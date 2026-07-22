Kакво означава световната титла за испанската икономика?

Потенциалният икономически дивидент не произтича от публични инвестиции, а от таланта на нейните футболисти и безрезервната подкрепа на феновете. От икономическа гледна точка това се доближава до чиста неочаквана печалба

Източник: FIFA

Победата на Испания над Аржентина на 19 юли донесе на страната втора световна титла при мъжете. Освен значимия спортен успех, резултатът може да има и измерим, макар и временен, положителен ефект върху икономиката, въпреки че Испания не беше домакин на турнира. Според икономически анализ на iBanFirst, водещ доставчик на валутни услуги и международни разплащания за бизнеса, държавите, които печелят Световното първенство, обичайно отчитат временен икономически подем, движен основно от по-силен износ и туризъм.



Широко цитираното изследване на Марко Мело „A Kick for the GDP: The Effect of Winning the FIFA World Cup“, публикувано през 2024 г. в Oxford Bulletin of Economics and Statistics1, показва, че победителите на Световното първенство отбелязват ускорение на реалния растеж на БВП с около 0,48 процентни пункта през всяко от следващите две тримесечия. Интересно е, че изчисленият икономически ефект от спечелването на турнира надхвърля този от домакинството му, като износът и туризмът формират по-голямата част от въздействието.



Приложен към испанската икономика, чиято стойност е близо 1,7 трилиона евро, подобен ефект би означавал допълнителна икономическа активност в размер на 2–4 млрд. евро за период от шест месеца.



Навременен стимул



След като през последните години отбелязваше един от най-силните темпове на растеж в еврозоната, подкрепен отчасти от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и от целенасочени инвестиции в логистика и изкуствен интелект, испанската икономика започва да забавя темпа си. Очаква се БВП да нарасне с 2,2% през 2026 г., а през 2027 г. растежът да се забави до 1,7%.



Победата на Световното първенство едва ли ще промени средносрочната траектория на испанската икономика, но би могла да смекчи забавянето.



Вероятно износът ще получи най-голям дял от икономическия дивидент. През 2025 г. износът на стоки и услуги е представлявал 36,6% от БВП, или приблизително 617 млрд. евро. Дори умерено увеличение на външните продажби с 0,5% би генерирало над 3 млрд. евро допълнителни приходи от износ.



Успехът на най-голямата футболна сцена на практика осигурява на Испания глобална маркетингова кампания за нейните брандове – от хранително-вкусовата промишленост и модата до инженерните услуги, финансовия сектор, възобновяемата енергия и дигиталните индустрии. За разлика от традиционните стратегии за изграждане на национален бранд, тази международна видимост идва при практически нулев публичен разход за маркетинг.



Туризмът е вторият основен канал, по който ефектът може да се пренесе към икономиката. През 2024 г. секторът е генерирал икономическа активност в размер на 200,7 млрд. евро, равняваща се на 12,6% от БВП, а разходите на чуждестранните посетители са се ускорявали още преди началото на турнира.



Дори увеличение с 1% на разходите на международните туристи би добавило над 1 млрд. евро към годишните приходи. Испания е в особено добра позиция да превърне допълнителната видимост в икономически ползи. Страната вече разполага с необходимата хотелска база, транспортна инфраструктура и международна репутация, за да трансформира глобалното внимание в по-висок брой посетители.



Значим, но ограничен икономически дивидент



Според анализа на iBanFirst спортният успех може да повиши и доверието сред домакинствата и бизнеса. Испания навлезе във втората половина на 2026 г. със силен пазар на труда и устойчиво вътрешно търсене.



Увеличение на потреблението на домакинствата с едва 0,1%, подкрепено от по-високо доверие, би било съществено за икономика, в която частното потребление формира значително повече от половината от БВП. От значение обаче е структурата на тези разходи.



Допълнителното потребление в барове, ресторанти, фен артикули, медийни абонаменти и вътрешни пътувания може да подкрепи заетостта и данъчните приходи. Част от разходите обаче просто ще бъдат пренасочени от други категории. Поради това ръстът на брутните продажби ще бъде по-голям от нетния принос към БВП.



Разбира се, все още е твърде рано да се оцени с точност до каква степен испанската икономика ще се възползва от така наречения „ефект от победата на Световното първенство“. Опитът от миналото обаче дава основания за предпазлив оптимизъм. Предишните победители като цяло са се възползвали от икономически подем, който далеч не е бил незначителен.



Освен краткосрочния ефект, триумфът допълнително утвърждава позицията на Испания като една от водещите футболни нации в света, засилва международната ѝ привлекателност и може да привлече повече посетители към местните първенства през следващите години.



Контрастът със Съединените щати, които бяха домакин на турнира, е особено отчетлив. Държавите домакини обичайно инвестират огромни средства в организирането на Световно първенство, но впоследствие често установяват, че икономическата възвръщаемост остава далеч под очакванията.



Испания, от своя страна, не е направила нито един от тези разходи. Потенциалният ѝ икономически дивидент не произтича от публични инвестиции, а от таланта на нейните футболисти и безрезервната подкрепа на феновете. От икономическа гледна точка това се доближава до чиста неочаквана печалба.

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