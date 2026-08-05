Делът на пушачите в България е бил най-голям в ЕС през 2025 г.

България е била страната в Европейския съюз с най-голям дял на хората, които всекидневно са пушили цигари или са потребявали свързани с тютюна изделия през 2025 г. Приблизително един на всеки четирима българи е пушил или е потребявал електронни цигари, никотинови пакетчета (т.нар паучове - бел. ред.) или устройства за нагряване на тютюн през миналата година, докато в ЕС това е важало за един на всеки шестима души, според най-новите данни на Евростат.



Освен България, Швеция (23,9 на сто) и Хърватия (23,6 на сто) са били с най-много пушачи в ЕС през миналата година, а с най-малко – Нидерландия (9,9 на сто), Ирландия (11,7 на сто) и Белгия (13,6 на сто).



Като цяло в ЕС делът на пушачите, включително потребителите на свързани с тютюна изделия, е намалял до 16,5 на сто през 2025 г. от 17,5 на сто през 2022 г.



У нас, където 26,3 на сто от населението са пушили всеки ден цигари или са използвали свързани в тютюна изделия през 2025 г., този дял се е повишил с 0,3 процентни пункта спрямо 2022 г.



За периода 2022 – 2025 г. делът на използващите тютюневи изделия се е повишил в Литва (2,7 пр. п.), Хърватия (2,7 пр. п.), Ирландия (2,4 пр. п), Финландия (1,4 пр. п.), Португалия (1,1 пр. п.), Швеция (1 пр. п.), България (0,3 пр. п.) и Латвия (0,1 пр. п.).



Повечето жители на ЕС (77,5 на сто) не са употребявали подобни продукти в 12-те месеца преди събирането на данните.



Повече мъже (20,8 на сто), отколкото жени (12,6 на сто) са потребявали продукти, свързани с тютюн в ЕС през миналата година, като и при двата пола дяловете са намалели спрямо 2022 г., отчита още европейската статистическа агенция.



В ЕС най-висок дял на ежедневните потребители на тютюневи изделия и свързани с тях продукти е регистриран във възрастовата група 35–49 години (21,3 на сто), следвана от хората на възраст 25–34 години (19,9 на сто) и 50–64 години (19,8 на сто).



(БТА)

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