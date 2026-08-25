Нов главен информационен директор на Progress Software

Бриджит Колинс ще ръководи ИТ стратегията на компанията, ускоряването на AI, киберсигурността и интеграцията при сливания и придобивания

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 August 2026 11:01 >
Нов главен информационен директор на Progress Software
Progress Software обяви назначаването на Бриджит Колинс за главен информационен директор (CIO). С над 30 години опит в сферата на корпоративните информационни технологии, бизнес трансформацията и AI стратегията тя ще ръководи глобалната ИТ организация и звеното по сигурност на компанията. И ще бъде пряко подчинена на главния изпълнителен директор Йогеш Гупта.

В ролята си на CIO, Колинс ще ръководи и развитието на AI във вътрешните операции и ще отговаря за киберсигурността на компанията, като оценява нововъзникващи технологии и подсилва рамките за управление на данните, сигурността и използването на AI.

Преди да се присъедини към Progress, Колинс е главен директор „Информационни технологии и бизнес трансформация“ в лидера по киберсигурност Rapid7. Заемала е и ръководни роли като главен директор „Трансформация“ и CIO в Cerence, лидер в AI-базирани виртуални асистенти за автомобилния пазар, както и като вицепрезидент „Информационни технологии“ в Nuance Communications, пионер в разговорния изкуствен интелект и разпознаването на реч.
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Progress Softwareбриджит колинс
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