Стартира финансирането за компании, които искат да се листват на БФБ

Източник: bse-sofia.bg

Програма за близо 1 милион евро предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. Българска фондова борса (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартираха съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар, съобщиха от борсата.



Проектът покрива 90% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на следващите 3 години.



Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ, на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd. Одобрените кандидати могат да се възползват от покриване на разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги, през цялостна подготовка на първично публично предлагане – изготвяне на проспект и маркетинг кампания към инвеститори, до заплащане на такси към Борсата, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.



Поканата е насочена към български МСП, които отговарят на следните условия:



1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон.



2. Да са микро-, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.



3. Да нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).



4. Да не изпълняват дейности, които се отнасят до първичното производство на продукти от риболов и аквакултури, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013.



5. Да не изпълняват дейности, които се отнасят до първичното производство на селскостопански продукти.



Максимално допустимият размер на разходите за изброените услуги по тип пазар с включен ДДС е както следва:



– за регулиран пазар – до 60 000,00 евро;



– за пазар за растеж на малки и средни предприятия BEAM – до 35 000,00 евро;



– за колективно дялово финансиране Space Crowd – до 25 000,00 евро.



След успешно набиране на капитал, ИАНМСП възстановява до 90% от направените от предприятията разходи, при:



– успешно набран капитал чрез първично публично предлагане на емисия с размер не по-малко от 350 000 евро на регулиран пазар;



– успешно набран капитал чрез първично публично предлагане на емисия с размер не по-малко от 200 000 евро на пазар BEAM;



– успешно приключила процедура по набиране на капитал не по-малко от 100 000 евро, посредством Платформа за колективно дялово финансиране SpaceCrowd.

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