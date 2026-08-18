Интерактивно помагало развива речта и комуникативните умения на децата чрез игра

За издателство Клет България:



Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.



Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.



Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.



Новото помагало по логопедия „Моята звукотека“ на издателство „Клет България“ помага на деца от 4 до 7 години да подобрят звукопроизношението си по лесен, достъпен и интересен начин. Чрез скоропоговорки, занимателни задачи и озвучени стихчета то превръща упражненията за правилна артикулация в интерактивна игра, която насърчава децата да развият слуха си, да обогатят речника си и да улеснят комуникацията си с околните.„Умението да общуваме свободно и уверено се изгражда още от ранна детска възраст, а правилното произношение е важна част от този процес. С идеята да подкрепим децата създадохме „Моята звукотека“ – помагало, което съчетава полезното с приятното и насърчава развитието на речта. Надяваме се с него децата да се забавляват истински, преодолявайки малките предизвикателства по пътя към правилното произношение“, сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.Изданието предлага цялостна система от практически материали, които съчетават логопедичните упражнения с игрови и интерактивни занимания. Чрез тях децата се учат да разпознават и свързват образи и думи, подобряват координацията си в подкрепа на речта и усъвършенстват уменията си за слушане с разбиране. Специално място в книжката заемат озвучените стихчета. Те се достъпват чрез QR код и позволяват на децата да слушат, повтарят и упражняват правилното произношение на звуковете по увлекателен и естествен начин.Помагалото е подходящо за учители и родители и може да се използва както в детската градина и у дома, така и при работа с деца със СОП. То е естествено продължение на мисията на издателство „Клет България“ да подкрепя всеки по пътя към знанието и да създава образователни материали, които отговарят на нуждите на съвременните деца и им помагат да разгърнат потенциала си.Повече информация за „Моята звукотека“ може да намерите тук