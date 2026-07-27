Yettel приема предварителни поръчки за Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 с 3 години гаранция

Новото поколение смартчасовници идва в комплект с 2 месеца безплатен достъп до Strava

Yettel вече приема предварителни поръчки за новото поколение смартчасовници на Samsung – Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2. Двата модела се предлагат с удължена тригодишна гаранция от оператора и два месеца безплатен достъп до Strava. Клиентите, които поръчат един от двата модела до 23:59 ч. на 6 август заедно със Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 или Galaxy Z Flip8, ще получат 10% отстъпка от цената на часовника. Поръчките могат да бъдат направени в онлайн магазина и в търговските обекти на Yettel.



Двата модела са насочени към различни потребителски нужди. Galaxy Watch9 поставя акцент върху ежедневното проследяване на здравето и активността, а Galaxy Watch Ultra2 – върху спортовете на открито, по-дългата автономност и устойчивостта при по-тежки условия. Това са първите модели от серията Galaxy Watch с 3-нанометров петядрен процесор Qualcomm Snapdragon Wear Elite.



Galaxy Watch9: ежедневен партньор за по-добра грижа за здравето



Galaxy Watch9 е по-елегантният и универсален представител на новата серия. Samsung запазва характерния кръгъл дизайн, но залага на по-тънък корпус и по-мека каишка за по-голям комфорт както по време на тренировка, така и през целия ден.



Моделът се предлага в два размера – 40 мм и 44 мм – с корпус от Armor Aluminum и сапфирено стъкло над Super AMOLED дисплея. Екранът достига яркост до 3000 нита, което осигурява добра видимост дори при силна слънчева светлина.



Версията с размер 40 мм разполага с батерия с капацитет 390 mAh, която е с 20% по-голяма спрямо предходното поколение и осигурява до 40 часа работа при изключен Always-On дисплей. В комбинация с енергийно ефективния петядрен процесор Qualcomm Snapdragon Wear Elite тя подпомага по-дългата работа с едно зареждане. Конфигурацията включва още 2 GB RAM и 32 GB вътрешна памет за приложения и музика.



Сред новостите са още здравният коучинг, задвижван от изкуствен интелект. Galaxy Watch9 може да обединява различни показатели в новия Heart Health Score – лесна за разбиране оценка от 1 до 100, която отчита фактори като продължителността на съня, физическата активност, индекса на телесна маса и съдовото натоварване. На тази база потребителят получава персонализирани анализи за начина, по който ежедневните навици влияят върху сърдечното здраве.



Часовникът проследява още пулс, вариабилност на сърдечния ритъм, насищане на кръвта с кислород и температура на кожата. Поддържат се ECG, измерване на кръвното налягане, анализ на телесния състав и проследяване на съня. Подобрена е и функцията за откриване на признаци на сънна апнея, която вече може да показва не само наличие на признаци, но и тяхната предполагаема степен, за да насочи потребителя кога е разумно да потърси професионален съвет.



Galaxy Watch Ultra2: издръжливост и прецизни данни за спорт на открито



Galaxy Watch Ultra2 е насочен към потребители с активен начин на живот и любители на спортовете на открито. Титаниевият му корпус е с 11,6% по-тънък спрямо предишното поколение. При дебелина от 10,7 мм часовникът приляга по-плътно към ръката, което подобрява комфорта и подпомага по-прецизното проследяване на пулса при интензивно движение.



Неговият 1,52-инчов Super AMOLED дисплей достига яркост до 5000 нита и осигурява отлична видимост при бягане, колоездене и преходи под ярко слънце. Конфигурацията включва същия петядрен процесор, но мястото за съхранение е увеличено до 64 GB. Батерията е с капацитет 800 mAh и може да осигури до 60 часа работа дори при включен Always-On дисплей.



Galaxy Watch Ultra2 е проектиран и за значително по-тежки условия. Моделът предлага водоустойчивост при налягане 10 ATM и защита от прах и водни струи под високо налягане по IP69K. Той е изпитан за работа при тежки условия по MIL-STD-810H и отговаря на стандарта EN 13319 за измерване на дълбочина и време при гмуркане.



Сапфиреното стъкло, двучестотната GPS система и Quick бутонът, който може да персонализира, допълват конструкцията, насочена към спортове на открито. Специалният режим за планинско бягане предлага навигация по предварително зададен маршрут, информация за предстоящите изкачвания и напомняния за прием на течности. Устройството предлага и функции, които подпомагат подготовката за състезания чрез симулиране на характеристиките на трасето. Добавени са още възможности за океанско гмуркане, колоездене с външни сензори и анализ на ежедневното кардио натоварване с препоръки за необходимото време за възстановяване.



Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 работят с Wear OS Powered by Samsung и обединяват фитнес функциите, здравните показатели и известията от смартфона в едно устройство. Двата модела са предназначени за различен тип потребители. Galaxy Watch9 е ориентиран към ежедневното проследяване на здравето и комфорта, докато Galaxy Watch Ultra2 предлага повече по-голяма автономност и разширени функции за спорт и активности на открито. Смартчасовниците са съвместими с Android и iOS устройства.



С включването на двата модела Yettel разширява портфолиото си от смартчасовници с предложения както за ежедневна употреба, така и за потребители, които търсят по-задълбочено проследяване на тренировките и по-висока издръжливост при движение извън града.



За Yettel



Yettel е част от e& PPF Telecom Group – партньорство между PPF Group и Emirates Telecommunication Group (e&), фокусирано върху предоставянето на отлични телекомуникационни услуги и дигитално потребителско изживяване за клиентите в Централна и Източна Европа.



В България Yettel свързва над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има повече от 180 магазина, а мобилната ѝ мрежа покрива над 99% от населението на страната.



В изпълнение на своята мисия да бъде партньор на хората в света на технологиите, Yettel осигурява на своите клиенти цялостна екосистема от продукти и услуги, заедно с изключително клиентско изживяване.

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