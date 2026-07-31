ЕС предупреждава: MiCA не премахва високия риск при инвестициите в криптоактиви

Българската народна банка разпространи ново предупреждение на европейските финансови надзорни органи за рисковете при използването и инвестирането в криптоактиви. То идва на фона на пълното прилагане на европейския Регламент относно пазарите на криптоактиви – MiCA, който създава общи правила за сектора в Европейския съюз, но не превръща криптоинвестициите в нискорисков или гарантиран продукт.



Основното послание към потребителите е, че не всички криптоактиви и услуги се регулират по един и същ начин, а част от тях изобщо не попадат в обхвата на MiCA. Дори когато даден актив или доставчик е регулиран, защитата на клиента остава по-ограничена в сравнение с традиционните финансови продукти. Европейските органи предупреждават, че повечето криптоактиви са силно нестабилни и може да не са подходящи за всеки като инвестиция, средство за плащане или размяна.





Какво всъщност регулира MiCA



Криптоактивът е цифрово представяне на стойност или право, което може да бъде прехвърляно и съхранявано електронно чрез технология на децентрализирания регистър, каквато е блокчейн, или чрез подобна технология. Освен най-популярните биткойн и етер, пазарът включва стабилни криптоактиви, т.нар. меме монети, потребителски токени и невзаимнозаменяеми токени – NFT.



MiCA се прилага изцяло от 30 декември 2024 г. и има за цел да въведе хармонизирани правила в ЕС, включително изисквания за предоставяне на информация, управление, капиталова обезпеченост и процедури за разглеждане на жалби. Регламентът обаче не обхваща целия криптосектор и не осигурява равнище на защита, идентично с това при банковите депозити, ценните книжа или други традиционни финансови продукти.



Европейската рамка разделя регулираните по MiCA криптоактиви в три основни групи. Първата включва токените за електронни пари, които се стремят да поддържат стабилна стойност чрез обвързване с една официална валута, например евро или долар. Притежателят им има право да поиска обратно номиналната стойност от издателя във валутата, към която токенът е обвързан.



Втората група са токените, обезпечени с активи. Тяхната стойност може да бъде свързана с валути, стоки, други активи или комбинация от тях. Третата категория обхваща останалите регулирани криптоактиви, сред които са потребителските токени, даващи достъп до стока или услуга на издателя.



Това разделение не означава, че всички т.нар. стабилни монети действително ще запазят стойността си при неблагоприятни пазарни условия. Самият информационен материал предупреждава, че stablecoin може да се окаже далеч по-малко стабилен, отколкото предполага наименованието му.





Не всеки токен попада под новите правила



Извън обхвата на MiCA остават някои уникални и невзаимнозаменяеми криптоактиви. Изключението обаче не е автоматично за всеки продукт, обозначен като NFT. Когато токените са част от серия или колекция и на практика са взаимнозаменяеми, те могат да попаднат под регулацията.



MiCA не се прилага и за непрехвърляеми токени, например точки от програми за лоялност. Изключени са и криптоактиви, които вече се регулират от друго европейско финансово законодателство, например токенизирани ценни книжа или деривати, отговарящи на условията за финансов инструмент.



Следователно етикетът „криптоактив“ сам по себе си не показва каква защита получава потребителят. За да се определи приложимият режим, трябва да се разгледат характеристиките на самия токен, неговото предназначение и правата, които предоставя. При покупка на активи или използване на услуги извън MiCA и извън другото финансово законодателство на ЕС клиентът може да остане с ограничена или никаква потребителска защита.





Лицензът на платформата е решаващ



Европейските надзорни органи поставят особен акцент върху доставчика, през който се купуват, продават или съхраняват криптоактивите. За да предлага услуги в ЕС по MiCA, едно дружество трябва да бъде лицензирано и да изпълнява конкретни изисквания за управление, капитал, поведение спрямо клиентите и защита на техните интереси.



Сред регулираните услуги са попечителството и администрирането на криптоактиви, управлението на платформи и борси, както и покупко-продажбата срещу официални валути или други криптоактиви. Потребителите могат да проверят дали дадена компания е лицензирана в регистъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари – ESMA, както и чрез сайта на националния финансов регулатор. В българския случай материалите насочват и към Комисията за финансов надзор.



Проверката не трябва да приключва само с установяването, че компанията фигурира в някакъв регистър. Възможно е лицензът да се отнася само за част от услугите ѝ. Потребителят трябва да провери не само дали доставчикът има разрешение, а и точно какви дейности има право да извършва.



Работата с нелицензирани компании, включително установени извън ЕС, увеличава риска от измами, лошо управление на активите, несъстоятелност и липса на ефективен механизъм за защита при спор. При проблем клиентът може да няма реална възможност да си възстанови активите или парите.





Цената може да се срине, а пазарът да изчезне



Сред основните рискове европейските органи посочват екстремните движения на цените. Стойността на криптоактива може да се повиши или понижи рязко за кратко време, включително когато той е регулиран. Инвеститорът трябва да бъде подготвен за загуба на значителна част или дори на всички вложени средства.



Другият риск е липсата на ликвидност. Дори на екрана да се показва определена цена, може да няма достатъчно купувачи, които да придобият актива на тази стойност. Така продажбата може да бъде невъзможна в желания момент или да се осъществи само при значително по-ниска цена.



Допълнителен проблем е агресивното рекламиране на криптопродукти чрез объркваща, непълна или умишлено подвеждаща информация. Особено внимание се изисква при препоръки в социалните мрежи, където инфлуенсъри могат да получават възнаграждение, за да популяризират конкретен токен, без аудиторията да разбира напълно финансовия им интерес.





MiCA не е гаранционен фонд



Европейските органи подчертават, че новата регулация предоставя известна защита, но тя е по-ограничена от тази при традиционните финансови продукти. При криптоактивите обикновено няма компенсационни схеми, които автоматично да възстановят загубите на потребителя при фалит или проблем с доставчика.



Това означава, че лицензираната платформа не гарантира стойността на инвестицията. Регулацията може да ограничи част от оперативните рискове и да наложи изисквания към компанията, но не защитава инвеститора от пазарен срив, лошо инвестиционно решение или загуба на стойността на токена.





Измамите остават основна заплаха



Предупреждението обръща специално внимание на фалшивите инвестиционни схеми и хакерските атаки. Измамниците могат да използват фишинг имейли, злонамерени връзки, фалшиви сайтове, социално инженерство и обещания за нереалистично висока доходност. Често те лъжливо твърдят, че са лицензирани или регулирани.



Потребителят носи сериозна отговорност и за сигурността на собствените си устройства и частни ключове. Загубата на частния ключ може да означава трайна и необратима загуба на достъпа до криптоактивите. Препоръките включват редовно обновяване на софтуера, използване на различни и силни пароли и избягване на достъп до криптосметки през обществени или незащитени Wi-Fi мрежи.



Посланието на БНБ и европейските надзорни органи е, че MiCA създава по-подредена и прозрачна среда, но не отменя основната характеристика на криптопазара – високия риск. Преди да вложат средства, потребителите трябва да разберат продукта, да проверят доставчика и обхвата на неговия лиценз и да преценят дали евентуалната пълна загуба на инвестицията би била поносима за личното им финансово положение.

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