Премиера на сгъваемия телефон на "Епъл"

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 27 August 2026 07:28 >
Премиера на сгъваемия телефон на "Епъл"
Американският технологичен гигант "Епъл" (Apple) насрочи за 9 септември следващото си събитие за представяне на нови продукти, съобщи старшият изпълнителен директор Грег Джосвиак в публикация в социалната мрежа "Екс".
Очаква се на събитието компанията да представи най-новата си серия устройства "айфон", включително дългоочаквания сгъваем телефон.

Анализатори прогнозират, че първият сгъваем айфон ще се превърне в ключов момент за "Епъл", като устройствата от високия ценови сегмент ще бъдат основният фактор за по-високите цени и ръста на маржа за компанията.
Очаква се също така устройството да бъде отговорът на "Епъл" на доминиращата позиция на "Самсунг" в нишовия, но растящ пазар на сгъваеми смартфони.

Представянето ще бъде и първото голямо събитие за новия главен изпълнителен директор Джон Тернус, който ще поеме ръководството на "Епъл" на 1 септември, докато Тим Кук влиза в ролята на изпълнителен председател.
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