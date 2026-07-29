Мобилният кабинет на „Изи Кредит“ и фондация „Мечта за дете“ достигна до 16 населени места в осем общини

В рамките на инициативата близо 100 души получиха безплатни прегледи и консултации

Мобилният кабинет за репродуктивно здраве, реализиран от „Изи Кредит“ и фондация „Мечта за дете“, успешно завърши първата си обиколка, след като достигна до 16 населени места в осем общини в Североизточна и Югозападна България. В рамките на инициативата близо 100 жени и мъже получиха безплатни консултации и прегледи от акушер-гинеколозите д-р Жаклин Безе и д-р Елена Бангеева.



Кабинетът посети общините Силистра, Разград, Банско, Разлог, Петрич, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, където предостави възможност за среща със специалисти на хора, за които достъпът до специализирана медицинска помощ често е затруднен заради разстояние, липса на местни практики или необходимост от пътуване до по-голям град.



По време на обиколката участниците получиха консултации и прегледи, насочени към профилактиката, ранната диагностика и репродуктивното здраве. Освен медицинска грижа инициативата създаде възможност за открит разговор по тема, която често остава на заден план заради притеснение, недостатъчна информираност или ограничен достъп до специалисти.



„Демографските предизвикателства не се решават само с политики и статистика – те започват от реалната подкрепа за хората и семействата. С тази инициатива искахме да направим една конкретна стъпка – да доближим специализираната грижа до хората, за които достъпът до нея е най-труден. Вярваме, че когато премахнеш дори една бариера пред навременната профилактика и консултация, създаваш реална възможност повече хора да вземат информирани решения за своето репродуктивно здраве“, каза Силвия Александрова, маркетинг директор на „Изи Кредит“.



Мобилният кабинет е реализиран чрез партньорството между „Изи Кредит“, фондация „Мечта за дете“ и местните общини. Компанията осигурява финансовата и логистична подкрепа, фондацията – медицинската експертиза и екипа от специалисти, а местните власти съдействат за организацията на посещенията във всяко населено място.



„Резултатите от тази обиколка ни показаха колко голяма е нуждата от подобна инициатива. В много от населените места хората споделяха, че рядко имат възможност да се срещнат със специалист по репродуктивно здраве. Всяка навременна консултация, всеки преглед и всеки открит разговор могат да бъдат първата стъпка към ранна диагностика и навременна профилактика. Именно затова вярваме, че подобни инициативи имат реален смисъл“, сподели Ивелина Рускова, председател на фондация „Мечта за дете“.



Първата обиколка на мобилния кабинет показа, че когато бизнесът, гражданският сектор, медицинските специалисти и местните общини обединят усилията си, специализираната медицинска помощ може да достигне и до хората, за които тя обикновено остава най-труднодостъпна. Това е и основната цел на инициативата – повече достъп до навременна профилактика, повече информираност и повече възможности хората да се погрижат за репродуктивното си здраве.



За “Изи Кредит”



„Изи Кредит“ (Easy Credit) е една от динамично развиващите се небанкови финансови институции в България, специализирана в отпускането на краткосрочни кредити с 20-годишен опит. Продуктите на компанията са съобразени изцяло с персоналните желания и нужди на клиентите: Изи Кредит, Изи Месец, Кредит Пенсионер, Изи Макс, Изи 2, Изи Инкредо, ВИП Изи, Изи Супер Макс и Ипотечен кредит.Те се отпускат в дома на клиента от кредитните консултанти на Изи Кредит, във всичките над 210 офиса на компанията у нас или в над 2000 клона на Български пощи в цялата страна. Кандидатстването, отпускането и погасяването на кредитите може да се извършва и изцяло онлайн.



„Изи Асет Мениджмънт” АД е част от групата на MFG (Management Financial Group), чиято мисия е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране



Компаниите в рамките на MFG работят общо на 11 пазара на четири континента - Европа, Северна и Южна Америка, Африка. Дружествата от групата са отговорен работодател и възложител на над 8300 души в повече от 450 офиса в държавите, в които оперират. В отношенията си с хората в организацията, партньорите и клиентите се уповаваме на ценностите човечност, новаторство и отговорност.



В портфолиото на MFG влизат компании и брандове като Изи Кредит, Бяла Карта, Viva Credit, Fintrade Finance, Auro Domus Bulgaria, АКПЗ, P2P лендинг платформата Iuvo, инвестиционната компания MFG Invest, която се търгува на beam пазара на Българската фондова борса под борсов код MFG, застрахователно дружество Инстинкт и др.

...