икономика”, „Социални въпроси” в телевизиите Diema 2, Европа, TV+, Press TV, както и в бизнес всекидневника „Класа”, където отговаря за специализирана рубрика в партньорство с реномираното британско издание „Financial Times”. Автор е на статии, репортажи, документални филми, включително за англоезични онлайн издания и телевизионни канали.



В периода 2014-2024 г. работи като Специалист по комуникация за поведенческа и социална промяна в Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) с фокус върху етично отразяване на деца в медиите, здравна култура, детско участие, младежко овластяване, психично здраве, технологични иновации (като Health Buddy, U-Report, U-Support, Cyber Survivor), борба с дискриминацията и стигмата срещу уязвимите общности. Като хуманитарист и комуникатор е съавтор на множество социологически изследвания (като „Нагласи към прилагане на българския имунизационен календар при деца”, „COVID-19: извънредното положение през погледа на тийнейджърите”), професионални ръководства (като „Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите”, „Наръчник за междуличностна комуникация лекар-пациент”), обществени кампании (като „Бъдеще без насилие за всяко дете”, „Заедно от детската градина”, „Моят глас е важен”, „Отвъд усмивките – как си всъщност?”).



От 2024 г. насам работи като Главен редактор на списанието за култура „Български артист”, както и като Комуникационен експерт в продуцентската компания на оперната прима със световна слава Соня Йончева – SY11 Events, занимаваща се със значими социални каузи и мащабни събития (като „Гала в София”, „Тракийски награди за класическа музика”, фестивалът „Съкровени гласове” ), свързани с класическата музика, децата и изкуството, културата като средство за развитие на обществото. Като културен мениджър е автор на множество интервюта с български и световни артисти; театрални, кино- и музикални рецензии; сборни книги (като „50-те оперни гласове на България” и др.).



Работил е активно с Министерство на здравеопазването, Световната здравна организация, Министерство на културата, Съветът на Европа и редица други институции. Има опит в работа с всички национални медии в България по посока на кампании, свързани с детското благосъстояние, а впоследствие и с културата (по-конкретно операта и класическата музика). В професионалния си път Ивайло Спасов съчетава обективността на журналистиката, стъпваща на международни стандарти; активизма на хуманитаристиката в подкрепа на човешки права; както и мисията на културата и изкуството да допринасят за развитието на по-устойчиво общество и по-емпатичен и справедлив свят.

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