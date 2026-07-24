От управление на човешките ресурси към управление на човешкия потенциал

Компаниите, които приемат този подход, не просто се адаптират към промените на пазара на труда. Те минават в бъдещето, защото непрекъснато развиват хората си

Източник: Тони Тончев

БОЙКО МАНЕВ е утвърден професионалист и експерт в областта на управлението на човешките ресурси и човешкия потенциал с дългогодишен практически опит в туризма, хотелиерството и ритейл сектора. Кариерата му е свързана с управление и развитие на големи екипи в среди с висока оперативна динамика, където фокусът върху хората е ключов фактор за устойчиви бизнес резултати. Професионалните му интереси и експертиза са насочени към стратегическата роля на HR, развитието на лидерски капацитет, ангажираността на служителите и трансформацията на организациите от управление на ресурси към управление на човешкия потенциал.

Текстът е публикуван в бр. 62 на сп. Business Global.



Автор: Бойко Манев



В управлението на хора е в ход една от най-значимите и съдържателни трансформации, които имат силно въздействие върху корпоративната култура и бизнес моделите. Какво ново на практика се случва? Традиционният подход, съсредоточен върху администриране, контрол и оперативни процеси, се оказва недостатъчен за предизвикателствата на 2025 и 2026 г. Компаниите, които продължават да възприемат човека само като „ресурс“, често изпитват трудности да задържат таланти, да поддържат висока ангажираност и да стимулират разнообразни идеи и нови подходи. В този контекст управлението на човешкия потенциал се превръща не само в модерна концепция, а в реална бизнес необходимост.



Промяната



не е просто терминологична, а същностна и дълбока, и е прицелена в начина, по който компаниите подхождат към своите хора. Тя изисква от организациите да започнат да мислят не само за позицията, която трябва да бъде запълнена, а преди всичко и най-вече за индивидуалните способности, мотивация, развитие и възможности за устойчив принос на всеки човек. Този подход е особено ценен в индустриите с висока оперативна сложност, където ефективността на екипите има пряко влияние върху качеството на услугите и бизнес резултатите.



В сферата на бързото обслужване и търговията например управленският модел традиционно беше ориентиран към решаване на оперативни нужди – графици, смени и минимални стандарти за качество. Но опитът показва, че този модел трудно се справя с



очакванията на новите поколения



служители, които търсят смисъл, развитие и устойчиво кариерно израстване. Затова в KFC/Samex Bulgaria въвеждаме ясно структурирани пътеки за развитие, възможности за придобиване на лидерски опит още в базовите роли, ефективни системи за обратна връзка. От опит казвам, че това променя коренно поведението на хората и тяхното отношение към работата.



Служителите, които виждат перспектива



са по-ангажирани, по-активни в решаването на проблемите и готови да предлагат подобрения.



Това, което преди беше възприемано като лукс, днес става стандарт. Като практик, който следи динамиката на пазара от повече от 10 години, мога да кажа, че най-силните екипи не са тези, в които служителите просто изпълняват задачи, а са тези, в които хората усещат, че имат възможност да растат, да влияят и да дават свой собствен принос към организацията.



Новият фокус в работата с хората заменя въпроса „Кой да заеме тази позиция?“ с „Какви способности имаме и как да ги развиваме?“.



Това не е само семантика, а



принципно различен начин на мислене



Организациите започват да планират капацитета и уменията си не като списък от длъжности, а като съвкупност от потенциал – наличен и възможен. В компании с широка мрежа от обекти и екипи това превръща HR функцията в стратегически партньор, а не в административен отдел, който просто обезпечава хора.



Аналитичният подход е много важен и в управлението на човешкия потенциал, затова системите за оценка и развитие се базират на данни за уменията, които се търсят, къде има потенциал за растеж и кои са бариерите пред следващото ниво. Технологиите и дигитализацията играят ключова роля. Те не заместват човешкия фактор, но освобождават време за търсене на смисъл, за планиране на обучение и комуникация. Моята позиция е, че



когато автоматизираме рутинни задачи и анализи



позволяваме на HR специалистите да правят това, което не може да се автоматизира – да развиват човешкия потенциал.



Темите за благополучие, баланс и общо удовлетворение от работата се превръщат в съществен фактор за успех. Организациите, които създават стабилна и подкрепяща среда, не само задържат талантите по-дълго, но и изграждат по-силни и адаптивни екипи. Това е видно във все повече анализи и проучвания на пазара на труда, където работодателите, които инвестират в развитието на хората, отчитат по-ниско текучество и по-висока ефективност.



Глобалните примери потвърждават, че преходът към управление на човешкия потенциал е устойчива световна тенденция.



В хотелиерството например човешкият потенциал има пряко отражение върху клиентското преживяване. В Radina Group екипите работят в среда, в която обучението, наставничеството и възможностите за растеж са ключови за развитието на хотелите. Когато хората се чувстват подкрепени и разбират как техният принос се вписва в цялостната мисия, те не само изпълняват задачите си, а създават атмосферата, която гостите помнят.



Marriott International отдавна залага на вътрешното развитие като основен принцип – значителна част от генералните мениджъри



започват кариерата си от оперативни позиции



Този модел показва, че когато развитието е системно и последователно, човешкият потенциал става силно конкурентно предимство, което трудно може да бъде копирано.



Unilever от години развива т.нар. internal talent marketplaces – вътрешни платформи, чрез които служителите могат да кандидатстват за проекти и роли извън формалната си позиция. Така фокусът се измества от длъжността към уменията и потенциала, а организацията печели гъвкавост и по-висока ангажираност.



В технологичния сектор Microsoft публично говори за трансформацията си



от култура на „знаене“ към култура на „учене“



където лидерите се оценяват не само по резултатите, а и по способността им да развиват хора. Това е ясен пример как управлението на човешкия потенциал се превръща в ключов елемент от корпоративната стратегия, а не е допълнение към нея.



Дори в индустрии с висока стандартизация, като бързото хранене, глобални брандове като Yum! Brands, под шапката на които са KFC, Pizza Hut и Taco Bell, инвестират сериозно в обучителни академии, лидерски програми и развитие на меки умения. Причината е ясна – в условия на автоматизация и технологичен напредък именно човешкият фактор остава решаващ за клиентското преживяване и устойчивостта на бизнеса.



Тези примери ясно показват, че управлението на човешкия потенциал изисква дългосрочно мислене, смелост за инвестиции и готовност за културна промяна. Компаниите, които приемат този подход, не просто се адаптират към промените на пазара на труда. Те минават в бъдещето, като непрекъснато развиват своите хора.



Преходът от управление на човешките ресурси към управление на човешкия потенциал се случва и в България. Той не е мода, а е необходимост. В условия на динамични промени, технологични изисквания и разнообразни поколения в работната сила хората са и ще бъдат все по-ценен актив. Способността организациите да развиват, ангажират и управляват потенциала им е това, което отличава бизнесите, които просто функционират, от тези, които растат устойчиво и се адаптират към бъдещето.

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