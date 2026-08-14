БВП расте по-бавно през второто тримесечие - с 2.7%

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 81.9%

През второто тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.7% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0.6% спрямо първото тримесечие на 2026 г. според сезонно изгладените данни на НСИ. Ръстът на БВП през първото тримесечие на 2026 г. спрямо първото тримесечие на 2025 г. обаче е бил 2,9%.



Годишни изменения



През второто тримесечие на 2026 г. по сезонно изгладени данни БВП се увеличава с 2.7% спрямо второто тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 2.2% по сезонно изгладени данни.



Kрайното потребление регистрира ръст от 7.6%, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 8.0% спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 2.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 6.9%.





Тримесечни изменения



През второто тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.6%. Брутната добавена стойност нараства с 0.6%.



Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал - с 1.8% и на крайното потребление - с 1.6%.



БВП в стойностен обем, текущи цени



Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2026 г. БВП в номинално изражение достига 29 678.8 млн. евро. Реализираната добавена стойност е 25 722.3 млн. евро.



По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 81.9%, което в стойностно изражение възлиза на 24 309.6 млн. евро. Бруто капиталообразуването е 6 521.5 млн. евро и заема 22.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.



...