Office 1 инвестира в ново поколение физически магазини

Office 1 обновява магазина си на бул. „Цариградско шосе“ №139 в София в рамките на мащабен проект, който поставя началото на нов етап в развитието на физическата мрежа на компанията. Обновяването е част от дългосрочната стратегия на Office 1 за развитие и ребрандиране на физическите магазини и въвеждане на нова концепция за клиентско преживяване.



Обектът на Цариградско шосе е най-големият магазин на Office 1 в страната с над 1050 кв. метра търговска площ. Пространството, което е приблизително 3 стандартни тенис корта ще бъде изпълнено с над 15 000 продукта, а 10 нови марки ще намерят място по регалите. Обновяването включва и разширяване на продуктовото портфолио с нови категории, сред които продукти за дома, подаръци, парти артикули, аксесоари за пътуване, кухненски решения, монитори и професионални информационни дисплеи.



Когато бъде напълно завършен магазинът, превърнал се във флагман на Office 1 ще предлага напълно ново клиентско преживяване. Дигитални дисплеи, сред които 115-инчов професионален дисплей и 3D дисплей ще дават допълнителна информация за продуктите и услугите на компанията. Това е първата крачка от превръщането на физическите магазините от веригата Office 1 в модерни пространства, които обединяват цялостни решения както за бизнеса, така и за крайните потребители.



Новата концепция е част от по-широкото развитие на компанията, започнало с придобиването на световните права върху марката Office 1 през 2018 г. и последвалото развитие на бранда и неговото позициониране на пазара. Фокусът е върху създаването на по-модерна и цялостна среда, която отговаря на променящите се потребности на клиентите и съчетава продукти, технологии, услуги и решения на едно място.



„С новата концепция искаме Office 1 да бъде повече от място за покупка – пространство за идеи, вдъхновение и цялостни решения за работата, бизнеса, ученето и дома. Целта ни е клиентите да откриват по-лесно това, което търсят, да се запознават с нови категории и продукти и да получават идеи, за които дори не са дошли. Това е новото лице на Office 1 – по-модерно, по-живо и по-близо до хората.“, коментират от ръководството на Office 1.



Обновяването на магазина на бул. „Цариградско шосе“ е първият мащабен етап от прилагането на новия подход към физическата мрежа на компанията. След завършването на проекта концепцията ще послужи като модел за постепенното обновяване на останалите магазини на Office 1.







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