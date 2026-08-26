Китайски хуманоиден робот пробяга 100 метра за под 9 секунди

Китайският робот „Тиенгун Ултра“ е пробягал разстоянието от 100 метра за 8,86 секунди на Световните игри за хуманоидни роботи в Пекин във вторник, подобрявайки рекорда от 9,39 секунди, който постави при откриването на събитието, предадоха Ройтерс и АП.



Времето е с над седем десети от секундата по-бързо от световния рекорд при мъжете от 9,58 секунди, поставен от ямайския спринтьор Юсейн Болт през 2009 г.



„Тиенгун Ултра“, разработен от Центъра за иновации в областта на хуманоидните роботи в Пекин, е постигнал новото най-добро време на полуфинала в категорията за роботи с големи размери.



Бързото усъвършенстване на роботите се превърна в една от основните атракции на второто издание на игрите в Пекин, където над 2000 робота от 666 отбора се състезават в 51 дисциплини, включително футбол, танци и състезания по индустриални задачи.



„Тиенгун Ултра“ спечели състезанието на 100 метра на миналогодишното първо издание на игрите с много по-слабото време от 21,50 секунди. Това се случи няколко месеца след като роботът триумфира на първия в света полумаратон за хуманоиди в Пекин миналата година с време от 2 часа и 40 минути.



„Да прочетеш, че робот с моторно задвижване може да тича по-бързо от човек, е едно. Да го видиш как преминава покрай теб по време на тренировка, е съвсем друго нещо. Осъзнаваш колко впечатляващо е това“, сподели 26-годишният Ли Хуей, инженер от отбора по тенис на маса на Университета „Фудан“.



Спринтът под 9 секунди последва победата на „Тиенгун Ултра“ в събота, в първия ден на състезанието, когато той изпревари „Лайтнинг“ на производителя на смартфони „Хонор“ (Honor) близо до финала, след като в началото изоставаше. „Лайтнинг“ записа време от 9,47 секунди, също под рекорда на Болт, след като по-рано при тестово състезание беше пробягал разстоянието по-бързо – за 9,32 секунди.



(БТА)

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