Как стойката за телефон в колата допринася за по-безопасно шофиране?

Как стойката за телефон ограничава разсейването?

Как да изберем подходяща стойка за телефон?

Стойката за телефон помага на водача да държи ръцете си свободни и да следи навигацията, без да търси или държи устройството по време на движение. Телефонът остава на фиксирано и удобно за погледа място, което ограничава част от разсейването зад волана. Разбира се, стойката не прави използването на смартфон напълно безопасно – вниманието трябва да остава насочено към пътя.Държането на телефон в ръка затруднява управлението и кара водача по-често да отклонява поглед от пътя. Проблем може да възникне и ако устройството се плъзне от седалката или падне в купето, а шофьорът се опита да го достигне в движение.Добре позиционираната стойка помага да се избегнат подобни ситуации по няколко начина:-държи телефона на едно и също място, така че навигацията да се вижда с бърз поглед;-освобождава ръцете от необходимостта да държат устройството;-предпазва телефона от плъзгане или падане в купето;-улеснява използването на гласова навигация и hands-free функции.Така телефонът остава достъпен, без водачът да го държи или търси по време на движение. Най-безопасният вариант обаче е маршрутът и необходимите настройки да бъдат зададени преди потегляне.За безопасността има значение не само наличието на стойка, но и къде и как е монтирана. Телефонът трябва да стои стабилно, да се вижда лесно и да не закрива пътя или важни елементи от автомобила.При избора е добре да се преценят:1. Стабилността на захващанетоСтойката трябва да задържа телефона сигурно при завои, спиране и преминаване през неравности.2. Подходящата позицияЕкранът следва да се вижда, без да закрива пътя и без да изисква продължително отклоняване на погледа.3. Лесното поставяне на телефонаПрактичният механизъм спестява излишно нагласяне на устройството преди пътуване.Тези характеристики са по-важни от самия тип на стойката, защото определят колко удобно и стабилно ще остане устройството по време на шофиране. Добър пример са предлаганите на пазара. В зависимост от модела те предлагат магнитно захващане, регулируемо рамо или монтаж към вентилационната решетка. Възможността за завъртане на 360° при част от тях позволява телефонът да се нагласи под удобен ъгъл, така че екранът да се вижда лесно по време на пътуване.Подходящо избраната стойка прави използването на навигация по-удобно и намалява необходимостта телефонът да се държи или търси в движение. Тя обаче е помощно средство, а не заместител на внимателното шофиране – действията, които изискват работа с екрана, е най-добре да се извършват преди потегляне или след безопасно спиране.