Защо една по-слаба Русия продължава да воюва

Путин не вижда голяма нужда да преговаря

В края на юни Владимир Путин отново заявява, че Русия ще спечели войната срещу Украйна. Той описва армията си като настъпваща по фронт от около 800 мили и всекидневно завземаща украинска земя, а Киев - като губещ инициативата. Украинските удари с дронове по нефтопреработвателни заводи и друга критична инфраструктура дълбоко в руския тил, признава той, „създават проблеми“, но според него не влияят на хода на войната. В свой анализ във Foreing Affairs Александър Габуев, Александра Прокопенко и Татяна Становая показват, че тази увереност вече е много по-слабо подкрепена от реалността, отколкото преди година и половина. АЛЕКСАНДЪР ГАБУЕВ е директор на Carnegie Russia Eurasia Center в Берлин.



АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЕНКО е старши сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center в Берлин. До началото на 2022 г. е работила в Руската централна банка.



ТАТЯНА СТАНОВАЯ е старши сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center и основател и главен изпълнителен директор на компанията за политически анализи R.Politik.



Тогава Кремъл имаше три опции. В предишен анализ във Foreign Affairs авторите ги наричат План А, Б и В. Първият беше Москва да работи с Белия дом, така че Украйна да бъде принудена да приеме сделка по руски условия. Вторият беше Путин да изчака Тръмп да прекрати американската подкрепа за Киев. Третият - ако първите два се провалят - беше Русия да продължи да воюва и да надделее на бойното поле.



Днес и трите сметки са разклатени. План А се провали, защото Путин поиска условия, които Тръмп не можеше или не искаше да наложи: Украйна да предаде части от Донбас, които все още контролира, и да се откаже от голяма част от суверенитета си. Пратениците на Тръмп към Москва - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - не успяха да започнат работещ преговорен процес, а в Москва отношението към тях се влоши.



План Б също не се реализира напълно. Тръмп спря безвъзмездната военна и финансова помощ за Украйна, но Киев и европейските му съюзници го убедиха да запази обмена на разузнавателна информация и да продължи продажбите на оръжие, платени от Европа. Европейците компенсираха изгубената американска помощ и превърнаха континента в защитен тил за украинската отбранителна индустрия - с пари, технологии и сигурни производствени места за дронове и ракети. Междувременно Тръмп се разочарова от липсата на руски отстъпки, запази санкциите и дори постави в черен списък Роснефт и Лукойл.



Загубени битки



След провала на дипломатическия пробив и на надеждата за американско оттегляне Путин остава с План В - победа на терен. Но и той буксува. През 2025 г. руската армия завзема над 1600 квадратни мили украинска територия с огромна цена в жертви, а през първата половина на следващата година напредва най-много с около 250 квадратни мили. Украйна е изградила нови линии от укрепления и минни полета, а дроновете й са разширили т.нар. „зона на смъртта“ край фронта, където руските войници биват почти веднага откривани и поразявани.



Цената за Москва расте. По оценки, цитирани от Габуев, Прокопенко и Становая, убитите или тежко ранените руски войници са около 30 000 месечно, докато новопостъпилите са около 27 000. Причините са намаляващи бонуси за записване и все по-ясното обществено разбиране за мащаба на загубите. Способността на Кремъл да пробие решително украинската фронтова линия вече е под въпрос.



Украйна удря и руския тил. Нейната кампания със среден обсег нарушава логистиката и снабдяването, а ударите с голям обсег поразяват военни производства, нефтени пристанища, рафинерии и енергийна инфраструктура. Около една трета от руския капацитет за преработка на петрол е изваден от строя, което води до недостиг на бензин, ограничения и опашки по бензиностанциите. Киев атакува и складове на Wildberries, най-големия руски онлайн търговец, както и маршрути за снабдяване на Крим, нефтени танкери и товарни кораби в Черно и Азовско море.



Икономическите ефекти вече се натрупват. Официалната прогноза за растежа на руския БВП през 2026 г. е едва 0,4%. Инфлацията се покачва, а централната банка държи лихвата на 14%, което оскъпява кредита за бизнеса. Бюджетният дефицит достига 73 млрд. долара за първите шест месеца на 2026 г. - повече от планираните 48,5 млрд. за цялата година. Петролният ръст заради войната на Тръмп срещу Иран не е достатъчен, а натрупаните резерви от суровинния бум са изчерпани. Според анализа във Foreign Affairs това вече влияе и на вътрешната подкрепа: рейтингът на Путин пада от около 80% до 66%, а общественото настроение става по-тревожно и несигурно.





План Г



На пръв поглед тези проблеми би трябвало да насочат Путин към истински преговори. Но авторите не виждат такава промяна. В публичните си изяви той продължава да твърди, че противниците на Русия, неспособни да я победят на бойното поле, прибягват до „терористични методи“, а руският народ не може да бъде пречупен. И все още има ресурси да поддържа тази линия.



Руската икономика е притисната, но не е пред срив. Кремъл може да прехвърля цената на войната към бизнеса, регионалните бюджети и домакинствата: компаниите поемат щетите от дроновите атаки, местните власти - растящи военни разходи, а гражданите - инфлация и орязани граждански разходи. Русия харчи около 8% от БВП за отбрана - много, но далеч под равнища от Втората световна война и под сегашния украински военен дял.



Недоволството не е без значение, но режимът има мощни инструменти за контрол - цензура, наблюдение с изкуствен интелект и разширени силови структури. Освен това украинските удари могат да произведат и ефект „сплотяване около знамето“. Данните на Левада, цитирани от авторите, показват подкрепа за действията на руските въоръжени сили над 65%, а в регионите до Украйна, които по-рано са засегнати от ответни удари, тя е още по-висока.



Кремъл има и военни лостове. Русия увеличава производството на планиращи бомби, които заплашват украински позиции и градове близо до фронта като Запорожие и Суми. Производството на балистични ракети е удвоено спрямо предвоенните нива, докато Украйна страда от недостиг на висококачествени прехващачи, задълбочен от войната на Вашингтон срещу Иран и липсата на нови Patriot за Киев. Това дава на Путин възможност за особено разрушителни зимни удари по украинската енергетика.



Според анализа във Foreign Affairs Путин разчита и на политически ефект в Европа. Ако масирани удари предизвикат нова украинска мигрантска вълна преди избори в Германия и Франция, крайнодесни и антиукраински партии могат да укрепнат и да отслабят европейската подкрепа за Киев. Москва може да засили и хибридните операции срещу Европа - дронове и тайни групи срещу отбранителни производства, военни бази, транспортна инфраструктура, а потенциално и търговски складове и обекти, които засягат всекидневието на европейците.





До горчивия край



Ако бомбардировките не стигнат, Кремъл може да увеличи натиска чрез нова мобилизация. След открития призив през 2022 г., който доведе до спад в рейтинга на Путин и бягство на стотици хиляди мъже, Москва премина към парични стимули. Този модел вече се изчерпва. Подготвя се по-тиха система с електронни повиквателни, целогодишно изпращани до хиляди потенциални наборници, блокиране на границата за призованите, лицево разпознаване за издирване на укриващи се и заплаха от двегодишен затвор. Вероятно мобилизацията ще заобикаля столицата и големите градове и ще се насочи към по-бедните райони.



Не всички в руския елит искат войната да продължи. През май водещо руско външнополитическо списание публикува текст на военния анализатор Василий Кашин, който защитава замразяване на конфликта: според него Русия не може да постигне много повече на бойното поле в краткосрочен и средносрочен план, а цената на продължителната война започва да надхвърля ползите. В края на юни и ръководителят на най-голямата руска банка заявява, че едва ли има човек в страната, който да не иска възможно най-бърз край на бойните действия.



Но за Путин това засега не е привлекателно. Габуев, Прокопенко и Становая пишат, че той може да допуска внимателни гласове за мир и сам понякога да сигнализира готовност за разговори, но действията му говорят друго. Докато вярва, че Русия има предимство с разрушителната мощ на балистичните ракети и че Украйна е уязвима заради недостига на прехващачи, той ще продължи да се опитва да изтощи Киев независимо от щетите за Русия.



В неговите очи западните призиви за прекратяване на огъня са опит да се купи време за Украйна. Затова Киев и съюзниците му трябва да се подготвят за дълъг и труден път. Украйна може да е в най-добрата си позиция от края на 2022 г. насам, но Кремъл вярва, че през зимата ще пречупи волята на Украйна и на нейните приятели. Русия отслабва, но Путин не е изчерпал възможностите си. Той все още иска да воюва възможно най-дълго.

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