Стремеж към бъдещето: Да бъдеш промяната, която искаш да видиш

Текстът е публикуван в бр. 64 на сп. Business Global.
dm България стартира нова инициатива „Стремеж към бъдещето“, която цели да насърчи гражданската ангажираност и доброволческата енергия сред обществото. Кампанията се реализира едновременно в 12 държави от групата на dm drogerie markt. У нас всеки желаещ може да се включи чрез специално създадената платформа dm-forthefuture.bg до края на юли 2026 година. Там хора и организации могат да споделят своите ангажименти, насочени към позитивни промени в обществото и опазването на околната среда.Цонка Иванова-Терзиева, управител на dm България с ресори „Маркетинг и снабдяване“ и „Регион Продажби“:
„Сериозните кризи от последните години ни карат често да забравяме, че в много сфери на личния и на обществения ни живот все още имаме ключовата роля и носим сила за промяна. Чрез „Стремеж към бъдещето“ искаме да върнем оптимизма за утрешния ден и увереността, че дори в днешния динамичен свят всеки от нас може да бъде двигател на промяна за по-добро съвместно бъдеще“.Първи истории на dm-forthefuture.bg
Още преди инициативата да стане публична, в нея се включват хора от екипите на dm. Те са първите, които чрез своите истории на dm-forthefuture.bg показват как може да изглежда ангажираността – посещения на домове за възрастни хора, приготвяне на храна за нуждаещи се, участия в почистващи акции, облагородяване на обществени пространства и други. Евелина Великова, управител на dm България с ресори „Човешки ресурси“ и „Регион Продажби“:
„Вече 17 години dm България изгражда общност от дейни и способни хора, които устойчиво променят живота на хиляди други към по-добро. С инициативата „Стремеж към бъдещето“ искаме да разширим тази общност отвъд рамките на компанията ни и да предадем нашата градивна енергия към повече хора. Затова първите поканени за участие в „Стремеж към бъдещето“ бяхме всички ние в dm и се надявам да вдъхновим за участие много хора“.
Именно служители на dm от всички 12 държави, в които се реализира „Стремеж към бъдещето“, са лица на кампанията и нейни посланици. Сред тях е Мариола от България, която в свободното си време е доброволец в приюти за бездомни кучета край София. „Да даряваш любов на тези мили същества“ – така накратко тя описва дейността си. „Винаги съм обичала кучетата и когато имам възможност, посещавам околните приюти, за да ги изведа на дълги разходки.“ Приятно изненадана е, че нейната любов към животните „заразява“ и колегитеѝ, които също се присъединяват към нея при посещенията в приютите, за да полагат грижи за бездомните кучета.
Поканени за участие са както отделни хора, така и неправителствени организации, насърчаващи гражданското участие и доброволчеството. Индивидуалните участници могат да разкажат своите истории и да споделят снимка или видео чрез формуляра „Моят личен ангажимент“. НПО-та подават проекти и концепции чрез формуляра „Ангажимент на НПО“. Всички ангажименти ще бъдат публикувани в dm-forthefuture.bg. След 31.07.2026 г. експертно жури ще отличи три НПО проекта, които да получат финансиране от dm в размер на 5000 евро всеки.
Партньор на инициативата е TimeHeroes – най-голямата платформа за доброволчество в България.
Разговор с Деница Михайловска, мениджър проекти в TimeHeroes.
Защо доброволчеството е толкова важно днес?
Доброволчеството „по дефиниция“ е отделяне на лично време и умения в полза на каузи. Освен това то изгражда доверие, солидарност и усещане за общност в един все по-индивидуализиран свят. Платформата TimeHeroes вече 14 години свързва хората, които искат да помагат, с организациите и каузите, имащи нужда от тяхната подкрепа. Зад желанието да си доброволец стоят редица мотиви – от това да въздействаш за положителна промяна в средата до желанието да намериш смисъл, помагайки на някой друг.
По-сплотени ли са били хората в България преди? Повече ли са си помагали?
В миналото е имало повече ежедневна взаимопомощ в малките общности – хората са разчитали повече един на друг. Днес животът е по-динамичен и дигитален, което понякога отслабва личните връзки, но пък има повече организирани форми на помощ, включително доброволчески инициативи. Според последното представително проучване на TimeHeroes, проведено през 2023 г., има значителен ръст (най-висок за периода на измерване от 2016 г. насам) в дела на участвалите в доброволчески инициативи в България: към 2023 г. достига 35% от пълнолетните жители на страната, или приблизително 1,9 млн. души. Паралелно нараства и честотата на участие в доброволчески инициативи, което усилва допълнително ефекта от активността.
Как доброволческата дейност може да стане по-привлекателна в страната?
Чрез по-добра видимост на каузите, ясни резултати от доброволческия труд и признание за участниците. Именно това се стремим да предоставим и чрез платформата timeheroes.org. Неслучайно тук е важно да се отбележи, че усилията за подкрепа на доброволчеството от страна на бизнеса са от огромна важност – най-актуалното проучване на TimeHeroes за доброволчеството, проведено в края на 2025 г. в компании в страната, сочи, че над 90% от служителите очакват от работодателите си да са социално отговорни. Същевременно все повече работодатели подкрепят доброволческата помощ с предоставяне на допълнителни дни отпуск за доброволчество, организиране на редица доброволчески инициативи за служителите и други активности, даващи гласност на правенето на добро. Инициативата на dm „Стремеж към бъдещето“ е още един страхотен пример за това, че компаниите могат да използват своите платформи, за да насърчават доброволческата дейност.