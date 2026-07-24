Растящите разходи за AI заплашват паричните потоци на големите технологични компании

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Рязкото увеличение на инвестициите в изкуствен интелект започва да оказва сериозен натиск върху паричните потоци на най-големите технологични компании в света, след като „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ (Google), отчете за първи път отрицателен свободен паричен поток. Това засилва вниманието на инвеститорите към предстоящите финансови отчети на „Майкрософт“ (Microsoft), „Мета Платформс“ (Meta Platforms) и „Амазон“ (Amazon), предаде Ройтерс.



През второто тримесечие „Алфабет“ е изразходвала 5,9 млрд. долара свободни парични средства, въпреки че подразделението ѝ за облачни услуги (Google Cloud) отчете рекорден ръст на приходите от 82 на сто. Компанията вече очаква капиталовите ѝ разходи през 2026 г. да бъдат увеличени с още 15 млрд. долара, като анализаторите прогнозират ново нарастване и през следващата година.



Според Ройтерс това е един от най-ясните признаци за промяната в бизнес модела на големите технологични компании. Вместо да финансират инвестициите си изцяло чрез генерираните парични потоци, те все по-често прибягват до дългово финансиране и продажба на акции, тъй като разходите за развитие на инфраструктура за изкуствен интелект продължават да растат. Очаква се общите им капиталови разходи през тази година да надхвърлят 700 млрд. долара.



Инвеститорите вече насочват вниманието си към отчетите на „Майкрософт“, „Мета Платформс“ и „Амазон“, които ще бъдат публикувани през следващата седмица. Преди началото на днешната търговия акциите на трите компании поевтиняха с между 2 и 4 на сто, а книжата на „Алфабет“ загубиха около 5 на сто.



„Рискът остава насочен към ново увеличение на инвестициите, особено докато „Майкрософт“ и останалите компании продължават да са ограничени от наличния капацитет“, коментира главният инвестиционен стратег на „Саксо Маркетс“ (Saxo Markets) Чару Чанана.



По думите му инвеститорите все повече ще следят каква част от тези средства се реинвестират единствено за запазване на конкурентоспособността и дали приходите от изкуствения интелект ще нарастват по-бързо от капиталовите и оперативните разходи.



Анализаторите очакват през 2026 г. както „Алфабет“, така и „Амазон“ да отчетат отрицателен свободен паричен поток. При „Мета Платформс“ се прогнозира той да се свие с 95,7 на сто до около 1,85 млрд. долара, а при „Майкрософт“ – до 25,39 млрд. долара спрямо очакваните 58,74 млрд. долара през предходната финансова година.



Очаква се съотношението между капиталовите разходи и приходите да се увеличи значително при всички големи технологични компании. Прогнозите сочат, че показателят ще достигне 54,9 на сто при „Мета Платформс“, 45 на сто при „Майкрософт“, 41 на сто при „Алфабет“ и 25 на сто при „Амазон“.



Силното представяне на облачните услуги допълнително засилва конкуренцията на пазара на облачни услуги. През последните тримесечия подразделението расте значително по-бързо от по-големите си конкуренти, което според анализаторите е знак за увеличаване на пазарния му дял.



Ръководството на „Алфабет“ обяви, че планира да наеме допълнителен капацитет в центрове за данни от външни доставчици, за да отговори на силното търсене, въпреки че това ще окаже натиск върху печалбата.



След публикуването на финансовите резултати най-малко 20 инвестиционни посредници повишиха целевите си цени за акциите на „Алфабет“. Средната прогноза вече е 430 долара за акция, което е близо 26 на сто над последната цена на затваряне.



„Гугъл Клауд беше безспорният победител“, коментира портфейлният мениджър в „Джанъс Хендерсън Инвестърс“ (Janus Henderson Investors) Ричард Клоуд. Според него „Алфабет“ разполага с конкурентно предимство по цялата верига – от собствените чипове за изкуствен интелект до достъпа до милиарди потребители.



Анализаторите очакват приходите на „Амазон Уеб Сървисис“ (Amazon Web Services) да нараснат с около 31 на сто през тримесечието, а облачното подразделение на „Майкрософт“ да отчете ръст от близо 40 на сто.



Междувременно конкуренцията на пазара може допълнително да се засили, след като „Мета Платформс“ води преговори за предоставяне на изчислителна мощност на стартъпа за изкуствен интелект Anthropic.



„С увеличаването на предлагането на изчислителна мощност и поевтиняването на моделите за изкуствен интелект облачните услуги могат постепенно да се превърнат в по-лесно заменяем продукт. Това би принудило доставчиците да инвестират още повече средства при по-ниска възвръщаемост“, коментира стратегът за глобалните пазари в „ИТоро“ (eToro) Лале Аконер.



(БТА)

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