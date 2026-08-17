България на 2-ро място по мобилна латентност сред държавите с подобна площ

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 17 August 2026 17:42 >
България на 2-ро място по мобилна латентност сред държавите с подобна площ
Според данните на nPerf, България показва средна латентност от 34,3 ms в мобилната мрежа между януари и юли 2026 г. Страната се класира на 2-ро място по латентност сред държавите с площ между 100 001 и 250 000 кв. км. Ниската латентност подобрява реактивността на приложенията в реално време, като онлайн игри или видеоконференции. 

Според измерванията, проведени между 1 януари и 1 юли 2026 г., България регистрира латентност от 34,3 ms в мобилната мрежа. Това я поставя на второ място след Гърция (29,0 ms), но пред Сенегал (35,4 ms), Полша (35,6 ms) и Бенин (39,0 ms).

Изпълнението варира значително сред държавите в обхвата. България изпреварва Обединеното кралство (39,2 ms), Тунис (39,9 ms) и Румъния (40,0 ms). Разликите стават още по-големи в сравнение с Кот д'Ивоар (46,9 ms), Италия (47,8 ms) и Киргизстан (49,9 ms). Гвинея (127,9 ms) и Гана (199,9 ms) показват най-високите нива на латентност в класацията.
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