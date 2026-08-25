Effie® Awards България тръгва с обновен регламент

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), организатор на Effie България, представи обновен регламент на деветнадесетото издание на наградите за ефективност на маркетинговите комуникации и отвори конкурса за заявки.Effie България 2026 приема заявки за комуникационни кампании и маркетингови активности, създадени и реализирани в България в периода 1 юни 2025 – 31 август 2026. Заявки могат да се подават директно както от комуникационни агенции, така и от компании-рекламодатели.В конкурса Effie могат да се състезават всякакви маркетингови активности, от всяка дисциплина, независимо дали става въпрос за цели кампании или за специфични дейности в рамките на кампания. До участие се допускат заявки за кампании, основани на международна маркетингова стратегия, при условие че са разработени уникални местни решения, постигнали изключителни резултати на българския пазар без подкрепа на международни активности и комуникация.В Effie България 2026 заявка за една и съща маркетингова активност или комуникационна кампания може да бъде подадена в максимум четири отделни категории - една категория от раздел „Секторни категории“ и до три категории от раздел „Специализирани категории“.Тази година организаторите представят нова конкурсна категория - Experiential Marketing (Brand Experience). В нея журито ще оценява маркетингови решения, които представят преживявания с търговските марки, които надхвърлят традиционната реклама. Могат да бъдат представени активности, които по убедителен начин са вдъхнали живот на дадена марка или продукт и са ангажирали конкретна аудитория с цел постигане на предварително определени цели. Кампаниите, участващи в категория „Положителна промяна“, ще бъдат оценявани в под-категория „Търговски марки“ или под-категория „Нестопански сектор“.Тази година Effie България актуализира категория Digital, като заявки се приемат в следните под-категории:Digital (за кампании, реализирани с използване на един или повече от следните похвати: AI, Direct to Consumer, Engaged Community and Influencer Marketing)Социални медииМаркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing).Заявки, участващи в категория Digital, под-категория „Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)“ и в категория „Устойчив успех“, се подават чрез специална бланка, разработена съгласно особеностите на съответната категория. Заявки във всички останали категории на конкурса се подават в стандартна бланка.Дефинициите за всички конкурсни категории са публикувани на уебсайта на конкурса.Комуникационни агенции и рекламодатели могат да подадат своите заявки в три срока, със съответната такса. В първия срок до 18 септември участието в конкурса е с най-ниска такса. До 28 септември ще се приемат заявки с такса във втори срок. Третият, краен, срок за участие е 8 октомври.Маркетингови активности, които се състезават в повече от една категория, трябва да бъдат подадени в отделна заявка за всяка конкурсна категория, като се заплаща такса за всяка подадена заявка. Участниците в категория „Нестопански сектор“ получават 50% намаление от таксата за участие в съответния срок. Компании и комуникационни агенции, които не са участвали в конкурса или са подавали заявка преди 2020 година, получават 10% отстъпка от таксата. Агенциите членове на БАКА могат да се възползват от специални цени при участие. Повече информация за регламента и таксите на конкурса, документация за участие и насоки за подаване на успешни заявки са публикувани на www.effiebulgaria.org.Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои в началото на месец декември.Effie България 2026 се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори.Деветнадесетото издание на конкурса се осъществява благодарение на Nestle и Visa - златни спонсори.Effie България 2026 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) с партньорството на агенции proof. и d:istinkt.Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.Наградите Effie:Наградите Effie са глобален еталон за високи постижения на маркетолозите по целия свят. Нашата цел е проста: да подкрепяме работещи идеи и да отдаваме почит на хората, които ги създават. Наградата Effie трябва да бъде заслужена. Като участвате, вие помагате за изграждането на наследство от брилянтно мислене, което ще вдъхновява маркетолозите години наред. Днес Effie празнува ефективността си в световен мащаб с 60 програми, обхващащи над 125 пазара, включващи Global Best of the Best, регионални програми в Азиатско-тихоокеанския регион, Африка/Близкия изток, Европа, Латинска Америка и национални програми Effie в целия свят.За повече информация посететеи effiebulgaria.org.