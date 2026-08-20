Новият сезон за актуалните предавания на bTV започва на 31 август

Важните новини и значими истории, откровените разговори и водещите теми на деня се завръщат с утвърдените лица и предавания на bTV в края на месеца

На 31 август започва новият сезон за актуалните предавания на bTV. Разнообразната програма на медията през есента съчетава утвърдени публицистични формати, новинарски сегменти и авторски рубрики с нови теми, различни гледни точки, полезна потребителска информация и въздействащи човешки истории. Сред акцентите в съдържанието на bTV зрителите ще проследят новия политически сезон и президентските избори през 2026 г.







На 31 август точно в 5:55 ч. „Тази сутрин“ с водещите Юлия Манолова и Богомил Грозев отново ще даде старт на деня с най-важните новини и актуални теми. Новият сезон ще започне със специални издания директно от Черноморието, които ще пренесат атмосферата, важните истории и актуалните събития от морето в домовете на зрителите. „Тази сутрин“ продължава да среща зрителите с ключови политици, експерти и анализатори, за да им даде не само отговор на въпроса какво се случва, но и по-важния контекст - какви са последствията и отражението на актуалните събития върху ежедневието им. Още от 5:55 ч. зрителите ще научават най-важните новини и какво предстои през деня, а в реално време екипът ще следи времето и пътната обстановка. Репортерите на „Тази сутрин“ ще продължат да търсят отговори на важните въпроси, които вълнуват хората, с разследващи репортажи и включвания от епицентъра на събитията. Предаването ще бъде дом и на новата авторска рубрика на европейския кореспондент на bTV Десислава Минчева - „Европа: Въпросите“, както и на поредица как изкуственият интелект и новите технологии навлизат в живота ни. Зрителите отново ще имат думата чрез рубриката „Аз, репортерът“ и ще могат да споделят мнението си по важните теми в реално време чрез Kazva.bg.







Емблематичното публицистично токшоу „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща с нов сезон на 31 август. Всеки делничен ден от 17:20 ч. предаването ще поставя във фокуса най-важните теми от обществения и политическия живот чрез открити дискусии, различни гледни точки и задълбочени коментари. Цветанка Ризова ще търси истината от първо лице, като задава важните въпроси на хората, които вземат решения, и разговаря с анализатори, социолози, политолози, икономисти и други личности от обществения живот.







Друг от утвърдените журналисти на bTV - Златимир Йочев, продължава с „Интервюто на деня“ и разработването на авторски материали, както и като водещ на специални формати и студиа. Петя Дикова - още едно от разпознаваемите лица на медията - ще представя ярки личности и запомнящи се истории от културната и музикалната сцена, света на изкуството и съвременния живот чрез специални интервюта, репортажи и теми в bTV Новините и актуалните предавания.







Уикенд блокът „Тази събота и неделя“ се завръща на 5 септември в обичайния си час - всяка събота и неделя от 7:30 до 11:00 ч. Водещият Митьо Маринов ще посреща в студиото интересни събеседници, коментатори и общественици, с които ще разговаря за най-важните теми и събития от седмицата и тяхното значение за хората. През новия сезон Ванина Недкова ще отсъства по щастлив личен повод, а Елица Кънчева ще среща зрителите с любими лица от изкуството, киното, театъра и музиката. Екипът на „Тази събота и неделя“ ще представя вдъхновяващи истории за успеха и за хората, които с идеите и действията си променят света към по-добро, както и ще отвежда зрителите до красиви места за отдих. В рубриката „Миналото днес“ историкът проф. Петър Стоянович ще представя своите проницателни анализи, поставяйки актуалните теми в по-широк исторически контекст и показвайки как уроците на миналото помагат да разбираме по-добре настоящето.







Авторитетното публицистично предаване „120 минути“ със Светослав Иванов се завръща в ефира на bTV на 6 септември - Деня на Съединението. Обединени ли сме днес и кои са темите, които ни сближават или разделят, ще бъдат сред въпросите в първото издание за сезона. Емблематичното обзорно предаване ще предлага отново задълбочен поглед към геополитиката, икономиката и обществените процеси, ексклузивни интервюта със световноизвестни личности, както и силни авторски и разследващи репортажи. Марин Николов ще разкрива важни случаи и проблеми със значим обществен отзвук, а Кристина Газиева ще насочва вниманието към актуални социални теми и човешки истории. В „Коментар на водещия“, „Роуминг“, „Разследването“ и „В главната роля“ зрителите ще се срещат с изявени личности, общественици, политици, и с вдъхновяващи хора на науката, изкуството и спорта.







„Защо?“ с Жени Марчева ще бъде в ефира на bTV също на празничния 6 септември - всяка неделна вечер след централната емисия на bTV Новините в 19:40 ч. Един от най-опитните и утвърдени журналисти на медията ще води задълбочени интервюта с анализ на ключови обществени въпроси и работата на институциите. На горещия стол в студиото ще сядат представители на трите власти, институциите, бизнеса и различни сфери, за да отговарят на важните въпроси от седмицата.







„bTV Светът“ - предаването, което търси контекста зад международните теми, новини и процеси, ще бъде на екран на 12 септември. Всяка събота от 12:30 ч. зрителите ще получават задълбочен поглед към ключовите събития и новини на международната сцена, причините зад тях и отражението им върху България. Водещата Кристина Баксанова и международните редактори на bTV ще следят най-важните процеси и горещи точки по света, и ще анализират случващото се на глобалната и регионалната геополитическа сцена.







Дневното токшоу „Преди обед“ се завръща също на 31 август. Всеки делник от 09:30 ч. Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев ще събират на едно място актуални теми, любопитни срещи и вдъхновяващи истории - от света на културата и музиката до спорта, кулинарията и всичко, което вълнува хората днес. Сред познатите лица и този сезон са Шеф Емануел Июджи, който отново влиза в кухнята с „Да, шеф!“ и Борислав Орлинов, който ще търси историите и хората зад големите спортни емоции в „Time Out“. Лора Добрева е едно от новите лица в „Преди обед“. Тя ще бъде водеща на студио „Ергенът: Любов в Рая“ и заедно със своите гости ще разнищва най-горещото от случващото се във формата. Лора ще води и подкаста „Зад кадър“ - още един поглед към „Ергенът: Любов в Рая“, който ще бъде достъпен на VOYO. С нови истории и лица, любими рубрики и още повече поводи за разговор, „Преди обед“ ще продължи да събира зрителите пред екрана всеки делничен ден до обедните новини.







Рубриката „bTV Репортерите“ се завръща на 5 септември с въздействащи журналистически разкази по значими теми от България и света. Всяка събота след централната емисия на bTV Новините репортерите на медията ще представят историите, хората и процесите, които имат значение за обществото.







През есента в ефира на bTV предстои и новият сезон на „bTV разказва“ с Радиана Божикова. Авторската документална поредица ще разкрива истории от света на геополитиката, енергетиката, науката и технологиите, разказани отблизо през човешките съдби. Личните преживявания се преплитат с големите процеси, за да покажат света от различна перспектива - по-близък, отколкото изглежда.







Не пропускайте новия сезон на актуалните предавания на bTV - както в телевизионния ефир, така и онлайн на btvplus.bg и VOYO.

























...