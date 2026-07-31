AstraZeneca: инвестираме над $1 млрд. глобално в прехода към нулеви емисии

От 2024 г. Ксения Пуркович поема ролята директор клъстер „Балкани“ в AstraZeneca (България, Сърбия, Хърватия, Словения, Черна гора и страни от Югозападните Балкани: Босна и Херцеговина, Северна Македония, Албания и Косово). Тя е в компанията повече от 10 години, заемайки различни мениджърски позиции. Към днешна дата в AstraZeneca „Балкани“ работят повече от 500 професионалисти, над 180 от които са в България.





За AstraZeneca устойчивостта не е просто амбиция, а ясен ангажимент, който вече се изпълнява с конкретни инвестиции и решения:

• в разработването на следващо поколение инхалатори с почти нулево въздействие върху глобалното затопляне;

• в 100% електрически автопарк;

• в 100% възобновяема енергия;

• в мащабни проекти за възстановяване на природните ресурси. За AstraZeneca устойчивостта не е просто амбиция, а ясен ангажимент, който вече се изпълнява с конкретни инвестиции и решения:

Текстът е публикуван в бр. 64 на сп. Business Global.В България прилагаме глобалната стратегия на AstraZeneca за устойчиво развитие чрез конкретни измерими действия. Най-видимата стъпка е пълната електрификация на автопарка ни – част от по-широката цел на компанията за преход към електрически превозни средства и възобновяема енергия. Паралелно с това ограничихме до минимум пластмасовите изделия за еднократна употреба, а чрез електронно подписване на документи и намаляване на печатните материали спестяваме около 10 000 страници и близо 40 кг CO2 годишно.Устойчивостта за нас означава и грижа за биоразнообразието. В рамките на клъстер „Балкани“ сме засадили над 25 000 дървета, а екипът в България участва активно в инициативи в София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Плевен, Русе и района на Пасарел.Грижата за пчелите е също ключова за нас. До момента сме осигурили защита на повече от един милион пчели, които опрашват над 1 млрд. растения и произвеждат повече от 200 кг мед. През 2025 г. стартирахме уникален за България образователен проект с цел да повишим интереса и знанията на децата към основната дейност на медоносната пчела в екосистемата, както и да се насочи вниманието им към опазването на околната среда и здравословното хранене. Пилотната фаза за учебната 2025/2026 година се реализира в училищата в Благоевград и включва практически уроци и занимания. До края на учебната година ще бъдат обхванати общо 600 ученици, а на база на резултатите проектът ще бъде разгърнат и в други региони от страната през следващата учебна година.Пълната електрификация на автопарка на AstraZeneca клъстер „Балкани“ от средата на 2025 г. е един от най-ярките примери за измерима ефективност – новите автомобили ще допринесат за по-чист въздух, а по-чистият въздух – за по-здравословна среда. Осигурихме 321 превозни средства, от които 115 са в България. Инвестицията на ниво клъстър е 12,6 млн. долара, като 5,1 млн. долара от тях са вложени в проекта в България. Допълнително изградихме зарядна инфраструктура в офисите и в близост до домовете на служителите. Резултатът – драстично намаляване на въглеродните емисии. В България те спаднаха от 28 тона през 2024 г. до 4 тона през 2025 г., а вече са с нулев отпечатък.Как включихте служителите на компанията в този проект, какво беше неговото въздействие за екипа?Хората в AstraZeneca вярват искрено в силата на зелените политики и се включват във всяка отделна активност. Усилията на компанията да предостави още една възможност да живеят и работят устойчиво, чрез пълната електрификация на автопарка, им дава повече увереност и удовлетворение, че мисията за по-чиста околна среда и по-здрави хора постига реален резултат. Реализирането на тази амбициозна цел нямаше да бъде възможно без персоналната ангажираност на всеки един представител на екипа ни.Целта на AstraZeneca е до 2045 г. да стане изцяло въглеродно неутрална компания – какви действия се предприемат в тази посока?За AstraZeneca устойчивостта не е просто амбиция, а ясен ангажимент, който вече се изпълнява с конкретни инвестиции и решения. Глобално инвестираме над 1 млрд. долара в прехода към нулеви въглеродни емисии – в разработването на следващо поколение инхалатори с почти нулево въздействие върху глобалното затопляне, в 100% електрически автопарк, в 100% възобновяема енергия, както и в мащабни проекти за възстановяване на природните ресурси.Прилагаме цялостен подход и към устойчивостта на продуктите – от откриването и разработването им, през производството, търговията и употребата, до безвредното им унищожаване.Ключов ускорител на тази трансформация е и начинът, по който работим с нашите партньори и доставчици, като ги насърчаваме да пестят вода, енергия и природни ресурси, да избягват употребата на опасни материали и да прилагат принципите на повторната употреба и рециклирането.Гордеем се с всяка наша инициатива. От години провеждаме и информационни кампании с цел профилактика, ранна диагностика и своевременно лечение за различни заболявания, сред които: „НаВреме за мен“ – за рака на гърдата и овариалния карцином; „Не пропускай“ – за рака на простатата; „ИзДишай астмата“ – за тежката астма; „Разпознай лупуса“ и много други. За година и половина инвестициите ни в образователни и информационни инициативи са близо 300 хил. евро.През 2026 година в България ще поставим началото и на нов проект от глобалната кампания на AstraZeneca – Young Health Program. Целта на кампанията е да адресира важността на превенцията на социалнозначимите заболявания в ранна юношеска възраст, като се фокусира върху изграждането на ползотворни здравословни навици у подрастващите – здравословно хранене и по-добра физическа активност, отказ от тютюнопушене и др.Фокусът на научноизследователската ни дейност е насочен към разработване на терапии, които да помагат нелечимите болести да станат лечими, или поне да се превърнат в хронични. През 2025 г. отбелязахме 25-ата годишнина от създаване на отдела „Клинични изпитвания“ в AstraZeneca, който е и първият подобен отдел на фармацевтична компания, основан у нас. За 25 години дейност, със съдействието на повече от 460 главни изследователи в над 260 медицински центъра, реализирахме 143 клинични проучвания, в които над 14 500 пациенти получиха достъп до най-новите медицински решения. Само през последните пет години стартирахме 37 нови клинични проучвания, предоставяйки иновативни терапии на над 2000 пациенти в България. Размерът на инвестицията на компанията в клинични проучвания за периода от 2000 г. насам възлиза на повече от 183 млн. лв.Работим активно и в тясно сътрудничество с институциите, медицинските специалисти и научните дружества, като им предоставяме своевременно информация за научните постижения. Грижим се и за информираността на пациентите, техните близки и обществото като цяло за значимостта на ранната диагностика и своевременно лечение.Успеха измерваме с ползите и реалната стойност за пациентите: осигурени терапии, навременен достъп, информираност, устойчива системна промяна в сферата на здравеопазването.