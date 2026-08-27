Квотите между половете в бордовете влизат и у нас

33% от директорските позиции трябва да се заемат от пола с по-малко представители

Най-малко 33% от всички директорски позиции в управителните и надзорните съвети, и в съветите на директорите на публичните компании трябва да се заемат от пола с по-малко представители. Това е записано в промените в Закона за равнопоставеност между жените и мъжете, който депутатите гласуваха на първо четене. Целта е да се подобри балансът между половете сред директорите на дружествата, регистрирани на фондовата борса.



Предвижда се дружествата да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи в декларациите за корпоративно управление публичните дружества.

Определеният срок за първо отчитане е 30 юни 2027 г. за отчетната 2026 г.



Комисията за финансов надзор ще изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали определената цел. Ако информацията не бъде предоставена от дружествата ще им се налагат глоби.



Законопроектът цели въвеждането разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и на свързаните с това мерки.

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