Бизнесът у нас и по света чака все по-дълго плащанията си

Земеделието и агробизнесът у нас остават сред секторите с най-дълги срокове за разплащане в България

Източник: vecteezy

Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават. Това показва анализ на текущите случаи за събиране на вземания от началото на 2026 г. на експертите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade. Най-сериозни затруднения отново се наблюдават в секторите земеделие и агробизнес, строителство, транспорт и горива, където забавянията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година.



Тенденцията у нас се развива на фона на продължаващо удължаване на сроковете за разплащанията и растящо напрежение върху ликвидността на компаниите и в световен мащаб. Според нов доклад* на Allianz Trade глобалният цикъл на преобразуване на паричните средства - времето, необходимо на бизнеса да превърне вложените в дейността средства в парични постъпления, не спира да расте. Така през 2025 г. той достига до рекордните 67 дни. Това е с около три дни над средното за последното десетилетие и с приблизително четири дни повече спрямо периода преди 2020 г.



„В този усложнен международен контекст наблюденията ни в България показват цялостно забавяне на разплащанията с допълнителни 10-15 дни, а в някои от най-засегнатите сектори увеличението достига средно около 20 дни спрямо предходната година. Така издължаването вече може да отнеме дори половин година и повече“, коментират експертите на Allianz Trade в България.



Земеделието и агробизнесът у нас остават сред секторите с най-дълги срокове за разплащане – около 150 дни и повече. Сред причините за това са, че браншът е силно сезонно зависим и е свързан с банковото финансиране. В строителството и свързаните с него подсектори плащанията се извършват обичайно след 100-120 дни. При компании, които изпълняват публични проекти, забавянията обаче могат да надхвърлят 180 дни, особено когато има затруднения при усвояването или изплащането на публични средства. При тези случаи по-често се стига и до пълно неплащане или до необходимост кредиторите да предприемат съдебни действия за удовлетворяване на претенциите си.



„В строителството забавянето на едно плащане много бързо се прехвърля към подизпълнители, доставчици и други партньори по веригата. Така проблемът на една компания може да засегне множество по-малки дружества, които разчитат на очакваните средства, за да обслужват собствените си задължения“, обясняват от екипа на Allianz Trade в България.



В транспортния сектор и търговията с горива сроковете за разплащане през тази година най-често се движат между 90 и 120 дни. При международните превози се регистрират и по-продължителни забавяния, които в отделни случаи достигат 150 дни. Търговията с хранителни стоки също остава сред рисковите дейности, като събирането на вземанията се удължава до 100–120 дни. При експортните случаи плащанията понякога се бавят с месеци, особено когато длъжниците са от региони, засегнати от активни международни конфликти.



Сред длъжниците у нас все по-често се срещат и по-големи компании, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. В същото време нараства броят на малките дружества, най-вече в транспортния сектор и услугите, които посочват преустановена фирмена дейност като причина за неплащане. Все по-често погасяването на задължения се поставя в зависимост от бъдещо събитие - актуване на обект, изпълнение от трета страна, освобождаване на запор или особен залог, предоговаряне или получаване на кредит. В подобни случаи плащането може да се отложи дори с 12 до 18 месеца.



През 2026 г. в България се наблюдава преструктурирането на компании, включително чрез дигитализация и адаптиране към новата среда, свързана с еврото, международните усложнения при доставките и промените във финансирането. Тези процеси изискват допълнителен ресурс и могат временно да намалят свободните средства за разплащане с контрагенти. Поради силната обвързаност на местния бизнес с европейската икономика забавянията по международните вериги бързо се пренасят и върху българските компании.



„Продължителното забавяне на едно вземане не е само счетоводен проблем. То ограничава способността на компанията да плаща на доставчиците си, да инвестира и да финансира растежа си. За малките и средните предприятия дори един или два значителни неплатени договора могат да поставят под риск цялата им дейност“, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която развива дейност под търговската марка Allianz Trade. „В настоящата среда превенцията става още по-важна. Предварителната проверка и постоянното наблюдение на контрагентите, у нас или на чужди пазари, могат да помогнат на компаниите да разпознаят ранните сигнали за затруднения. Застраховането на търговските кредити предоставя не само защита при неплащане, но и достъп до информация и експертиза за платежоспособността на бизнес партньорите от цял свят“, допълва тя.



Това е особено важно за българските компании, защото според международния доклад на Allianz Trade през 2025 г. срокът за събиране на вземанията на глобално ниво също се увеличава - до 56,5 дни. В същото време периодът, през който средствата остават заключени в складови наличности, вече е 53 дни или значително над средното равнище от 48 дни преди COVID пандемията. Причината е трайното преминаване от модел на доставки „точно навреме“ към подход „за всеки случай“. Компаниите поддържат по-големи запаси, за да се защитят от геополитическа несигурност, международни конфликти, търговски ограничения и прекъсвания във веригите за доставки. Това повишава устойчивостта им, но едновременно с това блокира повече оборотен капитал и създава допълнителна нужда от финансиране.



Различията между отделните компании и сектори остават значителни. В световен мащаб една четвърт от анализираните компании преобразуват вложените средства обратно в парични постъпления за по-малко от 43 дни, докато при друга една четвърт този период надхвърля 107 дни. През 2025 г. паричният цикъл се удължава в 12 от 20 анализирани сектора. Най-голямо увеличение има при автомобилните доставчици - с четири дни, както и при металите, производството на хартия и текстила - с по три дни. Особено уязвими остават електрониката, фармацевтиката и текстилът, където големи средства традиционно са блокирани в запаси и вземания. При строителството и производството на машини и оборудване целият паричен цикъл достига средно около 103 дни.



„Глобалната тенденция показва, че компаниите трябва да финансират дейността си за все по-дълги периоди, преди вложените средства да се върнат под формата на плащания. Когато това се комбинира със забавяне от страна на контрагенти, нараства рискът проблемите с ликвидността да се прехвърлят по цялата верига на доставки“, коментират експертите.



* Докладът на Allianz Trade се основава на финансовите данни на около 25 000 публични компании в 55 държави, отчетени към 1 юни 2026 г.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...