„Уеймо“ пуска автономни таксита в Мюнхен

Американската компания „Уеймо“ (Waymo) обяви, че планира да започне да предлага редовна услуга за придвижване с автономни таксита за широката общественост в германския град Мюнхен до края на 2027 г., предаде ДПА.



По този начин Мюнхен ще се превърне в първия град в Европейския съюз, където доставчикът на технологии за автономни автомобили ще развива дейност, допълва агенцията.



Очаква се първите тестови превозни средства, оперирани от „Уеймо“, да се появят по улиците на Мюнхен още през следващите седмици. По време на тази пилотна фаза превозните средства ще картографират пътната мрежа и все още ще бъдат управлявани от обучени специалисти зад волана, за да се адаптира системата за управление към специфичните характеристики на местния трафик, уточниха от „Уеймо“ в публикация в блога си.



Дъщерната на „Гугъл“ (Goggle) компания работи с Федералната служба за автомобилен транспорт на Германия (KBA), както и със съответните провинциални и местни власти, за да получи необходимите правни разрешения.



Германия положи законодателните основи за внедряване на автономен транспорт още през 2021 г., припомня ДПА.



„Уеймо“ посочва „богатия си опит от Съединените щати, където услугата за превоз по заявка в момента функционира за широката общественост в Атланта, Остин, Далас, Хюстън, Лос Анджелис, Маями, Нашвил, Орландо, Финикс, Сан Антонио и района на залива на Сан Франциско“. Компанията твърди, че превозните средства там вече са изминали над 350 милиона километра без управление на водач и са осъществили повече от 20 милиона платени пътувания.



„Уеймо“ заявява още, че системата е „значително по-безопасна на пътя от хората зад волана“. Въз основа на собствени проучвания компанията отчита много по-малък брой „инциденти с тежки наранявания, както и инциденти с участието на пешеходци и велосипедисти“.



(БТА)

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