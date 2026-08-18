Бъдете готови за бъдещето на електроразпределението с MasterPact MTZ и EasyPact MVS

В съвременните електроразпределителни системи надеждността и непрекъсваемостта на захранването са критични. Schneider Electric предлага две доказани решения за защита на нисковолтови инсталации: MasterPact MTZ и EasyPact MVS. И двете серии въздушни прекъсвачи осигуряват висока производителност, безопасност и лесна експлоатация, адаптирани към различни бизнес нужди



MasterPact MTZ





Интелигентна защита за критични приложения



MasterPact MTZ е висок клас серия въздушни прекъсвачи с номинален ток до 6300 A, създадена за максимална надеждност и дигитализация на електроразпределението. Интегрираните дигитални функции и MicroLogic X контролни блокове осигуряват разширен мониторинг, дистанционен достъп и по-висока енергийна ефективност.



Основни предимства:



Защита на електрически линии до 6300 A

Разширени дигитални функционалности и свързаност

Дистанционен мониторинги диагностика

Интеграция с EcoStruxure Power

Подходящ за центрове за данни, здравни заведения, индустриални предприятия и критична инфраструктура





EasyPact MVS



Надеждна защита с оптимално съотношение цена-производителност



EasyPact MVS е ефективно и мащабируемо решение за въздушни прекъсвачи с номинален ток от 630 до 4000 A и изключвателна способност (възможност) до 85 kA. Серията е разработена за лесен избор, бърз монтаж и надеждна работа през целия жизнен цикъл на инсталацията.



Основни предимства:

Номинални токове от 630 до 4000 A

Интуитивна LED индикация за състоянието на устройството

Компактен дизайн за оптимизация на пространството в таблото

По-бърза диагностика и поддръжка

Надеждно решение за търговски и индустриални сгради и транспортна инфраструктура



Кое решение е подходящо за вас?



MasterPact MTZ



-За критични и комплексни инсталации

-До 6300 A

-Максимална енергийна ефективност

-Разширена дигитализация и свързаност



EasyPact MVS



- За надеждни и икономични приложения

- До 4000 A

-Лесна експлоатация и поддръжка

-Отлично съотношение цена-ефективност





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