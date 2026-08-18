Бъдете готови за бъдещето на електроразпределението с MasterPact MTZ и EasyPact MVS
В съвременните електроразпределителни системи надеждността и непрекъсваемостта на захранването са критични. Schneider Electric предлага две доказани решения за защита на нисковолтови инсталации: MasterPact MTZ и EasyPact MVS. И двете серии въздушни прекъсвачи осигуряват висока производителност, безопасност и лесна експлоатация, адаптирани към различни бизнес нужди
MasterPact MTZ
Интелигентна защита за критични приложения
MasterPact MTZ е висок клас серия въздушни прекъсвачи с номинален ток до 6300 A, създадена за максимална надеждност и дигитализация на електроразпределението. Интегрираните дигитални функции и MicroLogic X контролни блокове осигуряват разширен мониторинг, дистанционен достъп и по-висока енергийна ефективност.
Основни предимства:
Защита на електрически линии до 6300 A
Разширени дигитални функционалности и свързаност
Дистанционен мониторинги диагностика
Интеграция с EcoStruxure Power
Подходящ за центрове за данни, здравни заведения, индустриални предприятия и критична инфраструктура
EasyPact MVS
Надеждна защита с оптимално съотношение цена-производителност
EasyPact MVS е ефективно и мащабируемо решение за въздушни прекъсвачи с номинален ток от 630 до 4000 A и изключвателна способност (възможност) до 85 kA. Серията е разработена за лесен избор, бърз монтаж и надеждна работа през целия жизнен цикъл на инсталацията.
Основни предимства:
Номинални токове от 630 до 4000 A
Интуитивна LED индикация за състоянието на устройството
Компактен дизайн за оптимизация на пространството в таблото
По-бърза диагностика и поддръжка
Надеждно решение за търговски и индустриални сгради и транспортна инфраструктура
Кое решение е подходящо за вас?
MasterPact MTZ
-За критични и комплексни инсталации
-До 6300 A
-Максимална енергийна ефективност
-Разширена дигитализация и свързаност
EasyPact MVS
- За надеждни и икономични приложения
- До 4000 A
-Лесна експлоатация и поддръжка
-Отлично съотношение цена-ефективност
...