Новите вечни войни

Как Америка затъва във войните на своите съюзници

Източник: Getty Images, архив

Американското затъване в Иран, пише в свой анализ във Foreign Affairs политологът и дипломат Дафна Х. Ранд, напомня старата истина, че войните почти винаги са много по-трудни за спиране, отколкото за започване. Данните, на които авторката се позовава, са показателни: през последните осем десетилетия под 20% от близо 300 войни, проследявани от Uppsala Conflict Data Program, завършват с ясна победа на едната страна. Още малко по-малък дял приключват чрез договорено уреждане, а над 60% остават без формален край. Колкото по-дълго продължава един конфликт, толкова по-трудна става и успешната медиация: при войните след 1945 г. посредничеството е успявало в 37% от случаите, когато започва в първите един до три месеца, но само в 19%, когато преговорите тръгват след година или повече бойни действия. Дафна Х. Ранд е старши сътрудник в Brookings Institution; била е помощник-държавен секретар на САЩ по демокрацията, правата на човека и труда, както и директор на външната помощ в Държавния департамент.





Главно с въздушни удари и с подкрепата на близки съюзници



След Афганистан и Ирак Вашингтон се опитва да избягва класическия капан на „безкрайните войни“, най-вече като не изпраща големи сухопътни сили. Понякога това означава опора върху авиацията, както при Иран. Но в много други случаи Съединените щати остават извън прякото участие и вместо това въоръжават близки съюзници, за да се бият срещу общи заплахи. Между 2010 и 2025 г. годишната американска помощ за сигурност за партньори нараства повече от три пъти - от 15 млрд. до 46 млрд. долара, като се увеличават и разузнавателната подкрепа, и оръжейните продажби.



В анализа във Foreign Affairs трите основни примера са войната на саудитската коалиция срещу хутите в Йемен от 2015 г., подкрепата за Украйна след руската инвазия през 2022 г. и помощта за Израел след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. И в трите случая Вашингтон предоставя огромната част от военната техника, разузнаването, обучението и дипломатическия гръб. Но резултатите са смесени: американската подкрепа засилва военните възможности на съюзниците, без да даде на САЩ достатъчен контрол върху начина, по който те водят войната, и още по-малко върху това кога и как тя да приключи.





Капанът на изгубеното влияние



Ранд формулира основния проблем като „капана на влиянието“. В началото на войната Вашингтон разполага с най-силен лост за въздействие: атакуваният партньор е несигурен, уплашен и силно зависим от американската военна мощ. Но именно тогава американските администрации най-често се въздържат от трудни разговори. Те не поставят ясно целите, не уточняват границите на подкрепата и не настояват предварително за политически план за изход от конфликта. Когато по-късно се опитат да коригират тактиката, да намалят цивилните жертви или да тласнат партньора към преговори, влиянието им вече е ерозирало.



Това се вижда ясно при Украйна. Още през май 2022 г. администрацията на Джо Байдън публично свързва украинските бойни успехи с идеята Киев да подобри позициите си за бъдещи преговори с Москва. Но според авторката не е ясно дали украинското ръководство е разбрало или приело тази стратегия по същия начин. Американските цели - Украйна да остане жизнеспособна суверенна държава, НАТО да запази единство и да се избегне пряк сблъсък между САЩ и Русия - не съвпадат напълно с целите на Киев. Докато украинската армия напредва, а Конгресът е готов да гласува помощ, Вашингтон се колебае да настоява за дипломатически разговори.



Подобни пропуски има и в Газа и Йемен. След 7 октомври САЩ не изискват от Израел ясен план за „деня след“ разгрома на „Хамас“, нито дори общо разбиране какво означава организацията да бъде достатъчно отслабена. Ако това бе направено в първите седмици, Вашингтон можеше по-лесно да настоява в райони, където лидерите на „Хамас“ вече са елиминирани, да се допуснат алтернативни палестински структури за сигурност и управление. Вместо това разликата между американската цел - подготовка на управление след „Хамас“ - и израелската цел - унищожаване на „Хамас“ и подготовка за военна реокупация - се разширява.



В Йемен Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства уверяват администрацията на Барак Обама, че войната ще приключи за шест седмици. САЩ не настояват да видят реален план за преговори с хутите, включително по въпроса за участието им в управлението на Йемен. В първите години Вашингтон основно увеличава подкрепата за саудитската коалиция, вместо да натиска за политическо решение. По-късно администрацията на Байдън успява да посредничи за примирие, продължило до 7 октомври 2023 г., но войната се възобновява, а хутите според Ранд са по-силни от всякога.





Късият прозорец на обществената подкрепа



Вторият ограничител е времето. Обществената и политическата подкрепа в САЩ за чужда война почти винаги намалява. Това може да е обикновена умора от войната и от външната помощ, но спадът се ускорява, когато американците започнат да смятат, че съюзникът воюва несправедливо. В Йемен двупартийната подкрепа за саудитската коалиция се разпада в рамките на година. В зависимост от източника между 3000 и 9000 цивилни са убити, а според повечето оценки над 60% от тези смъртни случаи, както и значителни разрушения на пътища, фабрики и друга гражданска инфраструктура, се дължат пряко на въздушни удари, подкрепяни от американската армия. През 2019 г. Конгресът дори приема резолюция по Закона за военните правомощия, която изисква прекратяване на американската логистична подкрепа за бомбардировките, макар Тръмп да налага вето.



При Израел първоначалната американска подкрепа също е висока, но бързо започва да пада заради цивилните жертви, разрушената инфраструктура и ограниченията върху хуманитарната помощ в Газа. Администрацията на Байдън успява да промени израелското поведение само в ограничени случаи - например при възстановяването на достъпа до вода, електричество и интернет в началото на войната или при временното облекчаване на хуманитарните ограничения след убийството на служители на World Central Kitchen през април 2024 г. Според Gallup делът на американците, които не одобряват израелските операции, достига 55% през есента на 2024 г. и 60% година по-късно.



Украйна е различен случай, защото поведението на украинската армия не е било сериозно оспорвано, а Русия остава очевидният агресор. Но и тук се появява „умора от Украйна“. Продължителният спор в Конгреса за допълнителното финансиране от септември 2023 до април 2024 г. показва колко лесно дори справедлива кауза може да стане заложник на вътрешна политика. Според анализа във Foreign Affairs Доналд Тръмп не създава тази умора, а я активира в части от Републиканската партия.





Съюзниците също имат собствени лостове



Американското влияние се ограничава и от способността на партньорите да устояват на натиск. Силни чуждестранни лидери използват връзки в Конгреса, публична дипломация и медии, за да заобикалят Белия дом. Бенямин Нетаняху има дълга история на подобна тактика и я прилага отново през войната в Газа, включително когато критикува Байдън за забавяне на оръжейни доставки, въпреки че спорният случай засяга основно 2000-фунтови бомби, преценени като твърде разрушителни за гъсто населена територия.



Володимир Зеленски също умее да работи с американската публична и политическа среда. Преките му обръщения към Конгреса за конкретни оръжия, както и критиките му към забавянията на по-модерни системи, оказват натиск върху Белия дом. Част от американските представители се въздържат да настояват Киев за преговори или да оспорват украински оперативни решения, защото се боят да не изглеждат недостатъчно смели в подкрепата си. Ранд подчертава, че така Вашингтон сам пропуска възможности да влияе върху партньорите си.



Проблемът е и бюрократичен. В началото президентът и най-близките му съветници може да имат идея за крайния резултат, но превръщането на тази идея в стратегия се поема от огромна национална сигурност бюрокрация. Ако експертите, които обучават, съветват и анализират, нямат постоянен достъп до партньора, САЩ не могат нито да предадат ясно целите си, нито да разберат навреме реалните намерения на съюзника. В Украйна липсата на голямо американско дипломатическо и военно присъствие оставя понякога Пентагона и Белия дом в неведение за плановете на Киев. Освен това Вашингтон започва сериозно да обсъжда възможните условия за край на войната и обхвата на бъдещите гаранции за сигурност едва през 2024 г.



В Газа средни по ранг експерти по хуманитарно право и военни планиращи изразяват възражения срещу израелското поведение, но рядко получават достъп до малкия кръг, който взема най-чувствителните решения. Администрацията на Байдън не използва достатъчно и наличните правни инструменти - законите „Лийхи“, забраняващи помощ за чужди части, нарушаващи човешки права, и разпоредбата 620I от Закона за външната помощ, която забранява подкрепа за партньор, блокиращ американска хуманитарна помощ. Така, според авторката, на масата остават инструменти, които можеха да променят поведението на съюзника.





Как Вашингтон може да си върне контрола



Изводът на Ранд не е, че Съединените щати трябва да престанат да подкрепят съюзниците си. Често това е в американски интерес. Но ако Вашингтон иска да участва във войни от дистанция, без собствени войски на терен, той трябва да влезе в тях с ясна стратегия. Това означава предварително съгласие за целите на войната, за границите на американската подкрепа, за политическия план след бойните действия и за критериите за успех. Един от интервюираните американски представители предлага съюзниците да подписват писмено споразумение, преглеждано на всеки три до шест месеца, в което са записани условията на американската помощ и взаимните задължения.



Втората препоръка е помощта да бъде обвързана със спазването на законите на войната. Когато конфликтът включва градски боеве или противник като „Хамас“ и хутите, които сами нарушават законите на войната, САЩ трябва още в началото да създадат механизъм за оценка на възможни нарушения. Ранд предлага постоянна комисия от юристи и военни експерти, защитена от политически натиск, която да може да одобрява или спира помощ на база ясни критерии за военна отчетност и хуманитарен достъп.



Трето, Съединените щати трябва да разговарят и с противниците на своите партньори. Това не е предателство към съюзниците, а условие за реалистично уреждане. Когато Вашингтон делегира контакта с врага на посредници - например на Катар при „Хамас“ - той губи пряка представа какво би направило края на войната възможен. И накрая, американската администрация трябва да говори с един глас. Ако различни ведомства изпращат различни сигнали, партньорите бързо се научават да избират онова послание, което им е удобно, и да игнорират останалите.



За обозримото бъдеще, заключава анализът във Foreign Affairs, Съединените щати вероятно ще останат дълбоко въвлечени във войните на своите съюзници. Някои партньори ще се опитват да намалят зависимостта си, развивайки собствени отбранителни индустрии. Но когато бъдат изправени пред война, мнозина пак ще се обърнат към Вашингтон за първокласно въоръжение, разузнавателна подкрепа, дипломатически чадър и сигурност, които никой друг не може да осигури. Затова въпросът не е дали САЩ ще имат влияние, а дали ще го използват навреме и целенасочено - така че подкрепата за съюзник да не се превръща в поредна война без край.

...