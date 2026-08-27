Моята мечта за България

Вярвам, че промяната започва от всеки от нас. От начина, по който работим, общуваме, спазваме правилата, възпитаваме децата си и се отнасяме към средата около нас

ПРЕДСТАВЯМЕ ДАРИНА СТОЯНОВА, НОМИНИРАНА ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "БИЗНЕС"



ДАРИНА СТОЯНОВА e бизнес лидер със значим принос през последните близо 30 години за навлизането и успеха в България на няколко големи международни компании, както и за установяването на отговорни практики в бизнес секторите, в които е работила. Тя е сред инициаторите и основателите на Асоциацията на детергенския бизнес в България, Асоциацията на храни и напитки в България, Съвета на жените в бизнеса в България. Член е на няколко български и европейски организации с важна обществена дейност, промотиращи отговорна, разнообразна и инклузивна бизнес среда. Съпредседател и инициатор е на българския чаптър на международната организация в сектор ритейл и потребителски стоки LEAD NETWORK. Създател е на инициативата „Училище за лидери: Вдъхнови (се)“, чиято мисия е да подпомага личностното развитие и кариерно насочване на ученици.

От 2014 година Дарина Стоянова е изпълнителен директор на Престиж – една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия в България и пазарен лидер в своите категории – бисквити, вафли и мини кейкове. Преди това Дарина е работила за международната компания Хенкел повече от 14 години, като през последните 9 години е била Президент на Хенкел България и Генерален мениджър за бизнеса перилни и почистващи препарати в България, Румъния, Молдова и Албания.

По време на глобална конференция на The LEAD NETWORK през 2025 г. Дарина получи наградата „Inspiratiоnal Change Agent”*



*Наградата „Inspirational Change Agent“ на LEAD Network отличава личности, които демонстрират изключителни лидерски качества и ангажираност към положителната промяна в сектора на потребителските стоки и търговията на дребно в Европа. Отличието се присъжда на лидери, които умеят да вдъхновяват, да оказват влияние и да насърчават другите да приемат промяната и да допринасят за изграждането на по-приобщаваща и равнопоставена среда.





МОЯТА МЕЧТА ЗА БЪЛГАРИЯ



МЕЧТАЯ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ най-доброто място за живеене в Европа. Мечтая моето дете и неговите деца да могат да учат, работят и живеят навсякъде по света, но да избират България. Не защото нямат друга възможност, а защото тук виждат своето бъдеще. Защото тук могат да се развиват, да създават, да бъдат успешни и да живеят пълноценно.





Представям си България като модерна и просперираща държава, в която хората имат възможност да реализират идеите и потенциала си. В тази България образованието е на световно ниво. Бизнесът, науката и институциите работят заедно, а предприемчивите хора имат условия да превръщат идеите си в устойчиви решения. Икономиката ни създава висока добавена стойност, привлича таланти и инвестиции и дава възможности за развитие.



Мечтая за България със здрави ценности. Трудолюбие, честност, почтеност, отговорност, съпричастност и уважение към другия - ценности, които възпитаваме първо в семейството, развиваме в училището и утвърждаваме чрез добрите примери в обществото. Специално място в тази моя България имат децата. Искам всяко дете да има достъп до качествено образование, възпитание и спорт.



Мечтая за държава със силни институции и истинско върховенство на закона. Държава, в която корупцията е недопустима и има реални последствия, а хазартът - забранен. България, в която успехът се свързва с труд, знания, талант, предприемчивост и почтеност, а не с привилегии, зависимости или надежда за лесна печалба.



Вярвам, че всичко това е постижимо. Необходима ни е дългосрочна визия за България за следващите 20-30 години. Визия, която не се променя с всяко правителство, и около която институции, бизнес, образование и гражданско общество обединяват усилията си. Вярвам също, че промяната започва от всеки от нас. От начина, по който работим, общуваме, спазваме правилата, възпитаваме децата си и се отнасяме към средата около нас. От готовността да бъдем активни, да подкрепяме добрите идеи и да не приемаме бездействието, посредствеността и непочтеността за нормални.



Бъдещето за нашите деца ще бъде такова, каквото го създаваме днес. От нас зависи да създадем България, от която децата ни не мечтаят да заминат, а която избират, за да сбъдват мечтите си.



НОМИНАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ.





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