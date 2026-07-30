Създатели на бъдеще

Как рудник "Ада Тепе" промени съдбата на Крумовград? Един филм на BGLOBAL за DPM Metals, за хората, инвестициите, работните места и доверието, което се печели с изпълнени обещания

"Дейността на рудник "Ада Тепе" приключва, но ние от ДПМ Крумовград не си тръгваме. Не си тръгваме, защото успяхме и подкрепихме много бизнеси и създадохме работни места за бъдещето на община Крумовград. Създадохме възможност хората да останат, да работят, да учат, да отглеждат децата си тук. Създадохме бъдеще за бъдещите поколения."



Това казва инж. Ирена Цакова, изпълнителен директор на ДПМ Крумовград във филма "Създатели на бъдеще", който BGLOBAL засне. Той разказва за работата на рудник "Ада тепе", за хората, инвестициите и работните места, които промениха съдбата на цял един регион. Истински кадри от истинския живот.



Рудникът "Ада Тепе" е първият новоразработен рудник в България за последните четири десетилетия, открит е през август 2019 г. 165 милиона долара инвестира в него канадската компания DPM Metals. На 16 април 2026 г. бе последното производствено взривяване.



"Уникален е рудникът. Уникални са хората. И уникалното го правим ние, тези, които работим тук. С това, че въведохме най-модерните технологии, щадящи околната среда, щадящи хората. Направихме едно изключително модерно интегрирано съоръжение за минни отпадъци, което продължава да е единствено, както в България, така и в Европа", продължава разказа Ирена Цакова във филма.

"Ще върнем ландшафта, ще създадем условия за туризъм, спорт и отдих. На територията на рудника ще има място за каравани, спортни площадки, наблюдателница за птици, пътеки, беседки", представя зеленото бъдеще Веселин Желев, оперативен директор на ДПМ Крумовград.



Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес бе създаден от ДПМ Крумовград и община Крумовград. Той подкрепи 89 проекта. Създадени бяха 173 нови работни места. Предоставеното грантово финансиране от страна на минното предприятие надхвърля 7 600 000 лв. С негова помощ десетки местни предприемачи получиха ресурс и увереност. Един от тях е Владимир Иванов, управител на фирма "Тийм Плюс", гледайте неговата история.



27 400 000 лв. инвестира ДПМ Крумовград в подобряване качеството на живот на хората и социални проекти в Крумовград и общината. Най-много средства са инвестирани в инфраструктурата, здравеопазването, спорта. Филмът показва най-големите инвестиции.



"Създатели на бъдеще" е филм за лидерството, което мисли десетилетия напред. И за доверието, което се печели с поседователност, прозрачност и изпълнени обещания.





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