УниКредит Булбанк успешно пласира облигации на БГК АД за 20 млн. евро

УниКредит Булбанк АД, в качеството си на водещ мениджър, успешно реализира допълнително пласиране към съществуващата облигационна емисия на БГК АД. Чрез първично частно предлагане дружеството привлече 20 млн. евро, които ще подкрепят следващия етап от развитието му.



Успешното осъществяване на сделката е резултат от експертизата и ангажираността на екипите на УниКредит Булбанк, които подпомагат своите клиенти с цялостни решения за достъп до капитал и реализиране на стратегическите им планове за развитие. Трансакцията е пореден пример за ролята на капиталовия пазар като ефективен и гъвкав източник на финансиране за компании с устойчив бизнес модел и ясни амбиции за растеж.



БГК АД е сред динамично развиващите се български компании в сектора на търговията и продължава активно да разширява националната си мрежа от магазини MiniMart. Набраните средства ще подкрепят амбицията на дружеството да изгради мрежа от 800 обекта в страната.



„Радваме се, че отново подкрепяме развитието на българска компания с ясна визия за растеж и дългосрочно присъствие на пазара. Успешното пласиране на емисията показва както доверието на инвеститорите, така и нарастващото значение на капиталовите пазари за финансирането на амбициозни бизнес проекти“, коментира Александър Кръстев, директор Консултиране и специализирано финансиране, УниКредит Булбанк.



В среда на засилен интерес към пазарно базираното финансиране подобни сделки разширяват възможностите пред българските компании да осигурят ресурс за своето развитие. Те подпомагат реализацията на инвестиционни планове, насърчават растежа и допринасят за по-нататъшното развитие на капиталовия пазар в България.



Като водещ партньор на бизнеса, УниКредит Булбанк продължава да предоставя експертна подкрепа и разнообразни финансови решения, съобразени с нуждите на своите клиенти. Чрез знанията и опита си в областта на капиталовите пазари банката съдейства на компаниите да реализират своите стратегически цели и да развиват устойчиво дейността си.



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