Хората са най-важната съставка от магията на „Престиж“

ГАЛИНА ЦАНОВА



е директор „Човешки ресурси и администрация“ в „Престиж“ от 2024 г. Тя има над 25 години професионален опит в международни и български компании, където заема различни ръководни позиции с отговорности във финанси, човешки ресурси и IT, включително участие в управленски екипи, организационни трансформации и внедряване на бизнес и ERP системи.

„ПРЕСТИЖ-96“



е един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България и пазарен лидер във всички категории, в които оперира – бисквити, вафли и мини кейкове с марките Траяна, Мираж, Ная, Хипер, Троя, Споко, Роден край, Мюсли, Престиж Wellness, Престиж Cookies и Престиж Paradise по данни на международната компания за пазарни анализи Nielsen (пазарен дял в стойност). През последните години „Престиж“ развива успешна експортна стратегия, в резултат на която продукти с високото българско качество и марка „Престиж“ се продават в над 40 държави по целия свят. За „Престиж“ работят близо 450 човека, за които повод за гордост е и високата социална ангажираност на компанията с фокус върху децата и младите хора на България, тяхното образование и активен начин на живот.

HR CAPITALВдъхновеният човек е успешен човек. Когато отворим очите си, ума и сърцето си за новото, имаме шанс да станем част от него. Постиженията са най-краткият път към щастието. Когато успяваме, се чувстваме щастливи, така както се чувстват хората от екипа на „Престиж“. Какви са те и какво ги движи напред, четете в разказа на Галина Цанова, директор „Човешки ресурси и администрация“ в компанията.Работата в „Престиж“ е много повече от професионален ангажимент – тя е мисия да създаваме сладки моменти в ежедневието на хората. Като утвърден лидер в нашите категории – бисквити, вафли и мини кейкове, ние носим отговорността не просто да поддържаме високо качество, а постоянно да надграждаме очакванията на потребителите. Стремим се към създаване на вдъхновяваща и социално отговорна работна среда, където всеки служител се чувства ценен, чут и подкрепен в развитието си.В компанията ценим хора, които са любопитни, инициативни и имат смелостта да експериментират. За да създаваме нови вкусове и концепции, ни е необходим екип, който приема предизвикателствата като възможност.В „Престиж“ не мотивираме чрез лозунги, а чрез среда и действия. Вярваме, че мотивацията идва отвътре, а ролята на компанията е да я подкрепи и насочи.Насърчаваме активното участие в иновациите – когато идея на служител се превърне в реален продукт на пазара, това е огромен източник на удовлетворение.Също така изграждаме култура на откритост и уважение – среда, в която всеки може да изрази мнение и да поеме отговорност. Доверието е най-силният двигател на ангажираността.Вдъхновението идва и от ясната връзка между усилието и резултата – хората ни виждат как трудът им достига до милиони потребители. Това усещане за смисъл е най-силният двигател на ангажираността.Състезанието за таланти се печели с последователност. Успехът ни не е случайност – той започва от всеки от нас. Отговорността да ставаме все по-добри и да градим доверие е споделена, защото именно това са нашите ценности. Всеки ден избираме да надграждаме постигнатото вчера в продуктите, които създаваме, и в грижата, която полагаме за хората си. Вярваме, че когато растем като професионалисти и като екип, когато действаме с последователност и уважение, доверието идва естествено и остава.В „Престиж“ даваме реална свобода за идеи, изграждаме ясни кариерни пътеки и създаваме възможности както за вертикално, така и за хоризонтално развитие. Не търсим просто „готови“ специалисти – търсим потенциал. Развиваме го чрез менторство, вътрешни и външни обучения, участие в проекти и лидерски програми. Поддържаме партньорства с университети и активно интегрираме нови групи служители от трети страни, като инвестираме сериозно в тяхната адаптация.Да бъдеш най-добър, означава да създаваш свои стандарти – именно това правим всеки ден.Да, категорично. „Престиж Академия“ е нашата вътрешна школа за системно и дългосрочно развитие. Тя осигурява структура, последователност и стратегическа насоченост на обучителните ни програми. Целта ни не е просто да обучаваме, а да разгърнем потенциала на всеки човек.Академията обединява обучения по лидерство, управление на проекти, устойчивост, нови технологии, функционални и технически компетенции, като комбинира външни обучения с програми, водени от наши вътрешни експерти и обучители. Подборът на теми се определя от стратегическите приоритети на компанията, корпоративната култура и компетенциите, които искаме да развиваме. Нейната стратегическа роля е да изгражда бъдещите лидери отвътре и да гарантира приемственост и устойчив растеж.Особено горди сме с ролята си в приобщаващата култура. Признавайки нуждата от структурирано развитие на многообразието и равнопоставеността, „Престиж“ подкрепя създаването на българския клон на LEAD Network Europe, организация с мисия да привлича, задържа и промотира жените в секторите ритейл и бързооборотните стоки чрез образование, лидерство и бизнес развитие.Успехът е цел, но и система на постоянно подобрение и усъвършенстване. Моля, разкажете повече за програмите, които развива „Престиж Академия“, и каква е добавената стойност за всеки служител и за компанията като цяло.„Престиж Академия“ е стратегически инструмент за дългосрочно развитие на хората и бизнеса. Тя гарантира приемственост, изгражда бъдещите лидери отвътре и подпомага устойчивия растеж на компанията.Програмите ѝ покриват ключови направления: лидерски програми, функционални и технически обучения, стратегически теми, личностно развитие.Добавената стойност за служителя е ясна – увереност, разширени компетенции и реални възможности за кариерно израстване. За компанията – по-висока ефективност, по-силна иновационна култура и устойчив вътрешен лидерски резерв, което превръща инвестицията в хората в стратегическо предимство за бъдещето.Чрез Академията обучаваме не само нашите служители, но и екипи на нашите търговски партньори.На първо място, се създава споделено разбиране за стандартите и целите ни. Вместо всяка страна да работи в своята сфера, изграждаме общ език – по отношение на качество, иновации и устойчивост. Това намалява недоразуменията и ускорява процесите.На второ място, обменът на опит става много по-интензивен. Партньорите ни носят външна перспектива, различни практики и идеи, които често водят до подобрения в нашите вътрешни процеси. От своя страна ние споделяме ноу-хау и високи стандарти, което повишава цялостното ниво на сътрудничество.И не на последно място – изгражда се доверие. Когато учиш и се развиваш заедно с някого, взаимоотношенията преминават на по-стратегическо ниво. Работата вече не е просто трансакционна, а партньорска.Така „Престиж Академия“ се превръща не само в инструмент за вътрешно развитие, а в платформа за създаване на устойчива бизнес екосистема, в която всички участници растат заедно.Чрез Лятната „Престиж Академия“ за младежи на възраст 14 – 19 години даваме практически умения, бизнес знания и вдъхновение, които допълват училищното образование. Програмата развива креативност, работа в екип, дигитални умения, презентационни способности и предприемаческо мислене. Младите хора имат възможност да работят по реални казуси, да представят идеи и да усетят как функционира модерна компания отвътре.Последното издание на Лятната академия беше с тема TikTok Takeover, за която „Престиж“ спечели първо място в категория „Иновация в образованието” на тазгодишните Employer Branding Awards – признание, което потвърждава, че инвестираме смислено и модерно в следващото поколение.За компанията инициативата носи силна добавена стойност: изгражда дълбока връзка със семействата на служителите, създава култура на принадлежност и гордост и подкрепя дългосрочна ангажираност към ценностите на „Престиж“. Инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето – както на бизнеса, така и на обществото. Когато децата виждат и се вдъхновяват от работата на родителите си, създаваме мост между поколенията и трайна връзка с корпоративната култура.Гордеем се с тази програма, защото е създадена по идея на колеги и се реализира от колеги за децата на нашите служители – ярък пример за силна ангажираност, вътрешна мотивация и споделено желание за успех.Шегуваме се, че първият въпрос при интервю в „Престиж“ винаги е: „Кой е любимият ви продукт на „Престиж“?“ – и няма кандидат, който да няма поне една любима марка. Това не е случайно: за нас е важно хората да се идентифицират с продуктите и мисията на компанията.HR-ът си е свършил добре работата, когато служителите са не само компетентни, но и горди и удовлетворени, че са част от магията на „Престиж“. Най-значимият резултат за нас не са просто KPI или цифри – той е усещането на хората, че техният труд създава радост и стойност за милиони потребители, че работят в среда, в която могат да се развиват, да дават идеи и да видят реалния ефект от тях.Успешният HR създава култура на ангажираност и принадлежност, където всеки се чувства ценен и вдъхновен да надмине собствените си очаквания. Когато хората споделят удовлетворението си и гордостта си от компанията, знаем, че сме постигнали най-важното – не просто да имаме екип, а да имаме ангажиран, мотивиран и вдъхновен екип, който носи духа на „Престиж“ навсякъде.Да. Защото щастието в бизнеса не е моментна емоция, а резултат от доверие, развитие и споделен успех. Когато хората имат глас, перспектива и усещане за принос, те създават силна, устойчива и вдъхновяваща компания. Точно това е нашата цел – всеки ден да бъдем по-добри от вчера.„Престиж“ спечели първо място в категория „Иновация в образованието” на тазгодишните Employer Branding Awards