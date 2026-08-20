Лаборатории за живот след въглерода

Самодостатъчният проект Tamera в Португалия

У нас – туристически обекти



В България има места, които се наричат „екоселища“, но повечето са туристически комплекси или къщи за гости сред природата, а не пълноценни общности с доказан нулев въглероден отпечатък.



Примери са „Азарея“ край Троян, „Омая“ край Гайтаниново, „Руминика“, „Синият вир“ и други подобни обекти, които се представят като екоселища или природосъобразни места за настаняване. Например „Азарея“ е описана като комплекс от 6 дървени къщички с екологична концепция и специален архитектурен подход.



По-близо до истинската идея за екоселище са пермакултурни ферми, образователни центрове и малки общности, например инициативи около пермакултурата и устойчивия начин на живот. В България има такива проекти, но те обикновено са по-малки, не толкова институционализирани и рядко имат публично доказан нулев отпечатък.

Някога екоселищата изглеждаха като романтична периферия на модерния свят – малки общности от хора, които напускат града, строят с глина и дърво, отглеждат храната си и мечтаят за неконсуматорски начин на живот. Днес тази картина вече е твърде тясна и екоселищата започват да се превръщат в лаборатории за бъдещето: места, в които се тества как могат да се съчетаят енергия от възобновяеми източници, нисковъглеродно строителство, кръгова икономика, общностно управление и по-грижовно отношение към Земята.Това не са точно селища с „нулев въглероден отпечатък“, защото този термин звучи доста категорично – става дума за стремеж към много нисък или нетен нулев отпечатък. Никое от тези селища не съществува напълно извън глобалната икономика. Хората пътуват, купуват техника, използват материали, свързани са с външни пазари. Но тези общности правят видимо онова, което в обичайния град остава невидимо – откъде идва енергията, къде отиват отпадъците, колко вода се използва, как се произвежда храната и как архитектурата влияе върху климата.Един от пионерите на екоселищата е Findhorn в Шотландия. През 60-те години на миналия век Findhorn започва като духовен и социален експеримент, а по-късно се превръща в едно от най-разпознаваемите екоселища в Европа. Там са построени с екологични материали енергийно ефективни сгради, които използват възобновяема енергия, има системи за пречистване на отпадъчни води и ресурсите са споделени. Забележителни обаче са не само техническите решения, а че това е цялостна устойчива инициатива, с нова култура на всекидневието, отнасяща се до начина на хранене, транспорта, работата, образованието и вземането на решения.Друг емблематичен пример е BedZED край Лондон (Beddington Zero Energy Development). Завършен през 2002 г., проектът често е описван като първата голяма британска нулевовъглеродна жилищна общност. Той включва жилища, работни пространства и места за обществени функции, като разчита на пасивен дизайн, добра изолация, естествена вентилация, слънчева енергия и идеята хората да живеят по-близо до работата и услугите си. BedZED пренася екологичния експеримент от селската идилия към градската периферия. И ясно показва, че устойчивият живот не е само за малки алтернативни общности, а може да бъде част от масовото жилищно планиране.В Германия кварталът Vauban във Фрайбург показва и друга възможност – не толкова „село“, колкото градски екоквартал. Изграден върху територия на бивша военна база, Vauban става известен с нискоенергийни и пасивни сгради, силно ограничено автомобилно движение, трамвайна връзка, велосипедна инфраструктура и активно участие на жителите в планирането. Тук въпросът не е само какви къщи строим, а какъв начин на живот прави градската среда възможна. Когато автомобилът престане да бъде център на квартала, улицата се връща на хората, децата и общността.Извън Европа, Crystal Waters в Куинсланд, Австралия, е сред класическите примери за пермакултурно селище. Създадено през 80-те години, то се развива около принципите на работа с ландшафта, водата, почвата и местните екосистеми. Частните домове са комбинирани с големи общи площи, а дизайнът на терена включва водоеми, пасища, градини и пространства за диви животни. Crystal Waters напомня, че нулевият отпечатък не е само енергийна сметка, а е и въпрос на възстановяване на връзката между човешкото обитаване и биологичните процеси.В Индия Auroville е вероятно най-амбициозният експеримент в мащаб. Основан през 1968 г. като „универсален град“, днес той събира над 3300 жители от десетки държави. Auroville не е безпроблемна утопия, но е изключително важен пример за дългосрочно търсене на нов модел на общностен живот. Там се работи със слънчева енергия, възстановяват се гори, събира се дъждовна вода, строи се с глина, пръст, пясък, чакъл и слама, земеделието е устойчиво, а общността е сплотена от множество образователни и социални инициативи. Особено показателна е трансформацията на местния пейзаж – част от някога ерозиралите и обезлесени терени постепенно са превърнати в зелени пояси, ферми и експериментални пространства.В Португалия Tamera поставя акцент върху водата. Разположено в сухия регион Алентежу, селището развива т.нар. водозадържащ ландшафт – езера, тераси, насаждения и почвени решения, които целят да намалят ерозията, да задържат дъждовната вода и да възстановят локалния воден цикъл. В епоха на засушаване това е може би един от най-ценните уроци, че устойчивостта не започва със соларния панел, а със способността на земята да задържа живот.Големите градове също заемат идеи от екоселищата. Hammarby Sjöstad в Стокхолм например е бивша индустриална зона, превърната в устойчив градски район чрез интегриране на транспорт, енергия, отпадъци, вода и жилищно планиране. Този тип проекти показват, че бъдещето вероятно няма да бъде само в малки автономни общности, а в пренасянето на техните принципи в квартали, общини и цели градове.Общото между тези места не е еднаквата архитектура или една универсална рецепта. Някои са духовни общности, други са жилищни проекти, трети са градски квартали. Едни започват от енергията, други от храната, трети от водата или транспорта. Но всички поставят един и същ въпрос: какво би се променило, ако човешкото селище не се проектира срещу природата, а като част от нея?Най-големият урок на екоселищата е, че технологиите са необходими, но не са достатъчни. Соларните панели, пасивните къщи и системите за рециклиране имат смисъл само когато са подкрепени от култура на споделяне, умерено потребление и участие. Нулевият отпечатък не е само инженерна задача, а и обществена отговорност и поведение.