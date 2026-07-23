Yettel стартира предварителните поръчки за новите Samsung Galaxy Z Flip8, Fold8 и Fold8 Ultra

Yettel започва предварителните поръчки за новите Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. До 23:59 ч. на 6 август клиентите могат да се възползват от отстъпка до 200 евро/391,16 лева според избраната конфигурация с 256 GB, 512 GB или 1 TB памет. Поръчките могат да бъдат направени както онлайн, така и във всички магазини на Yettel, а доставките на устройствата ще започнат на 7 август.



Новата серия Galaxy Z представя различни подходи към сгъваемия смартфон, съобразени с разнообразните нужди на потребителите. Моделът Galaxy Z Fold8 дебютира с изцяло ново, по-широко съотношение на екрана, оптимизирано за гледане и създаване на съдържание. Galaxy Z Flip8 впечатлява с компактен дизайн и още по-функционален външен дисплей. Galaxy Z Fold8 Ultra надгражда серията с най-големия дисплей, най-модерната камера и най-високата производителност.



Клиентите, които закупят нов модел от серията Samsung Galaxy Z от Yettel, могат да се възползват и от предимствата на пакета „Смартфон Вселена“. Според избрания план той предлага до 4 години гаранция за смартфона, до 2 месеца застраховка и до 50 евро отстъпка за избрани модели смартчасовници. Пакетът осигурява още достъп до сертифициран сервиз и диагностика, възможности за гъвкаво плащане, както и обратно изкупуване или рециклиране на старото устройство.



Galaxy Z Fold8 Ultra: най-високият клас сгъваем смартфон на Samsung досега



Galaxy Z Fold8 Ultra е най-мощният и технологично усъвършенстван сгъваем смартфон на Samsung досега. Моделът съчетава най-големия дисплей, най-усъвършенстваната камера и най-производителния процесор в серията Galaxy Z, за да отговори на нуждите на потребители, които използват телефона си както за работа и създаване на съдържание, така и за мобилен гейминг.



Основният 8-инчов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X дисплей позволява едновременна работа с три приложения, редактиране на документи и снимки и по-пълноценно гейминг изживяване. Външният екран е 6,5-инчов, а двата дисплея поддържат адаптивна честота на опресняване до 120 Hz. Смартфонът е с дебелина едва 4,1 мм в разгънато и 8,9 мм в сгънато състояние и тежи 214 грама. Новата конструкция на пантата и увеличената с 20% зона на отваряне осигуряват по-плавно разгъване и още по-равна повърхност на дисплея.



Едно от най-сериозните предимства на модела е неговата камера. Тройната камера включва 200 MP основен сензор, нова 50 MP ултраширокоъгълна камера за широки и макро снимки и 10 MP телефото камера с 3-кратно оптично увеличение, като пренася фотографските възможности на серията Galaxy Ultra в сгъваем формат.



Персонализираният процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy осигурява висока производителност при работа с няколко приложения, ресурсоемки задачи и игри. Батерията с капацитет 5000 mAh достига 65% заряд за 30 минути и поддържа Super Fast Charging 2.0, както и Fast Wireless Charging 2.0.



Големият дисплей позволява и още по-пълноценно използване на Galaxy AI. Функцията Now Nudge разпознава контекста на разговора и предлага подходящи действия – например добавяне на събитие в календара или търсене на локация – без потребителят да прекъсва текущия чат. В последваща обработка на заснето видео, MyFancam проследява избрания обект, рекадрирайки видеото в избрания формат, а Photo Assist предлага генеративно редактиране на изображения чрез кратки текстови команди. Моделът ще се предлага в три цвята – тъмновиолетово, кремаво и графит.



Galaxy Z Fold8: нов екранен формат за съдържание и забавление



Galaxy Z Fold8 дебютира с ново, по-широко съотношение на екрана, оптимизирано за гледане и създаване на съдържание. Форматът 16:10 е подходящ за кратки видеа и публикации в социалните мрежи, докато разгънатият 4:3 основен дисплей предлага завладяващо кинематографично изживяване при стрийминг на филми и сериали.



Основният 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с QXGA+ резолюция и адаптивна честота на опресняване до 120 Hz осигурява плавно и детайлно изображение, а яркостта до 3000 нита с технологията Vision Booster гарантира отлична видимост дори при силна слънчева светлина. В сгънато състояние устройството е с дебелина едва 9,7 мм и тежи 201 грама – размери, които го доближават до усещането за традиционен смартфон, без да правят компромис с предимствата на големия вътрешен дисплей.



За високата производителност се грижи новият Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, комбиниран с 12 GB RAM и до 1 TB памет за съхранение. Батерията с капацитет 4800 mAh поддържа Super Fast Charging 2.0 и бързо безжично зареждане, така че устройството е готово да отговори на динамичното ежедневие.



Камерата включва два 50 MP сензора – основен и ултраширокоъгълен, а новите AI инструменти разширяват възможностите за създаване и редактиране на съдържание. Сред тях е функция за автоматично проследяване и прекадриране на човек или обект във видео, която позволява от стандартен клип лесно да бъде създаден вертикален формат, подходящ за социалните мрежи. Photo Assist дава възможност за генеративно редактиране на снимки чрез кратки текстови команди – добавяне, преместване или премахване на обекти само с няколко докосвания. Galaxy Z Fold8 ще се предлага в светлолилаво, графитено и кремаво.



Galaxy Z Flip8: компактен дизайн с още повече възможности



Galaxy Z Flip8 е най-тънкият и лек сгъваем смартфон от серията Flip досега. Той тежи само 180 грама и е с дебелина 6,1 мм в разгънато състояние, като запазва компактния формат, но предлага по-голяма екранна площ и картина от край до край благодарение на най-тънката рамка при модел от серията.



Основният 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей поддържа адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz, докато чрез външния 4,1-инчов обновен FlexWindow могат да се извеждат до 16 приложения на предния екран, което позволява далеч по-малко разгъвания на телефона и води до пестене на батерия. Потребителите могат да преглеждат известия, календара и предстоящите си срещи, да стартират приложения и да използват част от функциите на Galaxy AI директно от външния екран. Камерата комбинира 50 MP основен и 12 MP ултраширокоъгълен сензор, а сгъваемият дизайн позволява телефонът да бъде поставен върху равна повърхност за снимане без необходимост от статив. FlexCam улеснява заснемането на селфита, портрети и кадри с основната камера от необичайни ъгли, докато AI обработката подобрява отделянето на обекта от фона и оптимизира качеството на изображенията.



За производителността се грижи новият процесор Samsung Exynos 2600 в комбинация с 12 GB RAM и избор между 256 GB или 512 GB памет за съхранение. Батерията с капацитет 4300 mAh поддържа бързо кабелно и безжично зареждане, а моделът ще бъде достъпен в розово, графитено и кремаво.

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