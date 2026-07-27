УНСС обявява допълнителен прием

От 27 юли УНСС предоставя възможност за допълнителен прием за попълване на свободни места в отделни специалности за учебната 2026/2027 година:



1. В платена форма на обучение в желана специалност за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, без специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“;



2. За прием в държавна поръчка (редовна форма на обучение) с ДЗИ по математика или Общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) за специалности от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“.



Кандидатите, които вече са участвали в класиранията, но не са приети, могат да влязат в личния си профил и да изберат специалност от обявените свободни места.



В допълнителния прием могат да участват и кандидат-студенти, които до момента не са подавали документи за участие в класирания в УНСС.



Документи се подават онлайн или в Центъра за прием на документи (ЦПД) в УНСС – София, или в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.



При онлайн подаване на документи е необходимо желаещите да се регистрират в системата за кандидатстване и да декларират съгласие за обработка на лични данни; да попълнят личните си данни в системата, данните от дипломата за завършено средно образование и да прикачат двустранно сканирано изображение на дипломата. Необходимо е да изберат и попълнят данните за владеене на чужди езици, ако кандидатстват за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език и отговарят на едно от условията за кандидатстване да прикачат сканирано изображение на сертификат/и от национални състезания, конкурси и олимпиади, организирани от УНСС (ако притежават такива), както и да заплатят такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат). Кандидат-студентите, заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и, не заплащат такса за участие в класирането. Кандидатите трябва да подредят желаните от тях специалности на съответния екран и да съхранят подредбата им.



При подаване на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково са необходими: Заявление до ректора (по образец на УНСС); Състезателен картон (по образец на УНСС); Указание за попълване на кандидатстудентски документи, както и следните декларации: лични данни; заболявания, противопоказани за обучение; здравословно състояние; копие на диплома за завършено средно образование. При подаване на документи на място е необходимо предоставяне на оригинал на дипломата, който се връща на кандидат-студента след сверяване с копието.



Български граждани и граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата (оригинал и копие) (преди подаване на документите, моля да се свържете с отдел „Кандидат-студенти“).



Кандидатстващите за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, отговарящи на условието за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, представят съответния сертификат с валиден срок към годината на кандидатстване (оригинал и копие). Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят копие на сертификата.



Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.



Необходими са също така документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България и документ за платена такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат).

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