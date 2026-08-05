Стремеж към бъдещето: Да бъдеш промяната, която искаш да видиш





Партньор на инициативата е TimeHeroes – най-голямата платформа за доброволчество в България.



Разговор с Деница Михайловска, мениджър проекти в TimeHeroes.



Защо доброволчеството е толкова важно днес?



Доброволчеството „по дефиниция“ е отделяне на лично време и умения в полза на каузи. Освен това то изгражда доверие, солидарност и усещане за общност в един все по-индивидуализиран свят. Платформата TimeHeroes вече 14 години свързва хората, които искат да помагат, с организациите и каузите, имащи нужда от тяхната подкрепа. Зад желанието да си доброволец стоят редица мотиви – от това да въздействаш за положителна промяна в средата до желанието да намериш смисъл, помагайки на някой друг.



По-сплотени ли са били хората в България преди? Повече ли са си помагали?



В миналото е имало повече ежедневна взаимопомощ в малките общности – хората са разчитали повече един на друг. Днес животът е по-динамичен и дигитален, което понякога отслабва личните връзки, но пък има повече организирани форми на помощ, включително доброволчески инициативи. Според последното представително проучване на TimeHeroes, проведено през 2023 г., има значителен ръст (най-висок за периода на измерване от 2016 г. насам) в дела на участвалите в доброволчески инициативи в България: към 2023 г. достига 35% от пълнолетните жители на страната, или приблизително 1,9 млн. души. Паралелно нараства и честотата на участие в доброволчески инициативи, което усилва допълнително ефекта от активността.



Как доброволческата дейност може да стане по-привлекателна в страната?



Чрез по-добра видимост на каузите, ясни резултати от доброволческия труд и признание за участниците. Именно това се стремим да предоставим и чрез платформата timeheroes.org. Неслучайно тук е важно да се отбележи, че усилията за подкрепа на доброволчеството от страна на бизнеса са от огромна важност – най-актуалното проучване на TimeHeroes за доброволчеството, проведено в края на 2025 г. в компании в страната, сочи, че над 90% от служителите очакват от работодателите си да са социално отговорни. Същевременно все повече работодатели подкрепят доброволческата помощ с предоставяне на допълнителни дни отпуск за доброволчество, организиране на редица доброволчески инициативи за служителите и други активности, даващи гласност на правенето на добро. Инициативата на dm „Стремеж към бъдещето“ е още един страхотен пример за това, че компаниите могат да използват своите платформи, за да насърчават доброволческата дейност. Разговор с Деница Михайловска, мениджър проекти в TimeHeroes.Доброволчеството „по дефиниция“ е отделяне на лично време и умения в полза на каузи. Освен това то изгражда доверие, солидарност и усещане за общност в един все по-индивидуализиран свят. Платформата TimeHeroes вече 14 години свързва хората, които искат да помагат, с организациите и каузите, имащи нужда от тяхната подкрепа. Зад желанието да си доброволец стоят редица мотиви – от това да въздействаш за положителна промяна в средата до желанието да намериш смисъл, помагайки на някой друг.В миналото е имало повече ежедневна взаимопомощ в малките общности – хората са разчитали повече един на друг. Днес животът е по-динамичен и дигитален, което понякога отслабва личните връзки, но пък има повече организирани форми на помощ, включително доброволчески инициативи. Според последното представително проучване на TimeHeroes, проведено през 2023 г., има значителен ръст (най-висок за периода на измерване от 2016 г. насам) в дела на участвалите в доброволчески инициативи в България: към 2023 г. достига 35% от пълнолетните жители на страната, или приблизително 1,9 млн. души. Паралелно нараства и честотата на участие в доброволчески инициативи, което усилва допълнително ефекта от активността.Чрез по-добра видимост на каузите, ясни резултати от доброволческия труд и признание за участниците. Именно това се стремим да предоставим и чрез платформата timeheroes.org. Неслучайно тук е важно да се отбележи, че усилията за подкрепа на доброволчеството от страна на бизнеса са от огромна важност – най-актуалното проучване на TimeHeroes за доброволчеството, проведено в края на 2025 г. в компании в страната, сочи, че над 90% от служителите очакват от работодателите си да са социално отговорни. Същевременно все повече работодатели подкрепят доброволческата помощ с предоставяне на допълнителни дни отпуск за доброволчество, организиране на редица доброволчески инициативи за служителите и други активности, даващи гласност на правенето на добро. Инициативата на dm „Стремеж към бъдещето“ е още един страхотен пример за това, че компаниите могат да използват своите платформи, за да насърчават доброволческата дейност.

dm България стартира нова инициатива „Стремеж към бъдещето“, която цели да насърчи гражданската ангажираност и доброволческата енергия сред обществото. Кампанията се реализира едновременно в 12 държави от групата на dm drogerie markt. У нас всеки желаещ може да се включи чрез специално създадената платформа dm-forthefuture.bg до края на юли 2026 година. Там хора и организации могат да споделят своите ангажименти, насочени към позитивни промени в обществото и опазването на околната среда.„Сериозните кризи от последните години ни карат често да забравяме, че в много сфери на личния и на обществения ни живот все още имаме ключовата роля и носим сила за промяна. Чрез „Стремеж към бъдещето“ искаме да върнем оптимизма за утрешния ден и увереността, че дори в днешния динамичен свят всеки от нас може да бъде двигател на промяна за по-добро съвместно бъдеще“.Още преди инициативата да стане публична, в нея се включват хора от екипите на dm. Те са първите, които чрез своите истории на dm-forthefuture.bg показват как може да изглежда ангажираността – посещения на домове за възрастни хора, приготвяне на храна за нуждаещи се, участия в почистващи акции, облагородяване на обществени пространства и други.„Вече 17 години dm България изгражда общност от дейни и способни хора, които устойчиво променят живота на хиляди други към по-добро. С инициативата „Стремеж към бъдещето“ искаме да разширим тази общност отвъд рамките на компанията ни и да предадем нашата градивна енергия към повече хора. Затова първите поканени за участие в „Стремеж към бъдещето“ бяхме всички ние в dm и се надявам да вдъхновим за участие много хора“.Именно служители на dm от всички 12 държави, в които се реализира „Стремеж към бъдещето“, са лица на кампанията и нейни посланици. Сред тях е Мариола от България, която в свободното си време е доброволец в приюти за бездомни кучета край София. „Да даряваш любов на тези мили същества“ – така накратко тя описва дейността си. „Винаги съм обичала кучетата и когато имам възможност, посещавам околните приюти, за да ги изведа на дълги разходки.“ Приятно изненадана е, че нейната любов към животните „заразява“ и колегитеѝ, които също се присъединяват към нея при посещенията в приютите, за да полагат грижи за бездомните кучета.Поканени за участие са както отделни хора, така и неправителствени организации, насърчаващи гражданското участие и доброволчеството. Индивидуалните участници могат да разкажат своите истории и да споделят снимка или видео чрез формуляра „Моят личен ангажимент“. НПО-та подават проекти и концепции чрез формуляра „Ангажимент на НПО“. Всички ангажименти ще бъдат публикувани в dm-forthefuture.bg. След 31.07.2026 г. експертно жури ще отличи три НПО проекта, които да получат финансиране от dm в размер на 5000 евро всеки.