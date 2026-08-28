Истинската битка с рака започва преди да се наложи лечение

След 36 години в онкологията проф. Асен Дудов вярва все по-силно, че голямата битка за човешкия живот се печели с профилактика, скрининг и ранна диагностика



ПРЕДСТАВЯМЕ ПРОФ. Д-Р АСЕН ДУДОВ, ДМ, НОМИНИРАН ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "ЗДРАВЕ"



Проф. д-р Асен Дудов, дм е медицински директор и началник на Клиниката по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Той е учен и лекар с над 37 години клиничен и академичен опит. Специализирал е в престижни световни институции като Оксфорд и Харвард.

Проф. Дудов е председател на Експертния съвет по медицинска онкология към Министерството на здравеопазването и на Българското онкологично научно дружество (БОНД). Той ръководи създаването на първите национални медицински стандарти за противотуморно лечение в България.

Автор е на над 189 научни публикации и е главен изследовател в международни клинични изпитвания на иновативни терапии.

Член е на ESMO, ASCO и е официален представител на България в Световния противораков съюз (UICC).





МОЯТА МЕЧТА ЗА БЪЛГАРИЯ



Всеки човек носи в сърцето си образ на идеалната родина. Моята мечта за България не е изтъкана от празни думи или недостижими илюзии. Тя е копнеж за една истинска, дълбока трансформация – да превърнем нашето общество в по-справедливо, модерно, здраво и състрадателно. Мечтая за държава, в която законите имат силата да пазят, институциите служат на хората, а младите ни деца избират да останат тук. Не по задължение, а с гордост и обич.

Като лекар, посветил живота си на медицинската онкология, моята мечта има и едно много конкретно, понякога болезнено изражение: тя се измерва в спасени човешки животи, в спестено страдание и в едно общество, което се научава да цени здравето, преди да го изгуби.



Промяната в една лична мечта: Равносметката след 36 години

Когато преди 36 години застанах в началото на моя професионален път, бях изпълнен с младежки идеализъм. Мечтаех да работя с най-мощните, иновативни лекарства и с най-модерните медицински технологии в света. Днес, след десетилетия в болничните зали, мечтая за точно обратното. Мечтая да не се налага да ги използваме.



Животът и реалността ме научиха на най-важния урок: тези скъпи, високотехнологични оръжия влизат в ход тогава, когато битката вече е закъсняла – при пациенти в напреднал стадий. Днес моята истинска лекарска мечта е друга. Искам да срещам хората в най-ранните стадии на болестта. Искам да ги лекувам по най-нежния, малко травматичен начин и да ги връщам напълно излекувани на семействата им. Моят копнеж е за ранно откриване – онова, което спестява тежките, съкрушителни битки и подарява шанс за истински, пълноценен живот без рак.



Държава на законите, справедливостта и разума: Мечтая за България, в която законът е канара, еднакъв за всички, а институциите са щит за гражданите. Днес обаче сърцето ми се къса от един огромен парадокс. Разполагаме с най-съвременните медицински технологии, космическа апаратура и иновативни терапии на световно ниво. А в същото време в страната ни катастрофално липсват трите най-важни спасителни стълба: масова профилактика, ранна диагностика и задължителен национален скрининг. Ние инвестираме милиони, за да гасим опустошителни пожари, а оставяме искрата да се разгаря свободно.



Този модел е не просто нехуманен – той е финансово съкрушителен. Лечението на един-единствен пациент в напреднал стадий днес струва на държавата десетки, стотици хиляди, а понякога и над милион лева. Това са колосални средства, дадени за палиативни мерки и за купуване на още малко време в терминалните фази, без възможност за пълно излекуване.



Вижте абсурда: със сумата за лечението на само един или няколко пациенти в късен стадий, държавата ни би могла да направи скрининг на хиляди здрави граждани! Така бихме изкоренили болестта още в зародиш при стотици хора. Скринингът не е лукс за избрани – той е проява на разум, цивилизованост и висша грижа за нацията.



Образование и култура на световно ниво: Мечтая за училище, което не просто пълни главите на децата с факти, а ги учи да мислят критично и изгражда у тях висока здравна култура. Голямата промяна започва от знанието как да пазим тялото си и от разбирането, че превенцията е акт на лична отговорност и обич към живота.



Общност, изградена върху съпричатност: Мечтая за общество, в което топлината и солидарността ни водят напред. Искам държава, в която успелите подават ръка на слабите, а системата е организирана така, че нито един човек да не се чувства изоставен, самотен и безпомощен пред лицето на тежка диагноза.



Големите промени не идват с магическа пръчка. Те изискват воля, пренареждане на ценностите и ясна, безкомпромисна стратегия:



1. Лична отговорност и промяна в манталитета: Промяната започва от собствения ни праг, от огледалото у дома. Трябва да възпитаме култура, в която профилактичният преглед, когато сме здрави, е дълг към самите нас и към хората, които ни обичат. Не можем да изискваме работеща система, ако самите ние пренебрегваме и пилеем здравето си.



2. Държавна стратегия за превенция: Постигането на мечтаната България минава през смелото пренасочване на средствата от закъснялото лечение към масовата превенция. Скрининговите програми за социално значимите заболявания трябва да станат приоритет номер едно на държавата – масови, достъпни и задължителни, здраво обвързани със здравното осигуряване. Модерни дигитални системи трябва автоматично и навреме да подсещат всеки гражданин за неговите изследвания.



3. Граждански натиск за реформи: Демокрацията изисква от нас да бъдем будни и непримирими. Като граждани и като професионалисти, ние сме длъжни да изискваме пълна отчетност от управляващите. Трябва да настояваме за реформи, които спасяват човешки животи, вместо да пилеят безцелно публичния ни ресурс.



България на нашите мечти не е просто точка на картата – тя е плод на нашите общи усилия, на нашия съзнателен и разумен избор. Истинският триумф за страната ни ще настъпи тогава, когато съберем в едно чудото на утрешната наука и мъдростта на днешната превенция. Когато спрем да плащаме милиони за закъснели битки със смъртта и започнем да инвестираме в живота, в здравето и в бъдещето на децата ни.



Защото бъдещето на България е в нашите собствени ръце.



НОМИНАЦИИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "ХОРА НА БЪДЕЩЕТО" СА ОТВОРЕНИ ДО 15 СЕПТЕМВРИ.







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