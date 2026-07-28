Wiser работи по проект на Европейската космическа агенция

Wiser Technology започна работа по ARGOS (AI-enabled Resilient Ground-segment Operations & Security) – инициатива на Европейската космическа агенция (ESA), финансирана по програма „Хоризонт Европа“, ръководена от GMV и насочена към модернизацията на Galileo – глобалната сателитна навигационна система на Европейския съюз. В рамките на проекта компанията участва в дейности, свързани с изкуствен интелект и разработването на облачна платформа от ново поколение.



Galileo е глобалната сателитна навигационна система (GNSS) на Европейския съюз, която предоставя високоточни услуги за позициониране, навигация и синхронизация на времето и се използва от милиарди устройства и приложения по света. Чрез ARGOS ESA проучва нови подходи за модернизация на системите, които поддържат Galileo, както и за подготовката им за бъдещите оперативни изисквания.



В рамките на инициативата Wiser Technology допринася с експертиза в областта на изкуствения интелект, cloud-native технологиите и DevSecOps. Инженерите на компанията участват в разработването на функционалности, които подпомагат операторите при откриването на аномалии, идентифицирането на потенциални проблеми чрез предиктивна поддръжка, подобряването на мониторинга на киберсигурността и по-ефективното управление на сложни оперативни среди. Тези технологии се разработват като част от процеса по модернизация на наземния сегмент на Galileo.



„Galileo е една от най-важните технологични инфраструктури на Европа и стратегическа способност, която всеки ден прави възможни милиарди операции по позициониране и синхронизация на времето. GMV допринася за програмата от години и участва в развитието на нейния наземен сегмент и оперативни способности още от самото начало. През последното десетилетие компанията ръководи и дейностите по сегмента за наземно управление (Ground Control Segment)“, каза Виктор Позо, директор „Navigation Ground Segment Activities“ в GMV.



„Проекти като ARGOS показват колко важно е европейски партньори с различна експертиза да работят заедно по изграждането на ключови способности за следващото поколение на наземния сегмент. Компетенциите на Wiser Technology в областта на изкуствения интелект и съвременното софтуерно инженерство са важен принос към тези усилия и подкрепят общата ни амбиция да подготвим Galileo за предизвикателствата на бъдещето“, допълни Иван де Андрес, ръководител на проекта ARGOS в GMV.



„Това, което прави ARGOS особено значим проект, е, че съчетава някои от най-важните технологии за бъдещето на критичната инфраструктура – облачни изчисления, киберсигурност, изкуствен интелект и космически системи“, каза д-р Ирина Ганчева, Science Officer в Wiser Technology. „Милиони хора разчитат на Galileo всеки ден, често без дори да го осъзнават. Възможността да допринесем за проект, който развива толкова важен европейски капацитет, е едновременно професионално удовлетворение и значима отговорност. Това е и отличен пример как експертиза, изградена в България, може да бъде част от една от най-амбициозните технологични програми на Европейския съюз“, допълни д-р Ганчева.



Независимо дали помага на шофьор да стигне до своята дестинация, позволява на пратка да бъде доставена навреме или подпомага работата на службите за спешно реагиране, Galileo е част от ежедневието на милиони хора. Зад тези услуги стои сложен наземен сегмент, който гарантира точността, наличността и сигурността на сигналите на системата. С развитието на Galileo ESA инвестира в нови технологии, така че системата да остане устойчива, надеждна и подготвена за бъдещите поколения потребители.



За Wiser Technology участието в ARGOS надгражда все по-активната роля на компанията в европейски космически и отбранителни програми, където софтуерното инженерство, киберсигурността, изкуственият интелект и системната интеграция имат все по-важно значение за развитието на следващото поколение критична инфраструктура.

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