Shelly Group разширява пазарния си обхват в Европа чрез партньорство с водещия технологичен дистрибутор ALSO

Новото сътрудничество ще разшири достъпа до решенията на Shelly за риселъри, системни интегратори и професионални инсталатори

партньорска публикация
партньорска публикация / 20 August 2026 13:24 >
Shelly Group разширява пазарния си обхват в Европа чрез партньорство с водещия технологичен дистрибутор ALSO
Shelly Group, доставчик на IoT продукти и решения за сградна автоматизация, продължава да изпълнява стратегията си за международен растеж с ново общоевропейско партньорство с ALSO, един от водещите технологични дистрибутори в Европа. Сътрудничеството ще разшири достъпа на Shelly до широката мрежа на ALSO от риселъри, системни интегратори и професионални инсталатори, като същевременно ще подкрепи развитието на професионалния канал на компанията на европейските пазари.

Партньорството обхваща не само дистрибуцията на портфолиото на Shelly, но и редица съвместни инициативи в подкрепа на партньорите. Сред тях са техническо и търговско обучение, уебинари, техническа поддръжка, дигитални активности за привличане на клиенти, участие в браншови събития и съвместни маркетингови кампании.

Решенията на Shelly за интелигентни домове и сгради ще бъдат достъпни чрез специализираното IoT направление на ALSO и нейната широка европейска дистрибуторска екосистема. Чрез комбинацията от дистрибуция, обучение и маркетингова подкрепа партньорството ще улесни професионалните партньори при внедряването и развитието на решенията на Shelly в жилищни, търговски и други интелигентни сгради.

Новото сътрудничество допълва силната позиция на Shelly сред крайните потребители и активната DIY (Do-It-Yourself – „Направи си сам“) общност, като същевременно поставя допълнителен фокус върху професионалния сегмент. Достъпът до мрежата на ALSO ще улесни инсталатори, системни интегратори и риселъри в снабдяването с продуктите на Shelly и в изграждането на решения за автоматизация според нуждите на техните клиенти.

„Професионалният пазар се превръща във все по-важен двигател на растежа за Shelly.  Развитата търговска мрежа на ALSO в Европа ни позволява да направим решенията си по-достъпни за инсталатори, системни интегратори и риселъри, като същевременно допълва динамичната общност, която винаги е била в основата на екосистемата на Shelly. Заедно укрепваме още един важен стълб от нашата дългосрочна стратегия за международен растеж“, коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.

Партньорството с ALSO е поредна стъпка в стратегията на Shelly за международно развитие на професионалния пазар. Чрез това партньорско разширяване, компанията продължава да увеличава достъпа до своите решения и да създава нови възможности за тяхното внедряване в интелигентни жилищни и бизнес среди в Европа.

 
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