Новият сезон за актуалните предавания на bTV започва на 31 август

Важните новини и значими истории, откровените разговори и водещите теми на деня се завръщат с утвърдените лица и предавания на bTV в края на месеца

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партньорска публикация / 20 August 2026 11:47 >
Новият сезон за актуалните предавания на bTV започва на 31 август
На 31 август започва новият сезон за актуалните предавания на bTV. Разнообразната програма на медията през есента съчетава утвърдени публицистични формати, новинарски сегменти и авторски рубрики с нови теми, различни гледни точки, полезна потребителска информация и въздействащи човешки истории. Сред акцентите в съдържанието на bTV зрителите ще проследят новия политически сезон и президентските избори през 2026 г.

 

На 31 август точно в 5:55 ч. „Тази сутрин“ с водещите Юлия Манолова и Богомил Грозев отново ще даде старт на деня с най-важните новини и актуални теми. Новият сезон ще започне със специални издания директно от Черноморието, които ще пренесат атмосферата, важните истории и актуалните събития от морето в домовете на зрителите. „Тази сутрин“ продължава да среща зрителите с ключови политици, експерти и анализатори, за да им даде не само отговор на въпроса какво се случва, но и по-важния контекст - какви са последствията и отражението на актуалните събития върху ежедневието им. Още от 5:55 ч. зрителите ще научават най-важните новини и какво предстои през деня, а в реално време екипът ще следи времето и пътната обстановка. Репортерите на „Тази сутрин“ ще продължат да търсят отговори на важните въпроси, които вълнуват хората, с разследващи репортажи и включвания от епицентъра на събитията. Предаването ще бъде дом и на новата авторска рубрика на европейския кореспондент на bTV Десислава Минчева - „Европа: Въпросите“, както и на поредица как изкуственият интелект и новите технологии навлизат в живота ни. Зрителите отново ще имат думата чрез рубриката „Аз, репортерът“ и ще могат да споделят мнението си по важните теми в реално време чрез Kazva.bg.

 

Емблематичното публицистично токшоу „Лице в лице“ с Цветанка Ризова също се завръща с нов сезон на 31 август. Всеки делничен ден от 17:20 ч. предаването ще поставя във фокуса най-важните теми от обществения и политическия живот чрез открити дискусии, различни гледни точки и задълбочени коментари. Цветанка Ризова ще търси истината от първо лице, като задава важните въпроси на хората, които вземат решения, и разговаря с анализатори, социолози, политолози, икономисти и други личности от обществения живот.

 

Друг от утвърдените журналисти на bTV - Златимир Йочев, продължава с „Интервюто на деня“ и разработването на авторски материали, както и като водещ на специални формати и студиа. Петя Дикова - още едно от разпознаваемите лица на медията - ще представя ярки личности и запомнящи се истории от културната и музикалната сцена, света на изкуството и съвременния живот чрез специални интервюта, репортажи и теми в bTV Новините и актуалните предавания.

 

Уикенд блокът „Тази събота и неделя“ се завръща на 5 септември в обичайния си час - всяка събота и неделя от 7:30 до 11:00 ч. Водещият Митьо Маринов ще посреща в студиото интересни събеседници, коментатори и общественици, с които ще разговаря за най-важните теми и събития от седмицата и тяхното значение за хората. През новия сезон Ванина Недкова ще отсъства по щастлив личен повод, а Елица Кънчева ще среща зрителите с любими лица от изкуството, киното, театъра и музиката. Екипът на „Тази събота и неделя“ ще представя вдъхновяващи истории за успеха и за хората, които с идеите и действията си променят света към по-добро, както и ще отвежда зрителите до красиви места за отдих. В рубриката „Миналото днес“ историкът проф. Петър Стоянович ще представя своите проницателни анализи, поставяйки актуалните теми в по-широк исторически контекст и показвайки как уроците на миналото помагат да разбираме по-добре настоящето.

 

Авторитетното публицистично предаване „120 минути“ със Светослав Иванов се завръща в ефира на bTV на 6 септември - Деня на Съединението. Обединени ли сме днес и кои са темите, които ни сближават или разделят, ще бъдат сред въпросите в първото издание за сезона. Емблематичното обзорно предаване ще предлага отново задълбочен поглед към геополитиката, икономиката и обществените процеси, ексклузивни интервюта със световноизвестни личности, както и силни авторски и разследващи репортажи. Марин Николов ще разкрива важни случаи и проблеми със значим обществен отзвук, а Кристина Газиева ще насочва вниманието към актуални социални теми и човешки истории. В „Коментар на водещия“, „Роуминг“, „Разследването“ и „В главната роля“ зрителите ще се срещат с изявени личности, общественици, политици, и с вдъхновяващи хора на науката, изкуството и спорта.

 

„Защо?“ с Жени Марчева ще бъде в ефира на bTV също на празничния 6 септември -  всяка неделна вечер след централната емисия на bTV Новините в 19:40 ч. Един от най-опитните и утвърдени журналисти на медията ще води задълбочени интервюта с анализ на ключови обществени въпроси и работата на институциите. На горещия стол в студиото ще сядат представители на трите власти, институциите, бизнеса и различни сфери, за да отговарят на важните въпроси от седмицата.

 

„bTV Светът“ - предаването, което търси контекста зад международните теми, новини и процеси, ще бъде на екран на 12 септември. Всяка събота от 12:30 ч. зрителите ще получават задълбочен поглед към ключовите събития и новини на международната сцена, причините зад тях и отражението им върху България. Водещата Кристина Баксанова и международните редактори на bTV ще следят най-важните процеси и горещи точки по света, и ще анализират случващото се на глобалната и регионалната геополитическа сцена.

 

Дневното токшоу „Преди обед“ се завръща също на 31 август. Всеки делник от 09:30 ч. Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев ще събират на едно място актуални теми, любопитни срещи и вдъхновяващи истории - от света на културата и музиката до спорта, кулинарията и всичко, което вълнува хората днес. Сред познатите лица и този сезон са Шеф Емануел Июджи, който отново влиза в кухнята с „Да, шеф!“ и Борислав Орлинов, който ще търси историите и хората зад големите спортни емоции в „Time Out“. Лора Добрева е едно от новите лица в „Преди обед“. Тя ще бъде водеща на студио „Ергенът: Любов в Рая“ и заедно със своите гости ще разнищва най-горещото от случващото се във формата. Лора ще води и подкаста „Зад кадър“ - още един поглед към „Ергенът: Любов в Рая“, който ще бъде достъпен на VOYO. С нови истории и лица, любими рубрики и още повече поводи за разговор, „Преди обед“ ще продължи да събира зрителите пред екрана всеки делничен ден до обедните новини.

 

Рубриката „bTV Репортерите“ се завръща на 5 септември с въздействащи журналистически разкази по значими теми от България и света. Всяка събота след централната емисия на bTV Новините репортерите на медията ще представят историите, хората и процесите, които имат значение за обществото.

 

През есента в ефира на bTV предстои и новият сезон на „bTV разказва“ с Радиана Божикова. Авторската документална поредица ще разкрива истории от света на геополитиката, енергетиката, науката и технологиите, разказани отблизо през човешките съдби. Личните преживявания се преплитат с големите процеси, за да покажат света от различна перспектива - по-близък, отколкото изглежда.

 

Не пропускайте новия сезон на актуалните предавания на bTV - както в телевизионния ефир, така и онлайн на btvplus.bg и VOYO.

 

 

 

 

 

 
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