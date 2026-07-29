Лидери в PR и AI бизнеса обединяват усилия за иновации и стратегически комуникации

M3 Communications Group, Inc., водещата българска компания за PR и дигитален маркетинг, партньор на световната мрежа Burson, и AI компанията Agile Pool поставиха началото на стратегическо партньорство, което ще обедини експертизата им в две от най-динамично развиващите се области на съвременния бизнес – комуникациите и изкуствения интелект.



В рамките на партньорството M3 Communications Group, Inc. ще предоставя консултации и практически обучения на екипа на Agile Pool в областта на стратегическите комуникации, публичното позициониране, работата с медии и изграждането на корпоративна репутация. От своя страна Agile Pool ще обучава специалистите на M3 Communications Group, Inc. в използването на генеративен изкуствен интелект, AI инструменти, автоматизация на процеси и внедряване на иновативни технологични решения в ежедневната работа.



„Изкуственият интелект променя начина, по който компаниите работят, но успехът продължава да зависи от доверието, репутацията и умението да комуникираш ясно. Именно затова виждам голяма стойност в това партньорство. Ние ще споделим своя дългогодишен опит в стратегическите комуникации, а Agile Pool ще ни помогне да използваме още по-ефективно възможностите на AI. Това е естествен обмен на експертиза, от който ще спечелят и двата екипа, а най-вече нашите клиенти“, каза Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc.



„Изкуственият интелект вече е част от ежедневната работа на все повече компании, но технологиите сами по себе си не са достатъчни. Те трябва да бъдат представяни ясно, убедително и с разбиране за нуждите на хората и бизнеса. Партньорството с M3 Communications Group, Inc. съчетава именно тези две ключови компетентности – AI и стратегическите комуникации. Убеден съм, че обменът на знания между нашите екипи ще ни направи още по-добри партньори за клиентите ни“, добави Богой Богданов, управител на Agile Pool.



M3 Communications Group, Inc. е една от най-утвърдените PR агенции в България с над 30 години опит в корпоративните комуникации, кризисния PR, управлението на репутацията и медийните отношения. Компанията работи с международни и български организации от различни индустрии и е многократно отличавана с престижни професионални награди.



Agile Pool е българска технологична компания, специализирана в разработването и внедряването на решения с изкуствен интелект, генеративен AI, автоматизация на бизнес процеси и дигитална трансформация. Компанията подпомага организациите да повишават своята ефективност чрез интелигентни технологии и иновативни AI решения.



Стратегическото партньорство между двете компании е част от общата им визия за развитие на експертизата, насърчаване на иновациите и подпомагане на бизнеса в адаптацията към новите технологии.

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