Yettel търси стажанти за работа по практически AI проекти

партньорска публикация
партньорска публикация / 19 August 2026 15:36 >
Yettel търси стажанти за работа по практически AI проекти
Стартира кандидатстването за 11-ото издание на стажантската програма Hub by Yettel. За първи път тази година тя е изцяло с фокус върху практическото приложение на AI в реална бизнес среда.

Кандидатстването за отворените позиции ще продължи до 21 септември, а новото издание ще започне през ноември. Програмата е платена и е насочена към студенти в трети и четвърти курс, магистри и млади специалисти.

Тази година Hub by Yettel включва позиции в шест направления – технологии и изкуствен интелект,търговски дейности, финанси, човешки ресурси и корпоративни политики. Общото между всички тях е, че стажантите ще трябва да прилагат AI на практика в ежедневната си работа. Те ще анализират бизнес процеси, ще търсят възможности за тяхната оптимизация и ще разработват AI автоматизации, шаблони за работа с изкуствен интелект и прототипи, насочени към по-висока ефективност.

За по-специализираните позиции в направленията „Изкуствен интелект“ и „Технологии“ е необходимо образование в подходяща STEM област. За останалите роли обаче IT или технологичен профил не е задължителен - водещи в избора ще бъдат любопитството към технологиите, умението за работа с GenAI инструменти, както и отговорният и критичен подход към проверката на резултатите.

Hub by Yettel продължава 12 месеца – период, който позволява на участниците да натрупат практически опит и да проследят целия път от анализа на конкретен проблем до разработването и представянето на решение. В началото те ще преминат през интензивно обучение по AI, а по време на стажа ще разчитат на менторска подкрепа.

Процесът на подбор ще премине през три етапа: кандидатстване с автобиография, телефонно интервю и т.нар. „център за оценка“, в рамките на който кандидатите работят индивидуално и в екип по практически задачи, свързани с различни AI приложения.

До момента Hub by Yettel е посрещнала над 100 участници, а близо 80% от тях остават част от компанията след първата година. С новото си издание програмата затвърждава практическата си насоченост и фокуса върху умения, които стават все по-ключови за бъдещата реализация на младите хора.
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