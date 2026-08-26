Yettel помага на 50 000 души да се развиват дигитално всяка година

600 хил. евро инвестира Yettel в последните 10 години в инициативата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“

Най-дългогодишната социално отговорна инициатива на Yettel – „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, отбелязва своята 20-годишнина. Започнала през 2006 г. като една от първите по рода си информационни кампании за защита на децата онлайн, днес тя е мащабна образователна програма, която подкрепя дигиталното приобщаване и изграждането на ключови умения.

Само през последните 10 години – от 2016 г. насам – Yettel инвестира над 600 хил. евро в реализацията на програмата. Средствата са използвани за разработването на образователни формати и ресурси, обучения, дигитални инструменти и тематични събития.

Повишаването на дигиталната грамотност е заложено в петгодишната стратегия за устойчиво развитие на компанията, с цел всяка година поне 50 000 души да бъдат обхванати в инициативите. През 2025 г. над 60 000 деца са придобили нови знания за онлайн безопасност, а близо 13 000 души са подобрили дигиталните си компетентности.

Програмата на Yettel се развива заедно с технологиите. За две десетилетия интернет се промени до неузнаваемост – от пространство, достъпно основно през домашния компютър, до неизменна част от ежедневието и начина, по който общуваме, учим, работим и се забавляваме. Основната цел на инициативата обаче остава същата – да подготвя хората за дигиталния свят, като им помага да разпознават рисковете и да използват уверено възможностите на новите технологии.

Като част от този ангажимент, няколко години след стартирането на инициативата, Yettel се присъединява към Обществения съвет за безопасен интернет наред с представители на държавния, частния и неправителствения сектор и подкрепя създаването на първата българска телефонна линия за онлайн безопасност 124 123, активна и днес.



Еволюция на темите: от сигурните пароли до изкуствения интелект



В началото фокусът е върху контрола на съдържанието и подкрепата за родителите в предпазването на децата от неподходящи материали. В отговор на това Yettel първи сред телекомите въвежда филтър за блокиране на материали, свързани със злоупотреба с деца. С времето темите се разширяват – от създаването на сигурни пароли, защитата на личните данни и правилата за поведение онлайн до кибертормоза, фишинга, рисковете при онлайн запознанствата и дигиталния отпечатък.

Днес предизвикателствата са много по-сложни – хората трябва да се защитават от все по-трудни за разпознаване измами, но и критично да оценяват информацията, която достига до тях, да разпознават манипулации и да използват новите технологии отговорно.

Затова през 2026 г. инициативата поставя специален акцент върху изкуствения интелект, медийната грамотност и борбата с дезинформацията.

Сред ключовите партньори на програмата са Националният център за безопасен интернет (Safenet), издателство „Клет България“, Prepodavame.bg и Центърът за творческо обучение, с които Yettel разработва образователни ресурси и инициативи за различните аудитории. През 2026 г., с разширяването на фокуса към медийната грамотност, към тях се присъединяват и платформата за обучения How to Know и bTV Media Group.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...