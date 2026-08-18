Бъдете готови за бъдещето на електроразпределението с MasterPact MTZ и EasyPact MVS

партньорска публикация
партньорска публикация / 18 August 2026 09:10 >
Бъдете готови за бъдещето на електроразпределението с MasterPact MTZ и EasyPact MVS
В съвременните електроразпределителни системи надеждността и непрекъсваемостта на захранването са критични. Schneider Electric предлага две доказани решения за защита на нисковолтови инсталации: MasterPact MTZ и EasyPact MVS. И двете серии въздушни прекъсвачи осигуряват висока производителност, безопасност и лесна експлоатация, адаптирани към различни бизнес нужди
 
MasterPact MTZ
  

Интелигентна защита за критични приложения

MasterPact MTZ е висок клас серия въздушни прекъсвачи с номинален ток до 6300 A, създадена за максимална надеждност и дигитализация на електроразпределението. Интегрираните дигитални функции и MicroLogic X контролни блокове осигуряват разширен мониторинг, дистанционен достъп и по-висока енергийна ефективност.

Основни предимства:

Защита на електрически линии до 6300 A
Разширени дигитални функционалности и свързаност
Дистанционен мониторинги диагностика
Интеграция с EcoStruxure Power
Подходящ за центрове за данни, здравни заведения, индустриални предприятия и критична инфраструктура
 

EasyPact MVS

Надеждна защита с оптимално съотношение цена-производителност

EasyPact MVS е ефективно и мащабируемо решение за въздушни прекъсвачи с номинален ток от 630 до 4000 A и изключвателна способност (възможност) до 85 kA. Серията е разработена за лесен избор, бърз монтаж и надеждна работа през целия жизнен цикъл на инсталацията.

Основни предимства:
 Номинални токове от 630 до 4000 A
 Интуитивна LED индикация за състоянието на устройството
 Компактен дизайн за оптимизация на пространството в таблото
 По-бърза диагностика и поддръжка
 Надеждно решение за търговски и индустриални сгради и транспортна инфраструктура
 
Кое решение е подходящо за вас?

MasterPact MTZ 

-За критични и комплексни инсталации 
-До 6300 A 
-Максимална енергийна ефективност
-Разширена дигитализация и свързаност 

EasyPact MVS

- За надеждни и икономични приложения
- До 4000 A
-Лесна експлоатация и поддръжка
-Отлично съотношение цена-ефективност

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