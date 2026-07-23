„Фрея“ - европейският опит за по-достъпен противоракетен щит

Украинска ракета, германски радари и отворена европейска архитектура трябва да създадат масово допълнение към Patriot

Източник: Hensoldt и Fire Point

Немският радар и украинската ракета.

„Фрея“ е един от най-амбициозните отбранителни проекти, родени от войната в Украйна. Замисълът е да бъде създадена европейска система за прехващане на балистични ракети, която да е значително по-евтина и да може да се произвежда в по-големи количества от американския Patriot. Но зад определението „европейски ракетен щит“ засега стои не готово оръжие, а украински прототип, европейски радари и недовършена система за управление.





Ракета, но и много повече



Проектът е започнат от украинската компания Fire Point, а на 13 юли 2026 г. получи политическата подкрепа на специална Интегрирана коалиция за противобалистична отбрана. В нея участват Украйна, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Дания, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция. Десетте държави определят „Фрея“ като допълнение, а не като заместител на съществуващите Patriot, SAMP/T и други национални системи.



Това разграничение е важно, защото „Фрея“ не е име само на ракета. Проектът е замислен като отворена „система от системи“. Fire Point трябва да достави прехващача FP-7.x и мобилната пускова установка, а европейските партньори – радарите, командния център, главата за самонасочване и защитените комуникации. Отворената архитектура би позволила на различни държави да включват свои сензори и командни пунктове, без зависимост от един производител.





Как трябва да работи „Фрея“



Първата задача е балистичната ракета да бъде открита възможно най-рано и да бъде изчислена траекторията ѝ. Потвърденият партньор е германската Hensoldt, чийто мобилен AESA радар TRML-4D може да следи повече от 1500 въздушни обекта едновременно. Производителят посочва инструментален обсег до 250 км и височина до 30 км, но това не означава, че всяка бойна глава ще бъде забелязана на максималната дистанция. Резултатът зависи от целта, релефа и електронните смущения.



След откриването данните трябва да постъпят в команден център, който определя дали ракетата заплашва защитаван обект, изчислява точката на среща и избира подходящата пускова установка. За тази роля се разглежда норвежкият Kongsberg Fire Distribution Center – командната система, използвана и при NASAMS. Тя може да обединява различни радари и ракети в една въздушна картина и да предлага на операторите най-доброто решение за стрелба.



След изстрелването наземният радар трябва да следи едновременно атакуващата ракета и FP-7.x. По бърз двупосочен канал прехващачът получава корекции в реално време, докато собствената му глава не захване целта. Проектът предвижда интеграция чрез натовския Link 16 и използване на стандарта ASTERIX за обмен на радарна информация. Именно свързването на всички тези компоненти е по-трудната задача от построяването на бърза ракета.





Сърцето на системата



FP-7.x е разработена върху украинската балистична ракета FP-7. Външната ѝ аеродинамична форма произлиза от съветската 48Н6, използвана в системите С-300ПМ и С-400, но корпусът е изработен широко от композитни и въглеродни материали, а управлението и електрониката са нови. Ракетата е дълга 7,25 м, диаметърът на корпуса е 0,53 м, а максималният външен габарит е около 1,15 м.



При изпитанията прехващачът е достигнал скорост около 1800 м/с – приблизително пет пъти скоростта на звука – и височина 25 км. Крайната цел е максимална скорост до 2200 м/с, височина на прехващане 20–25 км и действие срещу балистични цели в радиус до около 80 км. Това поставя „Фрея“ в категорията на системите за прехващане в последната, атмосферна фаза на полета. Тя не е еквивалент на Arrow 3 и не би унищожавала ракети далеч извън атмосферата.





Решаващите последни секунди



Fire Point преговаря за два вида глави за самонасочване – образна инфрачервена и радиочестотна. Инфрачервената разпознава топлинния образ на целта и не излъчва собствен радарен сигнал, но може да бъде затруднена от примамки, смущения и сложния фон около бързо движеща се ракета. Радиочестотната глава е по-скъпа, но дава по-големи възможности за прецизно насочване. Все още не е ясно дали серийната FP-7.x ще комбинира двата метода, или ще има отделни варианти.



Първата версия трябва да използва осколъчно-фугасна бойна част, която се взривява близо до целта. Компанията планира и вариант с пряко кинетично попадение – hit-to-kill, при което прехващачът физически се сблъсква с бойната глава. Това е много по-трудно, но и по-надеждно: близкият взрив може само да повреди или отклони атакуващата ракета, докато прекият удар има по-голям шанс да унищожи и бойния ѝ товар.





Евтиният щит още трябва да докаже себе си



Fire Point определя целева цена около 700 000 долара за един FP-7.x срещу приблизително 3,8 млн. долара за ракета PAC-3. Компанията говори и за бъдещо производство на до 2000 прехващача годишно. Засега обаче това са намерения, а не резултати от серийно производство. Не е ясно дали обявената цена включва европейската глава за самонасочване, комуникационното оборудване, логистиката и поддръжката.



До момента FP-7.x е извършила управляем маневриращ полет, но не е демонстрирала публично поразяване на балистична мишена. Първото такова изпитание се планира приблизително за юли 2027 г. Не са доказани и работата срещу масиран залп, устойчивостта на електронни смущения и реалната вероятност за попадение.



Затова най-точното определение за „Фрея“ днес е обещаваща европейска програма за масова терминална противоракетна отбрана. Ако интеграцията успее, тя може да запълни болезнения недостиг на скъпи западни прехващачи и да защитава градове, военни бази и критична инфраструктура. Но „щит над Европа“ би изисквал десетки батареи, обща мрежа от радари и голям запас от ракети. Засега проектът е допълнение към Patriot, а не негов доказан заместител.

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