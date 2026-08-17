d:istinkt спечели ново международно отличие от Stevie® International Business Awards

партньорска публикация
партньорска публикация / 17 August 2026 15:39 >
d:istinkt спечели ново международно отличие от Stevie® International Business Awards
Комуникационна агенция d:istinkt отново се нарежда сред най-добрите PR компании в света с признание за изключителни бизнес постижения. Агенцията спечели Bronze Stevie® в категорията „Компания на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“ (за компании с под 50 служители) в 23-тото издание на престижния международен конкурс Stevie® International Business Awards.

Отличието е признание за устойчивото развитие и високите стандарти в работата на d:istinkt. През 2025 г. агенцията бе отличена със Silver Stevie® в същата категория, както и с Gold Stevie® за „PR агенция на годината в Европа“.

„Това отличие е особено ценно за агенцията, защото за втора поредна година международното жури оценява високо цялостното развитие и постиженията на d:istinkt. За нас то е признание за последователността, с която развиваме бизнеса си, за качеството на работата ни и за стойността, която създаваме за нашите клиенти. Приемаме наградата като признание за изминатия път, но и като стимул да продължаваме да се развиваме, да разширяваме възможностите си и да поставяме още по-високи цели пред себе си“, каза Галина Паунчева, главен изпълнителен директор на d:istinkt.

Stevie® International Business Awards са сред водещите световни бизнес отличия, отворени за организации от всички индустрии и мащаби. В 23-ото издание на конкурса взеха участие над 3400 кандидатури от 82 държави, а победителите бяха определени въз основа на оценките на повече от 210 международни експерти, разпределени в 11 специализирани журита.

Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои на 28 октомври 2026 г. в Париж, Франция.

Портфолиото на d:istinkt включва водещи български и международни брандове като като Yettel, Лидл България, Shelly Group, SkyShowtime, CETIN България, Easy Credit, AIBEST, БРАИТ и др. Агенцията работи и по комуникациите на Европейската комисия в партньорство с ICF Next.
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d:istinktПРPR
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