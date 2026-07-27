Фондът на фондовете открива процедура за финансов посредник за управление на „Фонд за стратегически технологии и отбрана“

Фондът на фондовете стартира процедура за избор на фонд мениджър за управление на дяловия инструмент „Фонд за стратегически технологии и отбрана“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз.
Чрез избрания фонд мениджър ще бъдат осъществявани дялови и/или квази-дялови инвестиции в компании в ранен етап на развитие или във фаза на растеж. Подкрепата е предназначена за дружества, които разработват или произвеждат технологии и решения със стратегическо значение, висок потенциал за развитие и пазарна реализация.
„Фонд за стратегически технологии и отбрана“ насочва ресурс към български предприятия, които развиват стратегически технологии в областите, определени в рамките на Платформата за стратегически технологии за Европа (STEP).
За изпълнението на инструмента е предвиден публичен ресурс в размер на 30,3 млн. евро. Избраният фонд мениджър ще осигури и допълнително частно съфинансиране от минимум 10%, като по този начин ще бъде увеличен общият размер на средствата, които ще достигнат до предприятията.
Инвестициите ще бъдат насочени към МСП и големи предприятия, развиващи дейност в областта на:
· цифровите и дълбоките технологии;
· чистите и ресурсно ефективните технологии;
· биотехнологиите, включително критично важни лекарствени продукти и техните компоненти;
· отбранителните технологии и индустриалния капацитет, с приоритет върху продуктите и услугите с двойна употреба.
Максималният размер на една инвестиция ще бъде до 5 млн. евро, като се очаква да бъдат подкрепени 15 предприятия. Срокът за инвестиране на ресурса е до края на 2030 г.
Кандидатите за фонд мениджър могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, техни обединения, както и други образувания, които имат право да предоставят съответните услуги съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Критериите за подбор и възлагане, изискванията към кандидатите и условията за изпълнение са подробно разписани в документацията по процедурата.
Заявления за участие могат да се подават до 8 септември 2026 г. Пълната документация е достъпна в ЦАИС ЕОП, в профила на купувача, на следния линк: https://app.eop.bg/today/588339