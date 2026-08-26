Никола Цолов и светкавичните решения

Какво се случи с миналогодишните победители в конкурса „Хора на бъдещето“

Никола Цолов, българската гордост в световния автомобилен спорт, прави най-силния сезон в състезателната си кариера. На 17 ноември миналата година, на заключителната церемония на конкурса „Хора на бъдещето“, той стана победител в категория „Спорт“.



Утре, 27 август, Никола Цолов ще направи още една голяма крачка към мечтата, която доскоро изглеждаше далечна за български пилот – Формула 1. На легендарната писта „Имола“ 19-годишният българин ще седне зад волана на болид на Racing Bulls за първия си истински тест с автомобил от Формула 1. Той ще кара VCARB 02 от сезон 2025.

Тестът идва в момент, в който името на Никола все по-често се споменава в разговорите за бъдещите пилоти във Формула 1. Той е част от програмата за млади таланти на Red Bull, а представянето му през 2026 г. го превърна в един от най-сериозните кандидати за следващата стъпка. Самият Цолов засега стои далеч от прогнозите – знае, че най-силният аргумент за място във Формула 1 остават резултатите на пистата.

А те са впечатляващи.



След като стана вицешампион във Формула 3 през 2025 г., той премина във Формула 2 и още в първия си пълен сезон се превърна в човека, когото всички преследват.

Днес Никола Цолов е начело в генералното класиране на Формула 2 със 167 точки – 20 повече от втория Габриеле Мини. Има шест победи, два пъти повече от всеки друг пилот в шампионата, а до края на сезона остават пет кръга.

Сред победите му има такива, които вече са част от историята на българския автомобилен спорт. Той спечели основното състезание още на старта на сезона в Мелбърн. Победи и в Монако – мястото, където талантът и смелостта на пилота се виждат най-ясно.



После дойде „Силвърстоун“. Цолов спечели и спринта, и основното състезание и оглави шампионата. С тази серия стана и първият пилот в историята на съвременната Формула 2 с три поредни победи.

Сега пред него е „Имола“. Вярно, един тест не означава място във Формула 1. Но означава, че вратите вече започват да се отварят. И че една година след като Никола Цолов победи в конкурса „Хора на бъдещето“, бъдещето за него идва на висока скорост. На 27 август то ще има звук на двигател от Формула 1.



Припомняме негови думи пред списание BGLOBAL:

„Бързите решения могат да се тренират — с опит, симулатори, анализи, работа с данни. Разбира се, някои реакции са естествени, но истински важна е подготовката. Когато дойде състезанието, мозъкът просто реагира, защото е свикнал да избира правилното решение под напрежение.“



„Имам ясна цел и всеки ден правя нещо, което ме доближава до нея. Фокусът идва от мотивацията и желанието да се доказваш първо на себе си.“



„Знам, че има много млади хора, които гледат към мен, и искам да им покажа, че с труд и постоянство всичко е възможно.“



„Мечтая за свят, в който младите хора имат възможност да преследват целите си. Иска ми се България да продължи да се развива и да дава повече шанс на таланта — в спорта, в науката, в технологиите.

А лично аз мечтая един ден да застана на стартовата решетка във Формула 1 и да видя българския флаг там.“



Успех, Никола!

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