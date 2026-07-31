ЕС въвежда „право на ремонт“ за домакински уреди и електроника

Източник: ЕК

От 31 юли 2026 г. в Европейския съюз започва прилагането на нови правила, които трябва да направят ремонта на повредени стоки по-лесен и по-изгоден за потребителите, съобщи Европейската комисия. Целта е да се удължи животът на продуктите и ремонтът да се превърне в реална алтернатива на покупката на нова стока.



Новите права обхващат домакински уреди и електронни устройства, за които европейското законодателство предвижда изисквания за техническа ремонтопригодност. Сред тях са перални машини, прахосмукачки, мобилни телефони и таблети. Производителите ще бъдат задължени да ремонтират такива изделия по искане на потребителя, включително след изтичането на законовата гаранция. Ремонтът трябва да бъде извършен в разумен срок и безплатно или срещу разумна цена.



Когато в рамките на гаранционния срок потребителят предпочете повредената стока да бъде ремонтирана, вместо заменена с нова, законовата гаранция ще се удължава с най-малко 12 месеца. Така европейските правила насърчават поправката на изделията, вместо преждевременното им изхвърляне.



Производителите ще трябва да предоставят леснодостъпна информация за предлаганите ремонтни услуги, както и да осигуряват резервни части на разумни цени. Очаква се промените да намалят разходите на домакинствата, да ограничат количеството отпадъци и ненужното използване на природни ресурси и да стимулират кръговата икономика.



Според оценката на Европейската комисия новите правила могат да донесат около 4,8 млрд. евро допълнителен растеж и инвестиции в ЕС. През 2027 г. трябва да започне работа и общоевропейска онлайн платформа, чрез която потребителите ще могат по-лесно да намират подходящи сервизи. Тя ще разполага с отделен раздел за всяка държава членка.

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