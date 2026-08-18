Българската минно-геоложка камара връчи годишните си награди за Деня на миньора

Източник: БМГК

Българската минно-геоложка камара връчи годишните си награди по повод Деня на миньора, който се отбелязва всяка година на 18 август. Събитието се състоя в хотел "София Балкан Палас", съобщи БТА.



Наградата за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2025 година получи "Родопи Еко Проджектс" ЕООД за постигнат ръст на добива с 21 процента на годишна база. Наградата за иновации отиде при "Елаците Мед" АД за проект "Изграждане и пускане в експлоатация на модулна пречиствателна станция за руднични води (EnviroChemie Envimodule)".



Наградата за безопасност и здраве - за постигнат нулев трудов травматизъм през 2025 година, взеха "ДПМ Челопеч" ЕАД и "ДПМ Крумовград" ЕАД.



Призът за "Грижа за природата" получиха "Асарел-Медет" АД, "ДПМ Челопеч" ЕАД и "ДПМ Крумовград" ЕАД.



Наградата за социално-отговорна кампания отиде при "Асарел-Медет" АД за проекта "Възстановяване на Алеята на свободата по случай 150-годишнината от Априлското въстание".



Награда за принос към развитието на международното и институционално сътрудничество взе д-р Роман Щифтнер - генерален директор на EUMICON, вицепрезидент на Euromines и управляващ директор на Австрийската федерация на производителите на цветни метали и на Австрийската асоциация за минно дело и стоманодобив.



Награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия взе "ЕнвироХеми България" ЕООД по случай 50 години от създаването на компанията.



С персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия бяха отличени проф. д-р инж. Ивайло Копрев - ректор на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", по повод 50-годишния му юбилей, Ченко Геров, изпълнителен директор на "Брезник Минералс" АД, по повод 50-годишния му юбилей и Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД, по повод 50-годишния му юбилей.



Награда за принос към развитието на институционалното сътрудничество взе Станислав Станков, директор на Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол" Министерство на енергетиката, по повод 50-годишния му юбилей, награда за журналист получи Стефан Борисов от БТВ Медия Груп.



(От БТА)

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