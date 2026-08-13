„Шелли Груп“ със силен ръст на приходите и печалбата за полугодието

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT решения и интелигентни сгради със седалище в гр. София, България, отбеляза значителен ръст както на приходите, така и на печалбата през първите шест месеца на 2026 г. „Шелли“ разшири още повече дистрибуторските си канали в сегментите „Направи си сам“ (DIY) и „Професионални решения“ и затвърди международното си присъствие. Мрежата от професионални инсталатори нарасна до 8 600 членове, което подчертава продължаващия ръст в професионалния сегмент. Потребителската база на Shelly Cloud се разшири до 2,9 милиона активни потребители (30 юни 2025 г.: приблизително 2,2 милиона).



Растеж на приходите и печалбата през първите шест месеца на 2026 г.



Шелли Груп отбеляза ръст на приходите с 26,5 % до 68,3 млн. евро през първите шест месеца на 2026 г., като продължи да расте значително по-бързо от целевия пазар. Брутната печалба нарасна непропорционално с 38,7 % до 41,8 млн. евро. Брутният марж се подобри до 61,2% (първо полугодие на 2025 г.: 55,8%), подкрепен от подобрения продуктов микс и продължаващия преход към продукти от по-ново поколение. EBIT нарасна с 45,6 % до 17,7 млн. евро, като EBIT маржа достигна 26,0 % (първо полугодие на 2025 г.: 22,6 %). Нетната печалба се увеличи с 51,4 % до 15,4 млн. евро. Печалбата на акция се подобри до 0,85 евро (първо полугодие на 2025 г.:



0,56 евро).



Силно развитие на паричния поток и по-нататъшен напредък по отношение на оборотния капитал



Оперативният паричен поток възлезе на 22,3 млн. евро през първите шест месеца на 2026 г. (първо полугодие на 2025 г.: 6,2 млн. евро). Паричните средства и паричните еквиваленти се увеличиха с 133,1 % в сравнение с края на 2025 г. до 31,9 млн. евро, като вече се доближават до долната граница на обявения прогнозен диапазон за края на годината от 35 млн. евро до 45 млн. евро. Коефициентът на собствения капитал към 30 юни 2026 г. възлизаше на 81,4%. Увеличението на коефициента спрямо 31 декември 2025 (80.3%) беше постигнато въпреки разпределението на дивидент в размер на 0,13 евро на акция, одобрено от годишното общо събрание на 29 юни 2026 г., което беше отчетено като пасив през отчетния период. Като част от структурирана програма за оборотни средства бе постигнат допълнителен напредък: Срокът на събиране на вземанията (DSO) се подобри с още 21 дни през второто тримесечие до 147 дни, което представлява кумулативно подобрение от 45 дни от края на 2025 г. Цикълът на превръщане на паричните средства намаля от 277 дни в края на 2025 г. до 255 дни, като целта е той да достигне диапазон от 220 до 240 дни до края на 2026 г.



Разширяване на продажбите, разработване на продукти и перспективи



През второто тримесечие на 2026 г. бяха успешно пуснати на пазара прекъсвачът „Pro Circuit Breaker“, смарт ключалката „Loqed Pure Smart Lock“ и сензорът за наводнение, които допълват представените през първото тримесечие „Shelly Plug M“ и сензора за присъствие „BLU Presence Sensor“. За втората половина на годината са планирани допълнителни пускания на продукти, включително камера за вътрешно ползване, камера за външно ползване с изкуствен интелект, серия „Mini Circuit Breaker“ и достъпна серия умни термостатични радиаторни вентили (TRV) за начинаещи. Очаква се последователните пускания на продукти и постепенното увеличаване на производството да ускорят още повече динамиката на приходите през втората половина на 2026 г.



В областта на дистрибуцията Шелли Груп сключи споразумение с нов дистрибутор с присъствие на европейския пазар, което значително разширява достъпа до нови канали за продажби и пазари. Освен това Шелли Груп назначи Георги Бонев за главен маркетинг директор, считано от 1 юни 2026 г., който ще укрепи още повече международното позициониране на марката на компанията и структурите за навлизане на пазара.



За финансовата 2026 година Съветът на директорите потвърждава прогнозата си, като очаква консолидираните приходи да бъдат в диапазона от 195,0 млн. евро до 205,0 млн. евро, а EBIT – между 47,0 млн. евро и 52,0 млн. евро. Очаква се растежът да остане по-силно съсредоточен през втората половина на годината.

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