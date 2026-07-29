BYD се нареди на 91-во място в класацията Fortune Global 500 за 2026 г.

Компанията затвърждава глобалното си лидерство чрез рекордни продажби, значителни инвестиции в иновации и ускорено международно разрастване

BYD, водещият световен производител на превозни средства с нова енергия, заe 91-во място в класацията Fortune Global 500 за 2026 г., публикувана вчера. Това е петата поредна година, в която компанията присъства в престижната класация, като затвърждава позицията си сред 100-те най-големи компании в света.







През 2025 г. BYD отчете отлични финансови резултати и силно оперативно представяне, с годишни приходи от 804 млрд. юана (111 млрд. щ.д.) и нетна печалба от 32,6 млрд. юана (4,5 млрд. щ.д.). Компанията реализира 4,6 милиона продажби на превозни средства с нова енергия (NEV), като затвърди лидерството си както като най-продавания производител на NEV в света, така и като водещ автомобилен производител в Китай. Тази инерция продължи и през 2026 г., като през първите шест месеца общите продажби надхвърлиха 1,8 милиона автомобила.







През юли BYD отбеляза още един важен етап – 17-милионният автомобил с нова енергия слезе от производствената линия, превръщайки компанията в първия автомобилен производител в света, достигнал този резултат.







В основата на успеха на BYD стои стратегическата ѝ философия, базирана на технологиите и водена от иновациите. През 2025 г. компанията инвестира 63,4 млрд. юана (8,7 млрд. щ.д.) в научноизследователска и развойна дейност – увеличение от 17% на годишна база, което я нареди на първо място сред дружествата, чиито акции клас A се търгуват на китайските борси, за втора поредна година. През първото тримесечие на 2026 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност достигнаха 11,3 млрд. юана (1,6 млрд. щ.д.), като компанията запази преднината си пред основните местни автомобилни производители и нововъзникващите конкуренти в сферата на електромобилите. До момента общите инвестиции на BYD в научноизследователска и развойна дейност надхвърлят 250 млрд. юана (34,5 млрд. щ.д.).







Тези постоянни и значителни инвестиции ускориха внедряването на революционни технологии. През март 2026 г. BYD представи второто поколение Blade Battery и технологията FLASH Charging, като планира до края на годината да изгради 20 000 станции за FLASH Charging в Китай и 6000 станции на международните пазари. През май BYD въведе нов стандарт в интелигентната мобилност, като предостави едногодишен ангажимент за безопасността на Urban Navigate on Autopilot – системата за автоматизирано градско шофиране на компанията, и направи версията с LiDAR (лазерен сензор за триизмерно сканиране на средата) на интелигентната система за управление God's Eye-B достъпна за цялата си моделна гама, ускорявайки масовото навлизане на автоматизираното градско шофиране.







Глобалната експанзия на BYD набра значителна скорост през 2025 г., като международните продажби за първи път надхвърлиха 1 милион автомобила, което представлява ръст от 145% спрямо предходната година. През първата половина на 2026 г. международните продажби продължиха да растат и надхвърлиха 780 000 автомобила. Стратегията за глобализация осигури на компанията силни лидерски позиции в Латинска Америка, важни пробиви в Европа и разширяване на присъствието на множество пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.







Сред ключовите стратегически постижения през тази година са:



откриването на първата международна линия SkyRail на BYD в Бразилия и отбелязването на 100 000-ния NEV, произведен във фабриката на BYD в Бразилия;

европейската премиера на моделите DENZA Z, Z9GT и D9, които поставят нов стандарт, в който технологиите определят елегантността;

представянето на BYD RACCO – първия модел, разработен специално за японския пазар;

отбелязването на втората годишнина на завода на BYD в Тайланд.





Днес BYD развива дейност в 121 държави и региона, като се утвърждава като глобална компания с високо качество на управление, основано на локално присъствие и местни операции.







Към 30 юни автомобилите с нова енергия на BYD са допринесли за намаляване на въглеродните емисии с над 149,05 милиарда килограма (149 057 400 317 кг) в рамките на производството на енергия и целия жизнен цикъл на автомобилите – еквивалент на засаждането на над 2,48 милиарда дървета (2 484 290 005 дървета). В потвърждение на ангажимента си към корпоративната социална отговорност компанията създаде образователен благотворителен фонд на стойност 3 млрд. юана (413 млн. щ.д.) и финализира споразумения за дарения със 127 университета в Китай, като подпомага над 6000 студенти.







Като световен лидер в областта на превозните средства с нова енергия, мястото на BYD сред 100-те най-големи компании в света е доказателство за силата на нейните последователни технологични иновации и разширяващото се глобално присъствие. В бъдеще компанията ще продължи да насърчава устойчивото развитие чрез авангардни технологии и още по-широко международно присъствие, следвайки своята визия „Да охладим Земята с 1°C“.



За BYD



BYD е мултинационална високотехнологична компания, посветена на използването на технологични иновации за по-добър живот. Основана през 1994 г. като производител на акумулаторни батерии, днес BYD има разнообразно портфолио, обхващащо автомобили, релсов транспорт, нова енергия и електроника, с над 30 индустриални парка в Китай, Съединените щати, Канада, Япония, Бразилия, Унгария и Индия. От добива и съхранението на енергия до нейното приложение, BYD е посветена на предоставянето на решения с нулеви емисии, които намаляват глобалната зависимост от изкопаеми горива. Нейното присъствие в областта на превозните средства с нова енергия обхваща 6 континента, 119 държави и региони и над 400 града. Компанията е листвана както на Хонконгската, така и на Шънджънската фондова борса и е включена в класацията Fortune Global 500, като е известна с иновациите си в стремежа към по-зелен свят. За повече информация, моля посетете www.bydglobal.com.







За BYD Auto



Основана през 2003 г., BYD Auto е автомобилното подразделение на BYD – мултинационална високотехнологична компания, посветена на използването на технологични иновации за по-добър живот. С цел ускоряване на зеления преход в глобалния транспортен сектор, BYD Auto се фокусира върху разработването на изцяло електрически и плъгин хибридни превозни средства. Компанията е овладяла основните технологии по цялата индустриална верига на превозните средства с нова енергия, като батерии, електродвигатели, електронни системи за управление и автомобилни полупроводници. През последните години тя отбелязва значителен технологичен напредък, включително батерията Blade, супер хибридната технология DM, платформата e-Platform 3.0, технологиите CTB (Cell-to-Body) и iTAC, интелигентната система за контрол на каросерията DiSus, архитектурата XUANJI, както и Super e-Platform. Компанията е първият автомобилен производител в света, който прекратява производството на автомобили с изкопаеми горива в рамките на прехода към електрически превозни средства (EV), и оглавява глобалните продажби на превозни средства с нова енергия в Китай в продължение на 12 поредни години.

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